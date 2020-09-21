Халеп впервые выиграла турнир в Риме

Первый номера посева Симона Халеп (№2 WTA) выиграла турнир серии Премьер 5 в Риме.



В матче за титул румынская теннисистка обыграла прошлогоднюю чемпионку Каролину Плишкову из Чехии (№3 WTA), которая не смогла продолжить матч во втором сете.



Рим. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) – 6:0, 2:1 (отказ)



Отметим, что Халеп впервые в карьере выиграла турнир в Риме, ранее она проиграла два финала украинке Элине Свитолиной.



Для румынки это уже девятый выигранный титул на грунте. Из ныне играющих теннисисток только Серена Уильямс выигрывала больше турниров на данном покрытии (13). В этом году это уже третья победа на турнирах WTA для Симона, ранее она побеждала в Дубае и в Праге.



Отметим, что обе теннисистки не изменят своих позиций в мировой классификации.