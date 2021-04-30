Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ

Киевское «Динамо» после победы в 23-м туре УПЛ над «Ингульцом» (5:0) досрочно оформило чемпионский титул, который стал 16-м для клуба в чемпионатах Украины.
Как и обещал перед началом сезона президент «Динамо» Игорь Суркис, за победу в УПЛ футболисты получат чемпионские премиальные. Изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого игрока. Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.
В 24-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Полтаве (1 мая) против «Ворсклы». После этого динамовцев ждет матч с «Мариуполем» (5 мая) и заключительная игра чемпионата с «Колосом» (9 мая). 13 мая «Динамо» и «Заря» определят сильнейшего в финале Кубка Украины.
По данным СМИ, Луческу получил €1 миллион премии за победу в УПЛ.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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А так безусловно речь идет лишь о точечных усилениях, а никак не массовых, и не только исходя из того что состав укр., а и то что накладно накупать пачками игроков, да и зачем если там будут уровня за тарелку супа? Лучше 2-3-ми игроками разбавить нынешний состав, только хорошими игроками, хуже точно не будет, а играть смогут все равно все - упл, кубок, еврокубки и тд
Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
А так безусловно речь идет лишь о точечных усилениях, а никак не массовых, и не только исходя из того что состав укр., а и то что накладно накупать пачками игроков, да и зачем если там будут уровня за тарелку супа? Лучше 2-3-ми игроками разбавить нынешний состав, только хорошими игроками, хуже точно не будет, а играть смогут все равно все - упл, кубок, еврокубки и тд
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