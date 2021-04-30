Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020.

Наставник вызвал 35 игроков на тренировочный сбор, который начнется 15 мая в Харькове. Абсолютных новичков в списке трое – это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Также стоит отметить вызов Виталия Буяльского.

Футболисты, выступающие за украинские клубы, прибудут в расположение национальной команды 15 мая, а легионеры присоединятся к ним после завершения сезона в своих чемпионатах.

Также обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков луганской «Зари», «Колоса» и черниговской «Десны», которые успешно ведут борьбу за выступление в еврокубках.

Точно не выступят на чемпионате Европы Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Оба игрока «Шахтера» выбыли на длительный срок из-за серьезных травм.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – «Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбык («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

Стоит отметить, что в официальную заявку на чемпионат Европы-2020 каждая сборная сможет включить не более 23 полевых игроков и 3 вратарей.