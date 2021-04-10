ВИДЕО. Еще один дубль! Безус за 4 минуты дважды поразил ворота Шарлеруа

Украинские легионеры «Гента» Роман Безус и Роман Яремчук отличились активными действиями на старте поединка 33-го тура чемпионата Бельгии против «Шарлеруа».



Уже на четвертой минуте Безус с помощью рикошета поразил ворота Реми Дескама, ассистировал ему в этом Роман Яремчук.

Спустя четыре минуты Безус еще и реализовал пенальти, которое сам и заработал.

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