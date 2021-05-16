Джокович повержен. Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме был сыгран финал.
В матче за титул чемпион прошлого года Новак Джокович в трех сетах уступил королю грунта Рафаэлю Надалю.
Рим. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 1:6, 6:3
Для Надаля это уже десятый титул на кортах Рима, четыре раза в финала он обыгрывал Джоковича. У серба остается четыре титула и две победы над испанцем в финальных матчах Мастерса в Италии.
По количеству выигранных Мастерсов Надаль догнал Джоковича, у обоих теперь по 36. В личных встречах серб все еще лидирует, но теперь разница сократилась до минимума (29-28).
Также стоит добавить, что Рафаэль больше десяти раз выигрывал четыре турнира: Ролан Гаррос (13), Барселона (12), Монте-Карло (11) и теперь Рим (10). Только Роджер Федерер побеждал на отдельно взятом соревновании как минимум 10 раз: Халле и Базель (по 10).
Источник — Sport.ua
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Новаку тоже респект - это была борьба настоящих чемпионов.
Тяжело после таких матчей настраиваться на просмотр женского тенниса... хотя и там есть свой шарм))
Новаку тоже респект - это была борьба настоящих чемпионов.
Тяжело после таких матчей настраиваться на просмотр женского тенниса... хотя и там есть свой шарм))
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