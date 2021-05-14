36-й тур
Вест Бромвич
0 : 0
Ливерпуль
16.05.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Вест Бромвич – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Юргена Клоппа обязана брать три очка

  • 14.05.2021 15:00
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Вест Бромвич – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Бромвич» на домашнем стадионе «Хоторнс» примет «Ливерпуль».

«Вест Бромвич»

«Дрозды» по итогам прошлого сезона сумели вернуться в элитный дивизион Англии, заняв второе место в Чемпионшипе. Но закрепиться в Премьер-лиге «Альбион» не смог. За три тура до конца чемпионата команда Сэма Эллардайса занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе скромные 26 очков. Избежать понижения в классе «Вест Бромвичу» уже не удастся.

«Альбион» одержал лишь пять побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Хуже «Дроздов» только «Шеффилд Юнайтед», в матчах с которым они взяли три очка из шести. Оставшиеся матчи клуб рассматривает через призму подготовки к новому сезону, но это вовсе не значит, что «Дрозды» не захотят громко хлопнуть дверью напоследок.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа, которая в прошлом сезоне с уверенным отрывом стала чемпионом Англии, в этом году может остаться даже без Лиги чемпионов. «Ливерпуль» отстает от «Челси», который идет четвертым, на четыре балла, однако «синие» сыграли на один матч больше. В четверг «красные» одержали важную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

К предстоящему матчу игроки «Ливерпуля» подойдут явно не в лучшей функциональной форме, ведь должна сказаться усталость. Впрочем, Юрген Клопп может провести ротацию. Даже если мерсисайдцы выиграют все оставшиеся матчи, это не гарантирует им попадания в топ-4, но шансы есть. Да и Лигу Европы «Ливерпуль» себе пока не гарантировал, а потому подопечным Клоппа искать мотивацию не придется.

Ориентировочные составы

«Вест Бромвич»: Джонстон – Ферлонг, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Йокуслу, Филлипс, Перейра, Галлахер, Робинсон.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнолд, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Жота, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

16 мая, воскресенье

«Вест Бромвич» – «Ливерпуль»
Уэст-Бромидж. Стадион «Хоторнс». 18:30
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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