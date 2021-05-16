36-й тур
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:2. Вратарь принес победу! Видео голов и обзор

Смотрите драматичную развязку в матче 36-го тура чемпионата Англии

  • 16.05.2021 23:15
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Вест Бромвич – Ливерпуль – 1:2. Вратарь принес победу! Видео голов и обзор
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.

В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.

АПЛ. 36-й тур. «Вест Бромвич»  «Ливерпуль»  1:2

Голы: Робсон-Кану, 15 – Салах, 33, Алиссон, 90+5.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Беккер (Ливерпуль).
33' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
15' ГОЛ ! Мяч забил Хал Робсон-Кану (Вест Бромвич).
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Источник — Sport.ua

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