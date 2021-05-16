Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

В воскресенье на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялся финал.



В матче за титул Каролина Плишкова из Чехии была разбита действующей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Свёнтек из Польши.



Рим. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:0



Это была первая официальная встреча теннисисток, ранее Свёнтек уже обыгрывала Плишкову на выставочном турнире.



Полька выиграла свой третий титул в карьере. Кроме Открытого чемпионата Франции она побеждала еще и в Аделаиде.



Плишкова в третий раз подряд сыграла в финале соревнований в Риме. В 2019 году она взяла титул, в 2020-м – снялась из-за травмы в поединке с Симоной Халеп.