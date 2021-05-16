Новый рекорд? Известна сумма, за которую Интер готов продать Сенси Шахтеру

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, который близок к тому, чтобы с нового сезона возглавить «Шахтер», просит руководство донецкого клуба подписать ему 25-летнего хавбека «Интера» и сборной Италии Стефано Сенси.

По информации Blasting News, миланский клуб не против продажи футболиста, который не является ключевым игроком первой команды, но планирует выручить от сделки кругленькую сумму, чтобы покрыть инвестиции в трансфер Сенси.

Речь идет о сумме в 30 миллионов евро, что позволит «Интеру» получить профит от сделок по Сенси на 8 миллионов евро, так как ранее «нерадзурри» заплатили за трансфер хавбека 20 миллионов евро, а еще около 2 миллионов первоначально отдали за аренду, которая переросла в полноценную сделку.

Напомним, что рекордным трансфером в истории «Шахтера» ныне является бразилец Бернард, которого донецкий клуб приобрел летом 2013 года из «Атлетико Минейро» за 25 миллионов евро.