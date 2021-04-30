Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020

Готовиться к чемпионату Европы будут 35 игроков

  • 30.04.2021 17:10
  • 3240 просмотров
  • 18 комментариев
Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020
© УАФ

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко назвал расширенный список игроков для подготовки к Евро-2020.

Наставник вызвал 35 игроков на тренировочный сбор, который начнется 15 мая в Харькове. Абсолютных новичков в списке трое – это Богдан Леднев, Георгий Судаков и Артем Бондаренко. Также стоит отметить вызов Виталия Буяльского.

Футболисты, выступающие за украинские клубы, прибудут в расположение национальной команды 15 мая, а легионеры присоединятся к ним после завершения сезона в своих чемпионатах.

Также обращает на себя внимание отсутствие в списке игроков луганской «Зари», «Колоса» и черниговской «Десны», которые успешно ведут борьбу за выступление в еврокубках.

Точно не выступят на чемпионате Европы Евгений Коноплянка и Жуниор Мораес. Оба игрока «Шахтера» выбыли на длительный срок из-за серьезных травм.

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»), Андрей Лунин («Реал Мадрид», Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота, Денис Попов (все – «Динамо»), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все – «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все – «Динамо»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – «Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Артем Довбык («Днепр-1»), Артем Беседин («Динамо»).

Стоит отметить, что в официальную заявку на чемпионат Европы-2020 каждая сборная сможет включить не более 23 полевых игроков и 3 вратарей.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(8 голосов)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.04.2021 17:51
    0
    norma_zap, 30.04.2021 17:47
    Наверное Буяльского написал, что бы не дергали, а потом отсеет.
    Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
    Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
    Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
    НУ в общем согласно вашей аналитики - срака полная везде... Такое впечатление что взяли не тренера а грузчика с мукомольного завода )
    Почему-то напоминает анекдот: сегодня встретил человека который знает как всё поменять в стране, но ему было некогда, надо было таксовать. ( никакого негатива к профессии, за что купил за то и продаю)
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 17:49
    0
    norma_zap, 30.04.2021 17:47
    Наверное Буяльского написал, что бы не дергали, а потом отсеет.
    Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
    Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
    Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
    как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    __
    Ничего удивительно.. он пренадлежит шахтеру и через пару недель возвращается из аренды)
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 30.04.2021 17:49
    +1
    Може я дурний-то хтось нехай пояснить мені за що викликають Коваленка?
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.04.2021 17:47
    -1
    Наверное Буяльского написал, что бы не дергали, а потом отсеет.
    Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
    Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
    Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.04.2021 17:47
    0
    Александр Ад, 30.04.2021 17:46
    8 полівих та 1 воротар будуть виключені зі списку кінцевої заявкі.Цикаво хто.
    польових
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.04.2021 17:46
    0
    8 полівих та 1 воротар будуть виключені зі списку кінцевої заявкі.Цикаво хто.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 17:46
    +2
    интересно.. если бы заявка была еще больше... начали б вызывать поваров Динамо и Шахтера?
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 17:42
    0
    VAD, 30.04.2021 17:40
    Цирк...
    Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
    Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
    Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
    Мораеса же нет?
    Лишних 9 человек. Эти новички скорее и будут "лишними".
    А если кто сломается, то могут и поехать
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 17:40
    +1
    Цирк...
    Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
    Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
    Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 17:37
    -2
    Тотовицкого, одного из лучших игроков чемпа, можно было и взять
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 17:35
    +1
    Беседин, Довбик.. как мы и думали
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 17:32
    +3
    Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Болбата не хватает. )
    Ссылка
    Олександр Жарчинський
    online
      Олександр Жарчинський, 30.04.2021 17:30
    -1
    Петряка і Шведа краще би визвав ніж Судакова,Бондаренка і Андрієвського...
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 30.04.2021 17:30
    +4
    Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Коваленко жизнь Шеве спас в 95 ом
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 30.04.2021 17:29
    -3
    Буяльский ? Серьезно ?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    +13
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.04.2021 17:18
    +5
    Немає сенсу коментувати.
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.04.2021 17:18
    +6
    Витя Коваленко снова в деле
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    +13
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Ссылка
    Lesovij7
    online
      Lesovij7, 30.04.2021 17:18
    +6
    Витя Коваленко снова в деле
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 30.04.2021 17:18
    +5
    Немає сенсу коментувати.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 30.04.2021 17:30
    +4
    Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Коваленко жизнь Шеве спас в 95 ом
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 17:32
    +3
    Trasher311987, 30.04.2021 17:25
    .
    Судаков, Бондаренко Марлос Коваленко.
    Я представляю что в Душе у Кочергина и Тотовицкого.
    Болбата не хватает. )
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 17:46
    +2
    интересно.. если бы заявка была еще больше... начали б вызывать поваров Динамо и Шахтера?
    Ссылка
    Роман Шустик
    online
      Роман Шустик, 30.04.2021 17:49
    +1
    Може я дурний-то хтось нехай пояснить мені за що викликають Коваленка?
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.04.2021 17:40
    +1
    Цирк...
    Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
    Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
    Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 30.04.2021 17:35
    +1
    Беседин, Довбик.. как мы и думали
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.04.2021 17:51
    0
    norma_zap, 30.04.2021 17:47
    Наверное Буяльского написал, что бы не дергали, а потом отсеет.
    Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
    Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
    Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
    НУ в общем согласно вашей аналитики - срака полная везде... Такое впечатление что взяли не тренера а грузчика с мукомольного завода )
    Почему-то напоминает анекдот: сегодня встретил человека который знает как всё поменять в стране, но ему было некогда, надо было таксовать. ( никакого негатива к профессии, за что купил за то и продаю)
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 30.04.2021 17:49
    0
    norma_zap, 30.04.2021 17:47
    Наверное Буяльского написал, что бы не дергали, а потом отсеет.
    Из вратарей оставит Пятова или Лунина, при всём уважении оба сейчас без практики - не лучше ли было бы найти играющего?
    Не маловато ли нападающих? Травмы и карточки во время турниров никто не отменял.
    Как всегда футболисты не из ДК и ШД - все незаконнорожденные, как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    Ну а в общем большего всего вызывает опасения- всего 3 напа!
    как туда проник Мариуполь просто удивительно.
    __
    Ничего удивительно.. он пренадлежит шахтеру и через пару недель возвращается из аренды)
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.04.2021 17:47
    0
    Александр Ад, 30.04.2021 17:46
    8 полівих та 1 воротар будуть виключені зі списку кінцевої заявкі.Цикаво хто.
    польових
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 30.04.2021 17:46
    0
    8 полівих та 1 воротар будуть виключені зі списку кінцевої заявкі.Цикаво хто.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 17:42
    0
    VAD, 30.04.2021 17:40
    Цирк...
    Ну к Коваленко уже все привыкли, это в контракте у Шевы прописано.
    Бондаренко? Судаков? Десны и Зари не существует?
    Пятов,Мораес? Зачем эти неиграющие пенсы?
    Мораеса же нет?
    Лишних 9 человек. Эти новички скорее и будут "лишними".
    А если кто сломается, то могут и поехать
    Ссылка
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