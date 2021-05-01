Список Шевченко, ценник на Малиновского, разъяснения УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 30 апреля.

1. Шевченко назвал расширенный список сборной Украины на Евро-2020. Готовиться к чемпионату Европы будут 35 игроков.

2. Стала известна сумма, за которую Аталанта готова продать Малиновского. Заплатить такие деньги в Италии, пожалуй, сможет только «Ювентус».

3. УАФ: «Красная карточка Василю была правильным решением». Комитет арбитров – об эпизоде, который привел к тяжелой травме Ибрагима Каргбо.

4. Где он сейчас? Скандально известный в Украине Матузалем поведал, где живет. Карьеру футболиста экс-игрок «Шахтера» завершил летом 2018 года.

5. ДЕНИСОВ: «Луческу может покинуть Динамо. Это красивая и логичная точка». Также журналист рассказал, сколько румынский специалист заработал за сезон.

6. Минай может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба. Все зависит от того, сохранит ли клуб прописку в УПЛ.

7. Источник: Динамо сэкономит $1 миллион на молодых игроках. Киевский клуб не планирует создавать «Динамо-2» из команды U-21.

8. Фернандиньо: Украинские зимы, скороварки с наличкой и уроки от Гвардиолы. Авторская колонка бразильского полузащитника «Манчестер Сити».

9. Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ. Футболисты получат вознаграждение согласно вкладу, внесенному в чемпионство команды.

10. Роналду намерен покинуть Ювентус и ищет новый клуб. 36-летний португалец не желает оставаться в Турине.