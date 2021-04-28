Известно, какой бонус получил Луческу за выигрыш чемпионства с Динамо

В матче 23-го тура УПЛ киевское «Динамо» крупно обыграло «Ингулец» (5:0) и досрочно стало чемпионом, добыв прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.



Румынская пресса утверждает, что наставник столичного клуба Мирча Луческу получил за это достижение денежный бонус в виде 1 миллиона евро.



Отметим, что это уже девятый титул чемпиона Украины для 75-летнего румына. Предыдущие восемь он выиграл, возглавляя донецкий «Шахтер».



Ранее сообщалось, что зарплата Луческу в «Динамо» без бонусов составляет 1,2 миллиона.

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