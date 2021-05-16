Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

В воскресенье на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялся финал.
В матче за титул Каролина Плишкова из Чехии была разбита действующей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Свёнтек из Польши.
Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:0
Это была первая официальная встреча теннисисток, ранее Свёнтек уже обыгрывала Плишкову на выставочном турнире.
Полька выиграла свой третий титул в карьере. Кроме Открытого чемпионата Франции она побеждала еще и в Аделаиде.
Плишкова в третий раз подряд сыграла в финале соревнований в Риме. В 2019 году она взяла титул, в 2020-м – снялась из-за травмы в поединке с Симоной Халеп.
Источник — Sport.ua
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Давно искал за кого болеть в женском теннисе.
А тут некоторые на Эльку говно выливают
відео матчу
Давно искал за кого болеть в женском теннисе.
А тут некоторые на Эльку говно выливают
відео матчу
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