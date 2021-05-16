Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме

Полька не отдала чешке ни единого гейма

  • 16.05.2021 16:33
  • 1209 просмотров
  • 9 комментариев
Свёнтек разгромила Плишкову в финале турнира в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

В воскресенье на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме состоялся финал.
 
В матче за титул Каролина Плишкова из Чехии была разбита действующей чемпионкой Ролан Гаррос Игой Свёнтек из Польши.
 
Рим. Финал
Ига Свёнтек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 6:0
 
Это была первая официальная встреча теннисисток, ранее Свёнтек уже обыгрывала Плишкову на выставочном турнире.
 
Полька выиграла свой третий титул в карьере. Кроме Открытого чемпионата Франции она побеждала еще и в Аделаиде.
 
Плишкова в третий раз подряд сыграла в финале соревнований в Риме. В 2019 году она взяла титул, в 2020-м – снялась из-за травмы в поединке с Симоной Халеп.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 16.05.2021 16:59
    0
    я трошки запізнилася, але думала, що встигну ще хоч сет фіналу подивитись))) А тут таке! Вау, браво, Іга! Хоча і Каро по-людськи шкода за два бублики в фіналі
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.05.2021 16:57
    0
    Жесть.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.05.2021 16:48
    +5
    И это при том, что Свёнтек сыграла 2 матча вчера (четвертьфинал и полуфинал). Браво
    Давно искал за кого болеть в женском теннисе.
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 16.05.2021 16:47
    +3
    Ну вот
    А тут некоторые на Эльку говно выливают
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:47
    +4
    Alehandro, 16.05.2021 16:47
    И это при 3 играх за дня. Жесть. Представляю как ща чехи помоями Плишкову обливают.. Свитолина ещё отскочила)
    ..при 3 играх за 2 дня*
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:47
    +6
    И это при 3 играх за дня. Жесть. Представляю как ща чехи помоями Плишкову обливают.. Свитолина ещё отскочила)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.05.2021 16:42
    +6
    Нда... это суперкруто
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 16.05.2021 16:38
    +6
    Що це було? Мабуть НЛО
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.05.2021 16:35
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=wo9DaIjFml0
    відео матчу
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:47
    +6
    И это при 3 играх за дня. Жесть. Представляю как ща чехи помоями Плишкову обливают.. Свитолина ещё отскочила)
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.05.2021 16:42
    +6
    Нда... это суперкруто
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 16.05.2021 16:38
    +6
    Що це було? Мабуть НЛО
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 16.05.2021 16:48
    +5
    И это при том, что Свёнтек сыграла 2 матча вчера (четвертьфинал и полуфинал). Браво
    Давно искал за кого болеть в женском теннисе.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:47
    +4
    Alehandro, 16.05.2021 16:47
    И это при 3 играх за дня. Жесть. Представляю как ща чехи помоями Плишкову обливают.. Свитолина ещё отскочила)
    ..при 3 играх за 2 дня*
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 16.05.2021 16:47
    +3
    Ну вот
    А тут некоторые на Эльку говно выливают
    Ссылка
    SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON
    online
      SASHA 202 SPORT TENNIS AND BIATLON, 16.05.2021 16:35
    +2
    https://www.youtube.com/watch?v=wo9DaIjFml0
    відео матчу
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 16.05.2021 16:59
    0
    я трошки запізнилася, але думала, що встигну ще хоч сет фіналу подивитись))) А тут таке! Вау, браво, Іга! Хоча і Каро по-людськи шкода за два бублики в фіналі
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 16.05.2021 16:57
    0
    Жесть.
    Ссылка
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