ВИДЕО. Сегодня его день. Безус оформил дубль в матче с Остенде

Украинский легионер «Гента» Роман Безус оформил дубль в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии.



Первый гол Безус забил на 20-й минуте, тогда ему ассистировал еще один украинец Роман Яремчук.



Второй мяч Безусу удалось забить на 66-й минуте.



Для Романа это четвертый гол в текущем чемпионате, также на его счету три ассиста в 26 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».

Второй гол Безуса