Стало известно, сколько заработает Де Дзерби в Шахтере за два года

Стало известно, что наставник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» будет зарабатывать 4 млн евро в год, включая бонсуы.
Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира, который подтверждает, что донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с наставником «Сассуоло».
По данным из некольких разных источников, контракт итальянца будет действовать два сезона, до 2023 года.
Напомним, главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби после победы над «Пармой» (3:1) в 37-м туре Серии А заявил, что уходит из команды.
Roberto #DeZerbi confirms: “I will leave #Sassuolo at the end of the season”. De Zerbi will become the new coach of #Shakhtar. Contract until 2023 (€4M/year bonuses included). Done deal 🔜. #transfers https://t.co/otgal6yUry— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2021
Источник — Twitter
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