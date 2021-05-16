Стало известно, сколько заработает Де Дзерби в Шахтере за два года

Контракт главного тренера будет действовать два сезона до 2023 года

  • 16.05.2021 23:59
  • 1491 просмотр
  • 4 комментария
Стало известно, сколько заработает Де Дзерби в Шахтере за два года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби: четыре ляма

Стало известно, что наставник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» будет зарабатывать 4 млн евро в год, включая бонсуы.

Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира, который подтверждает, что донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с наставником «Сассуоло».

По данным из некольких разных источников, контракт итальянца будет действовать два сезона, до 2023 года.

Напомним, главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби после победы над «Пармой» (3:1) в 37-м туре Серии А заявил, что уходит из команды.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 01:23
    0
    Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Да, такие дни для болельщиков ДК - всегда траур.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.05.2021 01:16
    +2
    Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Не будет. У нас есть всего два клуба, а остальные просто не дотягивают до международного уровня. Хотя в футболе очень легко добиться результатов - если в условный Олимпик вложить полтора миллиарда долларов на трансферы, то он станет одним из самых сильных клубов в ЛЧ.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    +3
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 17.05.2021 00:21
    +1
    Я так понимаю 4 ляма за 2 года + бонусы.
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    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    +3
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.05.2021 01:16
    +2
    Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Не будет. У нас есть всего два клуба, а остальные просто не дотягивают до международного уровня. Хотя в футболе очень легко добиться результатов - если в условный Олимпик вложить полтора миллиарда долларов на трансферы, то он станет одним из самых сильных клубов в ЛЧ.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 17.05.2021 00:21
    +1
    Я так понимаю 4 ляма за 2 года + бонусы.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 17.05.2021 01:23
    0
    Alexander Киев, 17.05.2021 00:36
    " Ахметову уже не интересен Шахтер " , говорили они.. А по делу, так это ж супер, это круто! По больше в наш чемпионат новых, качественных тренеров, игроков, персонала и клубов и будет крутой чемпионат!
    Да, такие дни для болельщиков ДК - всегда траур.
    Ссылка
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