Джокович повержен. Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме был сыгран финал.



В матче за титул чемпион прошлого года Новак Джокович в трех сетах уступил королю грунта Рафаэлю Надалю.



Рим. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 1:6, 6:3



Для Надаля это уже десятый титул на кортах Рима, четыре раза в финала он обыгрывал Джоковича. У серба остается четыре титула и две победы над испанцем в финальных матчах Мастерса в Италии.



По количеству выигранных Мастерсов Надаль догнал Джоковича, у обоих теперь по 36. В личных встречах серб все еще лидирует, но теперь разница сократилась до минимума (29-28).



Также стоит добавить, что Рафаэль больше десяти раз выигрывал четыре турнира: Ролан Гаррос (13), Барселона (12), Монте-Карло (11) и теперь Рим (10). Только Роджер Федерер побеждал на отдельно взятом соревновании как минимум 10 раз: Халле и Базель (по 10).