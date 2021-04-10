Второй дубль в сезоне! Петряк добил Уйпешт в матче чемпионата Венгрии

Украинец провел отличный матч в составе «Фехервара»

  • 10.04.2021 21:10
  • 1181 просмотр
  • 4 комментария
Второй дубль в сезоне! Петряк добил Уйпешт в матче чемпионата Венгрии
© ФК Фехервар. Иван Петряк

Украинский хавбек «Фехервара» Иван Петряк оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.
 
Украинец отличился во встрече против «Уйпешта» (4:0), забив третий и четвертый мячи своей команды.  

В текущем сезоне Петряк забил 11 голов в 28 матчах чемпионата Венгрии.

Первый дубль в сезоне Петряк оформил в матче против «Будафока» в середине декабря прошлого года.
 
Чемпионат Венгрии. 28-й тур
 
«Фехервар» – «Уйпешт» – 4:0
Голы: Николич (8, 33), Петряк (69, 87)

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    gadyukin
    online
      gadyukin, 10.04.2021 21:43
    0
    Может бы и играл сейчас Ваня и в сборной и в клубе покруче, если бы его будоломина быковатая федецкая в свое время перед евро не поломала
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:40
    0
    Прижился в Секешфехерваре. Неужели и самый трудный язык Европы выучил?)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 21:36
    0
    он, как и Буяльский, что то не то кому то сказал, что сборная им не интересуется?
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 10.04.2021 21:19
    0
    Андрей Николаевич ну конечно же такой игрок сборной не нужен?Зубков 3 гола Ваня Петряк 11.
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 10.04.2021 21:43
    0
    Может бы и играл сейчас Ваня и в сборной и в клубе покруче, если бы его будоломина быковатая федецкая в свое время перед евро не поломала
    Ссылка
    Zardunchenk@
      Zardunchenk@, 10.04.2021 21:40
    0
    Прижился в Секешфехерваре. Неужели и самый трудный язык Европы выучил?)
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 10.04.2021 21:36
    0
    он, как и Буяльский, что то не то кому то сказал, что сборная им не интересуется?
    Ссылка
    Diamond66689
    online
      Diamond66689, 10.04.2021 21:19
    0
    Андрей Николаевич ну конечно же такой игрок сборной не нужен?Зубков 3 гола Ваня Петряк 11.
    Ссылка
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