В воскресенье, 16 мая, состоится матч 36-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Бромвич» на домашнем стадионе «Хоторнс» примет «Ливерпуль».

«Вест Бромвич»

«Дрозды» по итогам прошлого сезона сумели вернуться в элитный дивизион Англии, заняв второе место в Чемпионшипе. Но закрепиться в Премьер-лиге «Альбион» не смог. За три тура до конца чемпионата команда Сэма Эллардайса занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице, имея в активе скромные 26 очков. Избежать понижения в классе «Вест Бромвичу» уже не удастся.

«Альбион» одержал лишь пять побед, 11 раз сыграл вничью и потерпел 19 поражений. Хуже «Дроздов» только «Шеффилд Юнайтед», в матчах с которым они взяли три очка из шести. Оставшиеся матчи клуб рассматривает через призму подготовки к новому сезону, но это вовсе не значит, что «Дрозды» не захотят громко хлопнуть дверью напоследок.

«Ливерпуль»

Команда Юргена Клоппа, которая в прошлом сезоне с уверенным отрывом стала чемпионом Англии, в этом году может остаться даже без Лиги чемпионов. «Ливерпуль» отстает от «Челси», который идет четвертым, на четыре балла, однако «синие» сыграли на один матч больше. В четверг «красные» одержали важную выездную победу над «Манчестер Юнайтед» (4:2).

К предстоящему матчу игроки «Ливерпуля» подойдут явно не в лучшей функциональной форме, ведь должна сказаться усталость. Впрочем, Юрген Клопп может провести ротацию. Даже если мерсисайдцы выиграют все оставшиеся матчи, это не гарантирует им попадания в топ-4, но шансы есть. Да и Лигу Европы «Ливерпуль» себе пока не гарантировал, а потому подопечным Клоппа искать мотивацию не придется.

Ориентировочные составы

«Вест Бромвич»: Джонстон – Ферлонг, Аджайи, Бартли, Таунсенд, Йокуслу, Филлипс, Перейра, Галлахер, Робинсон.

«Ливерпуль»: Алиссон – Александер-Арнолд, Филлипс, Уильямс, Робертсон, Алькантара, Фабиньо, Вейналдум, Салах, Жота, Мане.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

16 мая, воскресенье