Второй дубль в сезоне! Петряк добил Уйпешт в матче чемпионата Венгрии

Украинский хавбек «Фехервара» Иван Петряк оформил дубль в матче 28-го тура чемпионата Венгрии.
Украинец отличился во встрече против «Уйпешта» (4:0), забив третий и четвертый мячи своей команды.
В текущем сезоне Петряк забил 11 голов в 28 матчах чемпионата Венгрии.
Первый дубль в сезоне Петряк оформил в матче против «Будафока» в середине декабря прошлого года.
Чемпионат Венгрии. 28-й тур
«Фехервар» – «Уйпешт» – 4:0
Голы: Николич (8, 33), Петряк (69, 87)
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Источник — Sport.ua
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