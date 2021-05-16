ВИДЕО. Сегодня его день. Безус оформил дубль в матче с Остенде

Роман набирает обороты ближе к завершению чемпионата

  • 16.05.2021 16:07
  • 872 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Сегодня его день. Безус оформил дубль в матче с Остенде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус (справа)

Украинский легионер «Гента» Роман Безус оформил дубль в матче 4-го тура второго этапа чемпионата Бельгии.
 
Первый гол Безус забил на 20-й минуте, тогда ему ассистировал еще один украинец Роман Яремчук.
 
Второй мяч Безусу удалось забить на 66-й минуте. 
 
Для Романа это четвертый гол в текущем чемпионате, также на его счету три ассиста в 26 сыгранных матчах. Месяц назад он отличился дублем в матче с «Шарлеруа».

Второй гол Безуса

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:27
    0
    ... + на нём сфолил вратарь и получил красную + несколько раз выводил проникающими передачами партнеров на удары + несколько отборов.
    9.5 от WhoScored. MVP
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 16.05.2021 16:19
    0
    Лучше Коноплянки на порядок,Шевченко неправ.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 16.05.2021 16:27
    0
    ... + на нём сфолил вратарь и получил красную + несколько раз выводил проникающими передачами партнеров на удары + несколько отборов.
    9.5 от WhoScored. MVP
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 16.05.2021 16:19
    0
    Лучше Коноплянки на порядок,Шевченко неправ.
    Ссылка
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