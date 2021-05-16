ВИДЕО. Сегодня его день. Безус оформил дубль в матче с Остенде

Украинский легионер «Гента» Роман Безус оформил дубль в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии.
Первый гол Безус забил на 20-й минуте, тогда ему ассистировал еще один украинец Роман Яремчук.
Второй мяч Безусу удалось забить на 66-й минуте.
Для Романа это четвертый гол в текущем чемпионате, также на его счету три ассиста в 26 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».
Второй гол Безуса
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Источник — Sport.ua
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