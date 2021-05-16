ВИДЕО. Два Романа и черпачок! Безус забил гол за Гент с передачи Яремчука

Украинец организовали гол в матче чемпионата Бельгии против «Остенде»

  • 16.05.2021 15:00
  • 3198 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Два Романа и черпачок! Безус забил гол за Гент с передачи Яремчука
© ФК Гент. Роман Безус и Роман Яремчук

Хавбек Роман Безус забил гол за «Гент» с передачи Романа Яремчука.

Украинцы организовали первый гол в матче чемпионата Бельгии против «Остенде». Получив передачу на ход, Безус изящным и точным ударом «черпачком» открыл счет.

Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 4-й тур.

«Остенде»  – «Гент»

ГОЛ! 0:1. Роман Безус (Роман Яремчук), 20 мин.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.05.2021 15:56
    0
    Нда.... Обрезать всю команду...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 16.05.2021 15:19
    +5
    Что пас, что завершение - на уровне! Молодцы!
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.05.2021 15:17
    +6
    Безус под конец набрал форму, может и его стоило вызвать на сбор...
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 16.05.2021 15:08
    +7
    Красота.
    Ссылка
    Аа Бб
    online
      Аа Бб, 16.05.2021 15:08
    +7
    Красота.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.05.2021 15:17
    +6
    Безус под конец набрал форму, может и его стоило вызвать на сбор...
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 16.05.2021 15:19
    +5
    Что пас, что завершение - на уровне! Молодцы!
    Ссылка
    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 16.05.2021 15:56
    0
    Нда.... Обрезать всю команду...
    Ссылка
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