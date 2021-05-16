ВИДЕО. Вратарь забил победный гол! Алиссон в конце принес победу Ливерпулю

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.

В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.

Это очень важная победа для «Ливерпуля» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов (от Англии в ЛЧ попадут 4 команды).

Лидеры АПЛ за два тура до конца: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (70), «Лестер» (66), «Челси» (64), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм» (по 59), «Эвертон» (56), «Арсенал» (55).

АПЛ. 36-й тур

«Вест Бромвич Альбион» – «Ливерпуль» – 1:2

Голы: Робсон-Кану, 15 – Салах, 33, Алиссон, 90+5.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Ферлонг, Окай Йокушлу (Ливермор, 75), Галлахер, Робсон-Кану (Грант, 82), М.Филлипс, Перейра, Диангана (Мэйтланд-Найлс, 73).

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александр-Арнолд, Н.Филлипс, Р.Уильямс (Вейналдум, 84), Тиагу Алькантара, Фабинью, Джонс (Шачири, 59), Роберто Фирмино, Салах, Мане.

Судья: Дин (Англия).

16 мая. Вест Бромвич. Стадион «Хоторнс».

Турнирная таблица Премьер-лиги

ВИДЕО. Вратарь забил победный гол в матче «Вест Бромвич» – «Ливерпуль» (1:2).