Стало известно, сколько заработает Де Дзерби в Шахтере за два года

Стало известно, что наставник Роберто Де Дзерби в «Шахтере» будет зарабатывать 4 млн евро в год, включая бонсуы.

Об этом информирует итальянский журналист Николо Скира, который подтверждает, что донецкий «Шахтер» уже подписал контракт с наставником «Сассуоло».

По данным из некольких разных источников, контракт итальянца будет действовать два сезона, до 2023 года.

Напомним, главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби после победы над «Пармой» (3:1) в 37-м туре Серии А заявил, что уходит из команды.