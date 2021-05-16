Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Металл

Дмитрий Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины

  • 16.05.2021 22:05
  • 7196 просмотров
  • 25 комментариев
Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Металл
© ФК Заря. Дмитрий Иванисеня

Один из ключевых игроков «Зари» Дмитрий Иванисеня близок к переходу в «Металл» из Харькова. Об этом проинформировал Михаил Метревели в передаче Великий футбол.

Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.

«Металл» вышел в Первую лигу, где, скорее всего, уже будет играть под названием «Металлист», возрождением которого занимается бизнесмен Александр Ярославский.

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Источник — Великий футбол

(12 голосов)

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Комментарии
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 16.05.2021 23:55
    0
    Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Можливо і за сезон вийде. Хто там наступного сезону з ним реально буде боротися? Агробізнес чомусь під кінець вже другого сезону здувається. Волинь нестабільна, Оболонь після прощання з Яковенко не викликає особливих надій... Інші просто за складом слабкі. У Метала склад вже зараз не слабше деяких команд УПЛ. Тому й виноси усіх поспіль в 2 лізі.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.05.2021 23:55
    0
    Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Скорей его возьмут оттуда в сборную, чем из Зари))) Это принцип Шевченка) А так, странное решение насчет перехода, если это правда...
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    +1
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 16.05.2021 23:30
    0
    аоот оооит, 16.05.2021 23:29
    Ну в вышке есть и минай и ингулец и другое г непрнятно откуда. Ты реально считаешь переезд в харьков к ярославскому шагом назад из высшей лиги???))))
    Иванисеня устал играть в вышке ,в 1 й лиге намного проще
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 16.05.2021 23:29
    -3
    Akella_147, 16.05.2021 22:38
    А смысл, Иванисеня "ключевой игрок" команды УПЛ, зачем ему спускаться в первую лигу?
    Ну в вышке есть и минай и ингулец и другое г непрнятно откуда. Ты реально считаешь переезд в харьков к ярославскому шагом назад из высшей лиги???))))
    Ссылка
    аоот оооит
    online
      аоот оооит, 16.05.2021 23:27
    -2
    Красава
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:26
    0
    38-20 то в первой сейчас у второй команды
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 16.05.2021 23:24
    0
    Aleks04, 16.05.2021 23:19
    А ты как думаешь? Видимо условия в Металле куда круче чем в Заре, раз уже игрок из третьей силы УПЛ сваливает в Первую Лигу.
    Иванисеня пришел с грузии,в Украине о нем никто и не помнил.,
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:22
    +1
    Aleks04, 16.05.2021 23:19
    А ты как думаешь? Видимо условия в Металле куда круче чем в Заре, раз уже игрок из третьей силы УПЛ сваливает в Первую Лигу.
    Ну если во второй лигн платят 20 000 евро ,тогда понять можно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:21
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:20
    Ну чисто для прикола. Разница голов - 60-4
    Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
    В первой лиге у лидера сейчас 43-14
    А тут 60-4
    38-20
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:20
    -1
    Ну чисто для прикола. Разница голов - 60-4
    Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
    В первой лиге у лидера сейчас 43-14
    А тут 60-4
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 16.05.2021 23:19
    -2
    Davidson, 16.05.2021 23:13
    В Металле платят больше чем в Заре ??
    А ты как думаешь? Видимо условия в Металле куда круче чем в Заре, раз уже игрок из третьей силы УПЛ сваливает в Первую Лигу.
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:17
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:14
    Да тут один был такой в комментах, ныл что типа игроков выгонят, их использовали и выкинут
    Насколько я знаю Иванисеня не захотел сам продлевать контракт
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:16
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:15
    Есть подозрение что уже да, Ярик уже полуофициально подключился
    А ты знаешь сколько платили пму в Заре?))
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:15
    -3
    Davidson, 16.05.2021 23:13
    В Металле платят больше чем в Заре ??
    Есть подозрение что уже да, Ярик уже полуофициально подключился
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:14
    -2
    Davidson, 16.05.2021 23:12
    Во всех командах игроки уходят,приходят..в чем проблема?
    Да тут один был такой в комментах, ныл что типа игроков выгонят, их использовали и выкинут
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:13
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 22:43
    Бабло побеждает зло
    Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
    Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
    В Металле платят больше чем в Заре ??
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:12
    +1
