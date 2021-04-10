ВИДЕО. Еще один дубль! Безус за 4 минуты дважды поразил ворота Шарлеруа

В первом голе помогли Яремчук и рикошет

  • 10.04.2021 22:06
  • 2716 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Еще один дубль! Безус за 4 минуты дважды поразил ворота Шарлеруа
© ФК Гент. Роман Безус и Роман Яремчук

Украинские легионеры «Гента» Роман Безус и Роман Яремчук отличились активными действиями на старте поединка 33-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».
 
Уже на четвертой минуте Безус с помощью рикошета поразил ворота Реми Дескама, ассистировал ему в этом Роман Яремчук.

Спустя четыре минуты Безус еще и реализовал пенальти, которое сам и заработал.

Второй дубль в сезоне! Петряк добил Уйпешт в матче чемпионата Венгрии

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.04.2021 22:57
    +1
    NaVarDrisni, 10.04.2021 22:26
    славься Украино, самая великая нация в мире
    Нация не может быть великой или не великой. Такие теории - удел пуйла.
    Просто давайте гордиться достойными нашими соотечественниками.
    Ссылка
    NaVarDrisni
    online
      NaVarDrisni, 10.04.2021 22:26
    -2
    славься Украино, самая великая нация в мире
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 22:19
    +1
    У противника Гента теодорчик играет кста
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 22:11
    0
    Не плохо
    Ссылка
    Comrade Me
    online
      Comrade Me, 10.04.2021 22:57
    +1
    NaVarDrisni, 10.04.2021 22:26
    славься Украино, самая великая нация в мире
    Нация не может быть великой или не великой. Такие теории - удел пуйла.
    Просто давайте гордиться достойными нашими соотечественниками.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 22:19
    +1
    У противника Гента теодорчик играет кста
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.04.2021 22:11
    0
    Не плохо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности