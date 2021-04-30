Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020.
Наставник вызвал 35 игроков на тренировочный сбор, который начнется 15 мая в Харькове. Абсолютных новичков в списке трое – это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Также стоит отметить вызов Виталия Буяльского.
Футболисты, выступающие за украинские клубы, прибудут в расположение национальной команды 15 мая, а легионеры присоединятся к ним после завершения сезона в своих чемпионатах.
Также обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков луганской «Зари», «Колоса» и черниговской «Десны», которые успешно ведут борьбу за выступление в еврокубках.
Точно не выступят на чемпионате Европы Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Оба игрока «Шахтера» выбыли на длительный срок из-за серьезных травм.
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания).
Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – «Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).
Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбык («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).
Стоит отметить, что в официальную заявку на чемпионат Европы-2020 каждая сборная сможет включить не более 23 полевых игроков и 3 вратарей.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
Почему-то напоминает анекдот: сегодня встретил человека который знает как всё поменять в стране, но ему было некогда, надо было таксовать. ( никакого негатива к профессии, за что купил за то и продаю)
Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
__
Ничего удивительно.. он пренадлежит шахтеру и через пару недель возвращается из аренды)
Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
Лишних 9 человек. Эти новички скорее и будут "лишними".
А если кто сломается, то могут и поехать
Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
Почему-то напоминает анекдот: сегодня встретил человека который знает как всё поменять в стране, но ему было некогда, надо было таксовать. ( никакого негатива к профессии, за что купил за то и продаю)
Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
__
Ничего удивительно.. он пренадлежит шахтеру и через пару недель возвращается из аренды)
Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
Лишних 9 человек. Эти новички скорее и будут "лишними".
А если кто сломается, то могут и поехать
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