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:07
    А насчёт того что много нынешних игроков покинут команду, так учитывая что на данный момент команда идёт с фантастической разницей голов 60-4, у любого из нынешних игроков будет куча предложений от разных клубов
    Во всех командах игроки уходят,приходят..в чем проблема?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:07
    -2
    А насчёт того что много нынешних игроков покинут команду, так учитывая что на данный момент команда идёт с фантастической разницей голов 60-4, у любого из нынешних игроков будет куча предложений от разных клубов
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:04
    0
    Пусть идет,незаменимых нет..1 лига как раз для него
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 16.05.2021 22:36
    +7
    Деньги деньгами, но зачем год терять в первой лиге?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.05.2021 22:38
    +3
    А смысл, Иванисеня "ключевой игрок" команды УПЛ, зачем ему спускаться в первую лигу?
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    +1
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:22
    +1
    Aleks04, 16.05.2021 23:19
    А ты как думаешь? Видимо условия в Металле куда круче чем в Заре, раз уже игрок из третьей силы УПЛ сваливает в Первую Лигу.
    Ну если во второй лигн платят 20 000 евро ,тогда понять можно
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:12
    +1
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:07
    А насчёт того что много нынешних игроков покинут команду, так учитывая что на данный момент команда идёт с фантастической разницей голов 60-4, у любого из нынешних игроков будет куча предложений от разных клубов
    Во всех командах игроки уходят,приходят..в чем проблема?
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 22:47
    +1
    У МХ цель за следующий сезон подняться в вышку. Так что ждите - новостей о покупках игроков будет достаточно
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 22:43
    +1
    johndow, 16.05.2021 22:36
    Деньги деньгами, но зачем год терять в первой лиге?
    Бабло побеждает зло
    Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
    Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
    Ссылка
    Роман Порывай
    online
      Роман Порывай, 16.05.2021 23:55
    0
    Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Можливо і за сезон вийде. Хто там наступного сезону з ним реально буде боротися? Агробізнес чомусь під кінець вже другого сезону здувається. Волинь нестабільна, Оболонь після прощання з Яковенко не викликає особливих надій... Інші просто за складом слабкі. У Метала склад вже зараз не слабше деяких команд УПЛ. Тому й виноси усіх поспіль в 2 лізі.
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 16.05.2021 23:55
    0
    Miroslav1981, 16.05.2021 23:49
    Его решение, канеш… металл будет в упл выходить минимум пару лет, если выйдет туда вообще..из сборной можно вычеркивать..
    Скорей его возьмут оттуда в сборную, чем из Зари))) Это принцип Шевченка) А так, странное решение насчет перехода, если это правда...
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 16.05.2021 23:30
    0
    аоот оооит, 16.05.2021 23:29
    Ну в вышке есть и минай и ингулец и другое г непрнятно откуда. Ты реально считаешь переезд в харьков к ярославскому шагом назад из высшей лиги???))))
    Иванисеня устал играть в вышке ,в 1 й лиге намного проще
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:26
    0
    38-20 то в первой сейчас у второй команды
    Ссылка
    viktor77
    online
      viktor77, 16.05.2021 23:24
    0
    Aleks04, 16.05.2021 23:19
    А ты как думаешь? Видимо условия в Металле куда круче чем в Заре, раз уже игрок из третьей силы УПЛ сваливает в Первую Лигу.
    Иванисеня пришел с грузии,в Украине о нем никто и не помнил.,
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:21
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:20
    Ну чисто для прикола. Разница голов - 60-4
    Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
    В первой лиге у лидера сейчас 43-14
    А тут 60-4
    38-20
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:17
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:14
    Да тут один был такой в комментах, ныл что типа игроков выгонят, их использовали и выкинут
    Насколько я знаю Иванисеня не захотел сам продлевать контракт
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:16
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 23:15
    Есть подозрение что уже да, Ярик уже полуофициально подключился
    А ты знаешь сколько платили пму в Заре?))
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:13
    0
    Олег Мандрівник, 16.05.2021 22:43
    Бабло побеждает зло
    Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
    Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
    В Металле платят больше чем в Заре ??
    Ссылка
    Davidson
      Davidson, 16.05.2021 23:04
    0
    Пусть идет,незаменимых нет..1 лига как раз для него
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 16.05.2021 22:43
    0
    johndow, 16.05.2021 22:36
    Деньги деньгами, но зачем год терять в первой лиге?
    а Фомин во вторую как тебе? наверное з/п отличная просто
    Ссылка
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