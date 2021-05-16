Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии.
В первом тайме на гол Хэла Робсон-Кану гости ответили точным ударом Мохамеда Салаха. Победу «Ливерпулю» принес гол голкипера Алиссона в компенсированное время, который замкнул подачу с углового от Трента Александра-Арнолда.
АПЛ. 36-й тур. «Вест Бромвич» – «Ливерпуль» – 1:2
Голы: Робсон-Кану, 15 – Салах, 33, Алиссон, 90+5.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Алиссон Беккер (Ливерпуль).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Хал Робсон-Кану (Вест Бромвич).
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Источник — Sport.ua
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