Халеп впервые выиграла турнир в Риме

Румынская теннисистка добыла девятый титул на грунте

  • 21.09.2020 16:29
  • 708 просмотров
  • 1 комментарий
Халеп впервые выиграла турнир в Риме
© WTA. Симона Халеп

Первый номера посева Симона Халеп (№2 WTA) выиграла турнир серии Премьер 5 в Риме.
 
В матче за титул румынская теннисистка обыграла прошлогоднюю чемпионку Каролину Плишкову из Чехии (№3 WTA), которая не смогла продолжить матч во втором сете.
 
Рим. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 2:1 (отказ)
 
Отметим, что Халеп впервые в карьере выиграла турнир в Риме, ранее она проиграла два финала украинке Элине Свитолиной.
 
Для румынки это уже девятый выигранный титул на грунте. Из ныне играющих теннисисток только Серена Уильямс выигрывала больше турниров на данном покрытии (13). В этом году это уже третья победа на турнирах WTA для Симона, ранее она побеждала в Дубае и в Праге.
 
Отметим, что обе теннисистки не изменят своих позиций в мировой классификации. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 16:45
    +3
    Халеп ще й реально фортануло в Римі - з 5-ти матчів аж 2 відмови суперниць в середині гри. Решту ігор в 2-х сетах. Тому і очок набрала і титул, і призові, і турнір видався не дуже виснажливим.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 21.09.2020 16:45
    +3
    Халеп ще й реально фортануло в Римі - з 5-ти матчів аж 2 відмови суперниць в середині гри. Решту ігор в 2-х сетах. Тому і очок набрала і титул, і призові, і турнір видався не дуже виснажливим.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности