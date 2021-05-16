Десять футболистов, ставших главными открытиями УПЛ в сезоне-2020/21

Sport.ua, провожая очередной розыгрыш национального чемпионата, отмечает тех, кто выделялся

  • 16.05.2021 08:00
  • 2263 просмотра
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Десять футболистов, ставших главными открытиями УПЛ в сезоне-2020/21
© ФК Динамо. Илья Забарный и Аллахьяр Сайядманеш

В болельщицкой среде часто бытует мнение, что в украинской Премьер-лиге немного талантливых исполнителей, которые способны реально заявить о себе на серьезном уровне. Впрочем, успехи наших выходцев Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Романа Яремчука в серьезных европейских чемпионатах говорят о том, что некоторые отечественные поклонники футбола просто в силу особенностей менталитета привычно чересчур недооценивают все отечественное, чересчур превознося зарубежное.

Даже в УПЛ можно показывать достойный уровень, который способен обеспечить футболисту приглашение в свою национальную сборную, либо же получение приглашения от более солидного клуба. И прямо сейчас мы предлагаем поговорить о десяти футболистах, которые в УПЛ-2020/21 стали настоящими открытиями, существенно набрав вистов в глазах окружающих.

Владислав КУЛАЧ

Возраст: 28 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Ворскла»


ФК Ворскла

В «Ворсклу» Владислав Кулач вернулся еще в начале минувшего года после неудачного вояжа в венгерский «Гонвед». После него нападающий согласовал вопрос взаимного расторжения контракта с «Шахтером», что обеспечило ему полноценный трудовой договор с «Ворсклой». И если вторую часть минувшего чемпионата Владислав завершил без особых успехов, то сезон-2020/21 стал для него триумфальным. Кулач не только впервые в карьере забил более десяти мячей за сезон, но и с 15 голами выиграл бомбардирские перегоны в УПЛ у непростого оппонента в лице Виктора Цыганкова, который практически до последнего старался нагнать форварда «Ворсклы». Интересно, что по ударам (42) Кулач занял лишь 11-е место в УПЛ, а вот по ожидаемым голам оказался уже вторым в рейтинге лучших (10,38xG). Все благодаря отменной точности – 57% выстрелов Владислава приходились в створ, что уступает лишь показателям Цыганкова (60%) и Степанюка (59%). Ныне у Кулача истекает договор с «Ворсклой», и после успешного сезона вариантов для продолжения карьеры у форварда наверняка хватает. Поговаривают о «Динамо», но куда более реальным сейчас видится отъезд Владислава за рубеж, где после турецкого «Эскишехирспора» и венгерского «Гонведа» его третья попытка, вероятно, должна оказаться успешной.

Илья ЗАБАРНЫЙ

Возраст: 18 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Динамо»


ФК Динамо

Менее года назад об этом футболисте, возможно, были наслышаны только самые преданные поклонники «Динамо», которые не пропускают ни единого матча молодежных и юношеских команд клуба. На взрослом уровне про Забарного в стане «бело-синих» не говорил никто, пока в Киеве не оказался Мирча Луческу. Опытный румын сразу разглядел в молодом беке необходимые качества, и поверил в него. Забарный очень быстро ответил тренеру фантастическим качеством футбола, который он демонстрировал как на уровне УПЛ, так и в поединках Лиги чемпионов, а затем и в национальной сборной Украины. Неудивительно, что за один сезон оценочная стоимость Забарного на Transfermarkt выросла в 80 раз – с 50 тысяч до 4 миллионов евро. Но есть огромные сомнения, что Игорь Суркис и Мирча Луческу согласятся сейчас отпустить своего 18-летнего гения обороны за такие деньги. Вот с коэффициентом 5 или более к указанной сумме – другой разговор…

Анатолий НУРИЕВ

Возраст: 24 года
Гражданство: Азербайджан
Клуб: «Минай»


ФК Минай

В спикировавшем в Первую лигу по итогам чемпионата «Минае» было всего пару игроков, которые действительно успели заслужить тотальную симпатию в болельщицких кругах и среди специалистов. Анатолий Нуриев, о котором годом ранее во весь голос говорили в Первой лиге, заставил своей настырностью в атакующих действиях на поле поверить в то, что у закарпатцев может быть хорошее будущее в УПЛ. На счету Нуриева наивысший показатель ожидаемых голов (11,03xG), и третий в сезоне показатель забитых мячей – 10. И пускай большую часть голов Анатолий провел с пенальти, его уверенность в своих силах и обаятельность в послематчевых общениях с журналистами вряд ли могут остаться незамеченными. Что правда, из национальной сборной Украины приглашения Нуриев так и не дождался, а вот с исторической родины своего отца – Азербайджана – вызов получил, проведя за эту команду уже 4 поединка. После вылета из элиты контракт Нуриева с «Минаем», как и у большинства игроков этой команды, автоматически прекратил свое действие, но предложений у Анатолия хватает, и лишь вопрос – останется он в УПЛ, либо же предпочтет отбыть за границу.

Фране ЧИРЬЯК

Возраст: 25 лет
Гражданство: Хорватия
Клуб: «Львов»


ФК Шахтер. Фране Чирьяк (справа) против Дентиньо

Недоброжелатели могут сколько угодно насмехаться над трансферной политикой «Львова», сравнивая ее со знаменитыми «оптовыми закупками» земляков из «Карпат», но на самом деле селекционерам и руководству «сине-золотых львов» удалось осуществить несколько очень удачных и качественных подписаний. Одним из них в начале октября минувшего года стал хорватский хавбек Фране Чирьяк, прибывший свободным агентом из боснийского «Зриньски». В УПЛ «Львов» очень долго и неудачно запрягал, но с приходом на тренерский мостик Анатолия Бессмертного, помчал вперед, словно на новейшем болиде из Формулы-1. Чирьяк же был мозговым центром «Львова», неслучайно оказавшись еще и лучшим ассистентом команды с 6 голевыми передачами в активе. Да и вообще, по количеству ассистов в пересчете на 90 минут чистого игрового времени хорват занял второе место в УПЛ после Алана Патрик из «Шахтера», причем уступив бразильскому «горняку» совсем немного – показатели 0,4 против 0,42 соответственно.

Дмитрий РИЗНЫК

Возраст: 22 года
Гражданство: Украина
Клуб: «Ворскла»


Footboom.com

В завершившемся сезоне молодой Дмитрий Ризнык окончательно вытеснил из основного состава «Ворсклы» отнюдь небесталанного и куда более опытного Александра Ткаченко, причем в какой-то момент успех полтавчан во многом был связан именно с невероятно качественной игрой Ризныка на последнем рубеже. Если обратиться к цифрам, то станет очевидно, что работы у Дмитрия хватало. Он стал лидером УПЛ по числу ударов, которые были нанесены по его воротам (112), лидером по числу совершенных сейвов (84) и лучшим среди голкиперов по количеству осуществленных выходов из ворот (55). Уверенная и качественная игра Ризныка, по слухам, уже привлекла к нему внимание со стороны «Шахтера», который ранее именно в Полтаве нашел себе многолетнего стража № 1 Андрея Пятова. Впрочем, и из-за рубежа за талантливым вратарем пристально следят, и оценочная стоимость в 800 тысяч евро, которой Transfermarkt «одарил» Ризныка еще в январе, уже едва ли не экстренно требует корректировки в существенно большую сторону.

Марио ЧУЖЕ

Возраст: 22 года
Гражданство: Хорватия
Клуб: «Днепр-1»


СК Днепр-1

«Днепр-1», подобно мифическому Фениксу, буквально восстал из пепла во второй части сезона. Этому поспособствовала не только качественная работа футболистов на зимних сборах под руководством Игора Йовичевича, но и удачное приглашение в команду хорватского игрока атаки Марио Чуже. Этот легионер был арендован у загребского «Динамо» на несколько месяцев, но в весеннем отрезке сезона успел провести 12 поединков, в которых записал на свой счет сразу 8 голевых действий (7 забитых мячей и 1 результативную передачу). По количеству забитых мячей головой (3) хорват и вовсе наряду с Бесединым и Гладким стал лидером сезона в УПЛ, хотя его рост в 178 сантиметров аж никак нельзя называть гренадерским. Неудивительно, что сейчас в прессе активно циркулируют слухи о желании «Днепра-1» выкупить контракт Чуже, тем более, что соответствующая опция в договоре аренды у украинского клуба прописана.

Андрей ТОТОВИЦКИЙ

Возраст: 28 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Десна»


ФК Десна

О таланте Андрея Тотовицкого много говорили еще когда он выступал в юношеских командах «Шахтера», однако реализовать себя в полной мере талантливому футболисту все никак не удавалось. В январе минувшего года Тотовицкий наконец-то ушел из донецкого клуба насовсем, что позволило ему перезагрузить карьеру. Хотя сперва в «Десне» у Андрея не все получалось, а главный тренер команды имел к хавбеку ряд претензий. Но в сезоне-2020/21 именно Тотовицкий оказался едва ли не единственным футболистом черниговской команды, который не заслужил хоть какой-либо критики в свой адрес. Андрей забил 9 мячей, став лучшим бомбардиром команды, а также добавил к этому 5 результативных передач, попутно оказавшись еще и лучшим в коллективе по системе «гол + пас». Помимо этого, можно отметить, что Тотовицкий оказался лидером сезона в УПЛ по рывкам с продвижением (78), обойдя таких маститых конкурентов, как Шапаренко из «Динамо» (73) и Соломон из «Шахтера» (70).

