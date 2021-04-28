У Коноплянки серьезная травма, Исмаили вскоре вернется в общую группу

Врач «Шахтера» Вадим Попов рассказал, как проходит восстановление травмированных футболистов «горняков» — Алана Патрика, Исмаили и Евгения Коноплянки.

«Алан Патрик во вторник провел ударную сессию с тренером по физподготовке перед возвращением в общую группу. Он получил нагрузку, пожалуй, даже большую, чем те ребята, что тренировались в общей группе. Никаких негативных ощущений у него нет, и сегодня Патрик тренировался в общей группе. С тренером по физподготовке продолжает заниматься Исмаили. Ему также ввели факторы роста, а буквально на днях провели PRP-терапию. Еще дня три нужно, чтобы купировать воспалительную реакцию, которую вызывает терапия, но уже на следующей неделе Исма может вернуться в общую группу. Что касается Коноплянки, то он продолжает реабилитационные мероприятия. Травма у Жени серьезная и требует долгой реабилитации, но все идет по плану», — отметил Попов.