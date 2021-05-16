Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Металл

Один из ключевых игроков «Зари» Дмитрий Иванисеня близок к переходу в «Металл» из Харькова. Об этом проинформировал Михаил Метревели в передаче Великий футбол.
Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.
«Металл» вышел в Первую лигу, где, скорее всего, уже будет играть под названием «Металлист», возрождением которого занимается бизнесмен Александр Ярославский.
Источник — Великий футбол
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Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
В первой лиге у лидера сейчас 43-14
А тут 60-4
Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
В первой лиге у лидера сейчас 43-14
А тут 60-4
Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
Для сравнения в параллельной группе А разница у первых двух команд 44-21 и 38-12
В первой лиге у лидера сейчас 43-14
А тут 60-4
Мне брат как то рассказывал что не захотел становиться прорабом, потому что с его квалификацией ему платили больше, чем прорабу.
Так наверно и тут - а почему бы и не поиграть в первой лиге, если хорошо платят
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