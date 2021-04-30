Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ

Киевское «Динамо» после победы в 23-м туре УПЛ над «Ингульцом» (5:0) досрочно оформило чемпионский титул, который стал 16-м для клуба в чемпионатах Украины.

Как и обещал перед началом сезона президент «Динамо» Игорь Суркис, за победу в УПЛ футболисты получат чемпионские премиальные. Изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого игрока. Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.

В 24-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Полтаве (1 мая) против «Ворсклы». После этого динамовцев ждет матч с «Мариуполем» (5 мая) и заключительная игра чемпионата с «Колосом» (9 мая). 13 мая «Динамо» и «Заря» определят сильнейшего в финале Кубка Украины.

По данным СМИ, Луческу получил €1 миллион премии за победу в УПЛ.