Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ

Футболисты получат вознаграждение согласно вкладу, внесенному в чемпионство команды

  • 30.04.2021 12:07
  • 5658 просмотров
  • 11 комментариев
Луческу лично распределит между игроками Динамо премиальные за победу в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» после победы в 23-м туре УПЛ над «Ингульцом» (5:0) досрочно оформило чемпионский титул, который стал 16-м для клуба в чемпионатах Украины.

Как и обещал перед началом сезона президент «Динамо» Игорь Суркис, за победу в УПЛ футболисты получат чемпионские премиальные. Изначально планировалось, что сумма премиальных составит месячную зарплату каждого игрока. Однако в итоге было принято решение, что распределением денежного вознаграждения за золотые медали займется лично главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Наставник определит вклад каждого игрока в завоевание динамовцами чемпионского титула, и после этого каждый футболист получит свое вознаграждение.

В 24-м туре УПЛ киевское «Динамо» сыграет в Полтаве (1 мая) против «Ворсклы». После этого динамовцев ждет матч с «Мариуполем» (5 мая) и заключительная игра чемпионата с «Колосом» (9 мая). 13 мая «Динамо» и «Заря» определят сильнейшего в финале Кубка Украины.

По данным СМИ, Луческу получил €1 миллион премии за победу в УПЛ.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(17 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:31
    0
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Из своих Ваната надо пробовать хотя б в кубке в новом сезоне, забивает же за молодняк.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:30
    0
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Ну почему же, напы были и есть, другой вопрос что их уровень оказался слаб, тот же Кравец (вроде наш воспитанник), Яремчук, доведенный до огранки Ребров (хоть и не наш) и тд. А сейчас увы молодняк попросту не тянет уровень еврокубков.
    А так безусловно речь идет лишь о точечных усилениях, а никак не массовых, и не только исходя из того что состав укр., а и то что накладно накупать пачками игроков, да и зачем если там будут уровня за тарелку супа? Лучше 2-3-ми игроками разбавить нынешний состав, только хорошими игроками, хуже точно не будет, а играть смогут все равно все - упл, кубок, еврокубки и тд
    Ссылка
    Paolo Maldini
    online
      Paolo Maldini, 30.04.2021 13:28
    0
    ....і заплатять податки, згідно українського законодавства, чесно...)))
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.04.2021 13:28
    0
    Это их внутреннее дело, лишь бы соответствовало контрактам с игроками и документации ДК (коллективный договор, положение о зарплате и премировании и пр.). А так чем-то смахивает на бригадный подряд с коэффициентом участия.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 13:23
    +1
    rebys fan, 30.04.2021 12:42
    румын белуце и сын луческу получат больше всех
    И ты получишь , если вечерком на узенькой дорожке болелам ДК подвернёшся.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    0
    Alex86 1, 30.04.2021 13:19
    Например форвард. Он не нужен? Пусть лучше в ЛЧ играют наши, но ДК будет уходить с О забитыми и поражением?
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:19
    +2
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 12:49
    а зачем оно надо? Зачем Динамо академию ведет, если ее воспитанники не играют?
    Например форвард. Он не нужен? Пусть лучше в ЛЧ играют наши, но ДК будет уходить с О забитыми и поражением?
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.04.2021 12:49
    +4
    vital, 30.04.2021 12:36
    Ну таке...
    Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
    а зачем оно надо? Зачем Динамо академию ведет, если ее воспитанники не играют?
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 30.04.2021 12:43
    -3
    Комунізм, мля. Здібностей ні в кого немає, а потреби завжди в наявності. Перші на селі серед мінаїв та рухів на чолі з мандрівниками-кротофермою при жалюгідному рівні конкурентоспроможності з більш-менш адекватним суперниками не з чемпіонату колхозу.
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 30.04.2021 12:42
    -1
    румын белуце и сын луческу получат больше всех
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 30.04.2021 12:36
    -2
    Ну таке...
    Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.04.2021 12:49
    +4
    vital, 30.04.2021 12:36
    Ну таке...
    Після такої новини стає зрозуміло, що підсилення в Динамо у міжсезоння можна й не чекати...
    а зачем оно надо? Зачем Динамо академию ведет, если ее воспитанники не играют?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:19
    +2
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 12:49
    а зачем оно надо? Зачем Динамо академию ведет, если ее воспитанники не играют?
    Например форвард. Он не нужен? Пусть лучше в ЛЧ играют наши, но ДК будет уходить с О забитыми и поражением?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 30.04.2021 13:23
    +1
    rebys fan, 30.04.2021 12:42
    румын белуце и сын луческу получат больше всех
    И ты получишь , если вечерком на узенькой дорожке болелам ДК подвернёшся.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:31
    0
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Из своих Ваната надо пробовать хотя б в кубке в новом сезоне, забивает же за молодняк.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 13:30
    0
    Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Ну почему же, напы были и есть, другой вопрос что их уровень оказался слаб, тот же Кравец (вроде наш воспитанник), Яремчук, доведенный до огранки Ребров (хоть и не наш) и тд. А сейчас увы молодняк попросту не тянет уровень еврокубков.
    А так безусловно речь идет лишь о точечных усилениях, а никак не массовых, и не только исходя из того что состав укр., а и то что накладно накупать пачками игроков, да и зачем если там будут уровня за тарелку супа? Лучше 2-3-ми игроками разбавить нынешний состав, только хорошими игроками, хуже точно не будет, а играть смогут все равно все - упл, кубок, еврокубки и тд
    Ссылка
    Paolo Maldini
    online
      Paolo Maldini, 30.04.2021 13:28
    0
    ....і заплатять податки, згідно українського законодавства, чесно...)))
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.04.2021 13:28
    0
    Это их внутреннее дело, лишь бы соответствовало контрактам с игроками и документации ДК (коллективный договор, положение о зарплате и премировании и пр.). А так чем-то смахивает на бригадный подряд с коэффициентом участия.
    Ссылка
    Вова Чертрогатый
    online
      Вова Чертрогатый, 30.04.2021 13:22
    0
    Alex86 1, 30.04.2021 13:19
    Например форвард. Он не нужен? Пусть лучше в ЛЧ играют наши, но ДК будет уходить с О забитыми и поражением?
    ну ок, согласен, но покупки должны быть точечными, если академия за все годы смогла вырастить всего одного форварда - Шеву, то тогда вопрос по академии, это же не нормально
    Ссылка
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