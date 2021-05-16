Новый рекорд? Известна сумма, за которую Интер готов продать Сенси Шахтеру

25-летнего хавбека очень хочет видеть в стане «горняков» Роберто Де Дзерби

  • 16.05.2021 17:15
  • 4997 просмотров
  • 15 комментариев
Новый рекорд? Известна сумма, за которую Интер готов продать Сенси Шахтеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Сенси

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который близок к тому, чтобы с нового сезона возглавить «Шахтер», просит руководство донецкого клуба подписать ему 25-летнего хавбека «Интера» и сборной Италии Стефано Сенси.

По информации Blasting News, миланский клуб не против продажи футболиста, который не является ключевым игроком первой команды, но планирует выручить от сделки кругленькую сумму, чтобы покрыть инвестиции в трансфер Сенси.

Речь идет о сумме в 30 миллионов евро, что позволит «Интеру» получить профит от сделок по Сенси на 8 миллионов евро, так как ранее «нерадзурри» заплатили за трансфер хавбека 20 миллионов евро, а еще около 2 миллионов первоначально отдали за аренду, которая переросла в полноценную сделку.

Напомним, что рекордным трансфером в истории «Шахтера» ныне является бразилец Бернард, которого донецкий клуб приобрел летом 2013 года из «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро.

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(19 голосов)

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Комментарии
    Saosin
    online
      Saosin, 16.05.2021 17:58
    0
    Молодцы макаронники. Доите хохлов.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 17:52
    0
    Это всё слухи, и сплетни. Шахтёр не бедный клуб, можно заплатить за классного футболиста. Но за Сенси 30 лямов, это смешно. Взять сравнить Малиновского и Сенси, они и рядом не стоят. При том что Интер как-бы ходят слухи, что хочет до 30млн Малину купить. А своего лавочника тоже за такие-же деньги пихают. Моё мнение максимум что Шахта заплатит за Сенси это не больше 17-20.
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 16.05.2021 17:50
    +1
    бред ,Шахтёр лучше 3 хороших бразильца купит,или малину за 30
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 16.05.2021 17:49
    0
    SandroKing, 16.05.2021 17:28
    Вот это Ахметку плющит. Луческу что ты творишь?
    да при нем Шахтёр
    А) положили на волейбол
    Б) забили на гандбол
    В) как там футзал? некогда полуфиналист Кубка УЕФА, которая теперь ЛЧ?
    30-40 мультов хватило бы на финансирование этих видов лет на 5-10!
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 16.05.2021 17:47
    0
    не удивлюсь, если отдадут
    потом и разговоры про МЕГА_селекцию поутихнут
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 16.05.2021 17:45
    -2
    Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:37
    За бабло бедной страны покупать игрока который выше чемпионата Украины не прыгнет. В ЛЧ Шахтер будет на отбой играть , может как то закатит мяч и обыграет гранда но с ЛЧ не выйдет. Все по одному сценарию.
    Какая ЛЧ для Шахтера в этом году? Там в нечемпионской квалификации у них шансов 0.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:37
    +3
    За бабло бедной страны покупать игрока который выше чемпионата Украины не прыгнет. В ЛЧ Шахтер будет на отбой играть , может как то закатит мяч и обыграет гранда но с ЛЧ не выйдет. Все по одному сценарию.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.05.2021 17:37
    +4
    Просто смешно за этот хлам. 13 на трансфермаркет. А по факту и 10 много
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 16.05.2021 17:28
    +2
    Вот это Ахметку плющит. Луческу что ты творишь?
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:26
    -3
    joe777., 16.05.2021 17:24
    Купят,а мы больше будем платить комуналочку
    Даун-Шпрот, навряд ли твой подвал выходит тебе больше 500 грн. в месяц
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 17:24
    +6
    Купят,а мы больше будем платить комуналочку
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 16.05.2021 17:24
    +7
    За лавочника 30? Интер совсем рехнулся. Даже лавочники Баварии и Ман Сити столько не стоят.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.05.2021 17:20
    +6
    Контракт на два года с дзе дзерби.
    Значит не уверены в шахте сильно в нем.
    Не будут деньгами сорить.
    Они даже кайки не купили а тут вечно травмированный итальянец неизвестно заиграет или нет.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:19
    +3
    Да че там, отдавайте все 50-т.. из Интера ведь
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 17:18
    +3
    Ну ка харя, громче тресни
    Ссылка
    Alex Romanov
    online
      Alex Romanov, 16.05.2021 17:24
    +7
    За лавочника 30? Интер совсем рехнулся. Даже лавочники Баварии и Ман Сити столько не стоят.
    Ссылка
    joe777.
      joe777., 16.05.2021 17:24
    +6
    Купят,а мы больше будем платить комуналочку
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 16.05.2021 17:20
    +6
    Контракт на два года с дзе дзерби.
    Значит не уверены в шахте сильно в нем.
    Не будут деньгами сорить.
    Они даже кайки не купили а тут вечно травмированный итальянец неизвестно заиграет или нет.
    Ссылка
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 16.05.2021 17:37
    +4
    Просто смешно за этот хлам. 13 на трансфермаркет. А по факту и 10 много
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 16.05.2021 17:37
    +3
    За бабло бедной страны покупать игрока который выше чемпионата Украины не прыгнет. В ЛЧ Шахтер будет на отбой играть , может как то закатит мяч и обыграет гранда но с ЛЧ не выйдет. Все по одному сценарию.
    Ссылка
    ENJOY_
      ENJOY_, 16.05.2021 17:19
    +3
    Да че там, отдавайте все 50-т.. из Интера ведь
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 16.05.2021 17:18
    +3
    Ну ка харя, громче тресни
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 16.05.2021 17:28
    +2
    Вот это Ахметку плющит. Луческу что ты творишь?
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 16.05.2021 17:50
    +1
    бред ,Шахтёр лучше 3 хороших бразильца купит,или малину за 30
    Ссылка
    Saosin
    online
      Saosin, 16.05.2021 17:58
    0
    Молодцы макаронники. Доите хохлов.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 16.05.2021 17:52
    0
    Это всё слухи, и сплетни. Шахтёр не бедный клуб, можно заплатить за классного футболиста. Но за Сенси 30 лямов, это смешно. Взять сравнить Малиновского и Сенси, они и рядом не стоят. При том что Интер как-бы ходят слухи, что хочет до 30млн Малину купить. А своего лавочника тоже за такие-же деньги пихают. Моё мнение максимум что Шахта заплатит за Сенси это не больше 17-20.
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 16.05.2021 17:49
    0
    SandroKing, 16.05.2021 17:28
    Вот это Ахметку плющит. Луческу что ты творишь?
    да при нем Шахтёр
    А) положили на волейбол
    Б) забили на гандбол
    В) как там футзал? некогда полуфиналист Кубка УЕФА, которая теперь ЛЧ?
    30-40 мультов хватило бы на финансирование этих видов лет на 5-10!
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 16.05.2021 17:47
    0
    не удивлюсь, если отдадут
    потом и разговоры про МЕГА_селекцию поутихнут
    Ссылка
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