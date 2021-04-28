У Коноплянки серьезная травма, Исмаили вскоре вернется в общую группу

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал о восстановлении футболистов «горняков»

  • 28.04.2021 19:41
  • 1270 просмотров
  • 1 комментарий
У Коноплянки серьезная травма, Исмаили вскоре вернется в общую группу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал, как проходит восстановление травмированных футболистов «горняков» — Алана Патрика, Исмаили и Евгения Коноплянки.

«Алан Патрик во вторник провел ударную сессию с тренером по физподготовке перед возвращением в общую группу. Он получил нагрузку, пожалуй, даже большую, чем те ребята, что тренировались в общей группе. Никаких негативных ощущений у него нет, и сегодня Патрик тренировался в общей группе. С тренером по физподготовке продолжает заниматься Исмаили. Ему также ввели факторы роста, а буквально на днях провели PRP-терапию. Еще дня три нужно, чтобы купировать воспалительную реакцию, которую вызывает терапия, но уже на следующей неделе Исма может вернуться в общую группу. Что касается Коноплянки, то он продолжает реабилитационные мероприятия. Травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации, но все идет по плану», — отметил Попов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 19:50
    +1
    Конопа походу мимо Евро...( Теперь Петряка вызовут интересно?
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 28.04.2021 19:50
    +1
    Конопа походу мимо Евро...( Теперь Петряка вызовут интересно?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности