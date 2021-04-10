Второй дубль в сезоне! Петряк добил Уйпешт в матче чемпионата Венгрии

Украинский хавбек «Фехервара» Иван Петряк оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.



Украинец отличился во встрече против «Уйпешта» (4:0), забив третий и четвертый мячи своей команды.

В текущем сезоне Петряк забил 11 голов в 28 матчах чемпионата Венгрии.

Первый дубль в сезоне Петряк оформил в матче против «Будафока» в середине декабря прошлого года.



Чемпионат Венгрии. 28-й тур



«Фехервар» – «Уйпешт» – 4:0

Голы: Николич (8, 33), Петряк (69, 87)