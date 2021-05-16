Источник: ключевой игрок Зари близок к переходу в Металл

Один из ключевых игроков «Зари» Дмитрий Иванисеня близок к переходу в «Металл» из Харькова. Об этом проинформировал Михаил Метревели в передаче Великий футбол.

Иванисеня имеет опыт выступления за сборную Украины (дебютировал 14 ноября 2019 года в матче против Эстонии, выйдя на замену в перерыве). В текущем сезоне провел 21 матч и забил 5 голов в УПЛ.

«Металл» вышел в Первую лигу, где, скорее всего, уже будет играть под названием «Металлист», возрождением которого занимается бизнесмен Александр Ярославский.