Андрей Тотовицкий – лучший игрок УПЛ по оценкам Sport.ua

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Возраст: 19 лет
Гражданство: Иран
Клуб: «Заря»


ФК Заря

Почему-то многие приезд на правах аренды из «Фенербахче» талантливого иранца Аллахьяра Сайядманеша в «Зарю» осенью минувшего года изначально оценивали скептично, хотя Sport.ua о недюжинном потенциале этого игрока писал еще тогда, знакомя читателей с новичком луганской команды. К счастью для фанатов «Зари», да и для всех поклонников УПЛ, Сайядманеш оправдал большинство выданных ему авансов, доказав, что в футболе он реально способен на многое. Его скорость, техника, нестандартность мышления и уверенность в действиях надолго запомнятся как минимум фанатам «Шахтера», в игре против которого Аллахьяр совершил феноменальный рейд к воротам соперника, а затем выложил мяч на «блюдечке с голубой каемочкой» под удар Иванисене. К слову, по рывкам с продвижением в пересчете на 90 минут чистого игрового времени Сайядманеш занял пятое место в УПЛ с показателем 4,13 после Тайсона (4,87), Тотовицкого (4,84), Мудрика (4,67) и Соломона (4,41). Весьма пристойная компания для молодого иранца, в услугах которого, если верить слухам, заинтересованы не только в Украине, но и в итальянской Серии А, по причине чего «Заря» может сделать хороший бизнес на футболисте, оформив сперва полноценный выкуп его контракта у «Фенербахче».

Артем БОНДАРЕНКО

Возраст: 20 лет
Гражданство: Украина
Клуб: «Мариуполь»


ФК Мариуполь

Результаты «Мариуполя» в завершившемся сезоне сложно назвать успешными, но в целом эта команда, основу которой составляла необстрелянная серьезными баталиями молодежь, проявила себя неплохо, давая бой практически каждому оппоненту. Добывать результат, как правило, умеют уже более опытные футболисты, а у Остапа Маркевича с такими намечался определенный дефицит. В то же время, даже среди вчерашних «птенцов» нашелся тот, кто был готов повести за собой весь коллектив. Речь о 20-летнем Артеме Бондаренко, которого по праву называют одной из главных новых надежд академии «Шахтера». В «Мариуполе» молодой хавбек набирался опыта, и в 21 матче записал на свой счет 8 забитых мячей, что является отличным результатом. Благодаря этому, почти нет сомнений, что ближайшие летние сборы Бондаренко проведет с «Шахтером», где получит возможность закрепиться в основной обойме. Тем более, что после ухода Виктора Коваленко, «горняки» остро нуждаются в футболисте такого типажа, которым в теории и способен стать Бондаренко.

Артем ДОВБИК

Возраст: 23 года
Гражданство: Украина
Клуб: «Днепр-1»


СК Днепр-1

Довбика называли невероятно талантливым еще несколько лет назад, когда он еще в рядах ортодоксального «Днепра» дебютировал в УПЛ. Однако вскоре форвард пожелал продолжить карьеру за рубежом, отбыв в чемпионат Дании, где успел поиграть за «Мидтьюлланн» и «Сеннерйюск». Особых успехов в Скандинавии Артем не достиг, а потому когда летом минувшего года возникла возможность вернуться в Украину, где «Днепр-1» заплатил за его трансфер 450 тысяч евро, форвард долго не сомневался. И надо же этому произойти, что Довбик, как и Чуже, оказался одним из наиболее ярких игроков днепровской команды по итогам сезона, что позволило ему заслужить приглашение от Андрея Шевченко в национальную сборную, где на специальном сборе форвард попробует доказать свое право принять участие в финальной части Евро-2020. Более того, в СМИ активно циркулируют слухи, что персоной Довбика заинтересовались не только отечественные гранды «Шахтер» и «Динамо», но и французский «Марсель», а потому грядущее межсезонье обещает оказаться в карьере молодого форварда едва ли не самым жарким и интригующим.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.05.2021 08:36
    0
    RomanEnakievo, 16.05.2021 08:28
    Шапаренко
    Шапаренко стал открытием еще при Хацкевиче, это просто при Михайличенко его подзабраковали.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 16.05.2021 08:28
    +1
    Шапаренко
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.05.2021 08:21
    0
    Я бы включил Трубина и Сироту.
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 16.05.2021 08:28
    +1
    Шапаренко
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.05.2021 08:36
    0
    RomanEnakievo, 16.05.2021 08:28
    Шапаренко
    Шапаренко стал открытием еще при Хацкевиче, это просто при Михайличенко его подзабраковали.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 16.05.2021 08:21
    0
    Я бы включил Трубина и Сироту.
    Ссылка
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