ВИДЕО. Два Романа и черпачок! Безус забил гол за Гент с передачи Яремчука

Хавбек Роман Безус забил гол за «Гент» с передачи Романа Яремчука.
Украинцы организовали первый гол в матче чемпионата Бельгии против «Остенде». Получив передачу на ход, Безус изящным и точным ударом «черпачком» открыл счет.
Чемпионат Бельгии. За 5–8 места. 4-й тур.
«Остенде» – «Гент»
ГОЛ! 0:1. Роман Безус (Роман Яремчук), 20 мин.
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Источник — Sport.ua
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