Джокович повержен. Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме

Испанец догнал серба по количеству побед на Мастерсах

  • 16.05.2021 21:10
  • 928 просмотров
  • 3 комментария
Джокович повержен. Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

В воскресенье на грунтовом Мастерсе в Риме был сыгран финал.
 
В матче за титул чемпион прошлого года Новак Джокович в трех сетах уступил королю грунта Рафаэлю Надалю.
 
Рим. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) – Новак Джокович (Сербия) – 7:5, 1:6, 6:3
 
Для Надаля это уже десятый титул на кортах Рима, четыре раза в финала он обыгрывал Джоковича. У серба остается четыре титула и две победы над испанцем в финальных матчах Мастерса в Италии.
 
По количеству выигранных Мастерсов Надаль догнал Джоковича, у обоих теперь по 36. В личных встречах серб все еще лидирует, но теперь разница сократилась до минимума (29-28).
 
Также стоит добавить, что Рафаэль больше десяти раз выигрывал четыре турнира: Ролан Гаррос (13), Барселона (12), Монте-Карло (11) и теперь Рим (10). Только Роджер Федерер побеждал на отдельно взятом соревновании как минимум 10 раз: Халле и Базель (по 10).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 16.05.2021 21:35
    0
    Ну,браво же,РАФА! Ты-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР И ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 16.05.2021 21:12
    +2
    Браво, Рафа! Браво, король Монако, Барселоны, Парижа и Рима!
    Новаку тоже респект - это была борьба настоящих чемпионов.
    Тяжело после таких матчей настраиваться на просмотр женского тенниса... хотя и там есть свой шарм))
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    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.05.2021 21:12
    0
    Ну это было понятно. Джокович даже не второй грунтовик мира. Так шо ждем Париж и и рекорд по победам на шлемах у Рафы
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 16.05.2021 21:12
    +2
    Браво, Рафа! Браво, король Монако, Барселоны, Парижа и Рима!
    Новаку тоже респект - это была борьба настоящих чемпионов.
    Тяжело после таких матчей настраиваться на просмотр женского тенниса... хотя и там есть свой шарм))
    Ссылка
    Мосій Шило
    online
      Мосій Шило, 16.05.2021 21:35
    0
    Ну,браво же,РАФА! Ты-ВЕЛИКИЙ МАСТЕР И ЧЕМПИОН!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.05.2021 21:12
    0
    Ну это было понятно. Джокович даже не второй грунтовик мира. Так шо ждем Париж и и рекорд по победам на шлемах у Рафы
    Ссылка
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