36-й тур
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Вратарь забил победный гол! Алиссон в конце принес победу Ливерпулю

Драматичная развязка в матче 36-го тура чемпионата Англии

  • 16.05.2021 20:33
  • 5076 просмотров
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Вратарь забил победный гол! Алиссон в конце принес победу Ливерпулю
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.

В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.

Это очень важная победа для «Ливерпуля» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов (от Англии в ЛЧ попадут 4 команды).

Лидеры АПЛ за два тура до конца: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (70), «Лестер» (66), «Челси» (64), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм» (по 59), «Эвертон» (56), «Арсенал» (55).

АПЛ. 36-й тур

«Вест Бромвич Альбион»  «Ливерпуль»  1:2

Голы: Робсон-Кану, 15 – Салах, 33, Алиссон, 90+5.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Робсон-Кану (Грант, 82), М.Филлипс, Перейра, Диангана (Мэйтланд-Найлс, 73).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Н.Филлипс, Р.Уильямс (Вейналдум, 84), Тиагу Алькантара, Фабинью, Джонс (Шачири, 59), Роберто Фирмино, Салах, Мане.

Судья: Дин (Англия).

16 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

ВИДЕО. Вратарь забил победный гол в матче «Вест Бромвич» – «Ливерпуль» (1:2).

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Беккер (Ливерпуль).
33' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
15' ГОЛ ! Мяч забил Хал Робсон-Кану (Вест Бромвич).
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Источник — Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.05.2021 20:57
    +1
    Акуенно!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 20:50
    +4
    Крассюк!!!
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 16.05.2021 20:47
    +5
    Это было супер!
    Посмотрите интервью Алиссона сразу после игры!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 20:47
    +4
    Красавчик!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.05.2021 20:45
    +5
    Я не сдерживал имоций жесть! Это был красивый гол и такой нужный для клуба бомба!
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 16.05.2021 20:45
    +4
    Это было круче с*кса)
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 16.05.2021 20:43
    +6
    Это За все промахи по-ходу сезона.)Затащил сегодня🦾🦾🦾🦾
    Ссылка
    RFirmino
    online
      RFirmino, 16.05.2021 20:38
    +12
    Это просто жесть)))
    Эмоции запредельные, Алиссон огонь 🔥
    Ссылка
    RFirmino
    online
      RFirmino, 16.05.2021 20:38
    +12
    Это просто жесть)))
    Эмоции запредельные, Алиссон огонь 🔥
    Ссылка
    AlexxxKrup
    online
      AlexxxKrup, 16.05.2021 20:43
    +6
    Это За все промахи по-ходу сезона.)Затащил сегодня🦾🦾🦾🦾
    Ссылка
    Ibracadabra
    online
      Ibracadabra, 16.05.2021 20:47
    +5
    Это было супер!
    Посмотрите интервью Алиссона сразу после игры!
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 16.05.2021 20:45
    +5
    Я не сдерживал имоций жесть! Это был красивый гол и такой нужный для клуба бомба!
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 20:50
    +4
    Крассюк!!!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.05.2021 20:47
    +4
    Красавчик!
    Ссылка
    Dnepr-Poltava
    online
      Dnepr-Poltava, 16.05.2021 20:45
    +4
    Это было круче с*кса)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 16.05.2021 20:57
    +1
    Акуенно!
    Ссылка
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