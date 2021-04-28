Известно, какой бонус получил Луческу за выигрыш чемпионства с Динамо

Сумма внушительная

  • 28.04.2021 11:08
  • 7447 просмотров
  • 10 комментариев
Известно, какой бонус получил Луческу за выигрыш чемпионства с Динамо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

В матче 23-го тура УПЛ киевское «Динамо» крупно обыграло «Ингулец» (5:0) и досрочно стало чемпионом, добыв прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов.
 
Румынская пресса утверждает, что наставник столичного клуба Мирча Луческу получил за это достижение денежный бонус в виде 1 миллиона евро.
 
Отметим, что это уже девятый титул чемпиона Украины для 75-летнего румына. Предыдущие восемь он выиграл, возглавляя донецкий «Шахтер».
 
Ранее сообщалось, что зарплата Луческу в «Динамо» без бонусов составляет 1,2 миллиона.

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Источник — Gazeta Sporturilor

(19 голосов)

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Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.04.2021 12:23
    +1
    rebys fan, 28.04.2021 11:42
    бедная помойка,раз в десять лет чемпионы милллльон 10 надо дать как с куста Мирчику
    Ти,чмирдяй,хоч раз у своєму зассаному житті хоча б сто гривень у руках тримало? Навряд,ти на стільки й за 3 роки не насосеш
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 28.04.2021 12:06
    0
    Alexander Киев, 28.04.2021 11:28
    Давно квитанцию за свет в руках держал? еще больше тариф хочешь, что-ли.. ?
    З цим я з вами згоден, тільки ще треба додати Теплоенерго і допомогу Донбасу за наші гроші а не фондa ахметкі.
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 28.04.2021 11:53
    +3
    rebys fan, 28.04.2021 11:42
    бедная помойка,раз в десять лет чемпионы милллльон 10 надо дать как с куста Мирчику
    Бедный ты, без мозгов, наверное, тяжело жить. Лучше сходи порадуйся тому что твоя шлюхопомойка в этом сезоне 0 трофеев взяла
    Ссылка
    rebys fan
    online
      rebys fan, 28.04.2021 11:42
    -5
    бедная помойка,раз в десять лет чемпионы милллльон 10 надо дать как с куста Мирчику
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.04.2021 11:41
    0
    Неплохо дедуля зарабатывает)
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:28
    +5
    руслан халитов, 28.04.2021 11:20
    Интриги прибавил Мирча в чемпионате украины. Ахметову нжно Мауриньё попробовать подписать.
    Давно квитанцию за свет в руках держал? еще больше тариф хочешь, что-ли.. ?
    Ссылка
    руслан халитов
    online
      руслан халитов, 28.04.2021 11:20
    0
    Интриги прибавил Мирча в чемпионате украины. Ахметову нжно Мауриньё попробовать подписать.
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 28.04.2021 11:16
    -3
    Ну зачем тебе миллион, куда ты его потратишь. Отдай миллион. Это с 12 стульев.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 11:13
    +9
    Как для дк, то бонус оч солидный, чувствуется что сурк не оч то и верил видимо в результат, но все сошлось как нельзя кстати и румын ему заработал куда больше
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 28.04.2021 11:12
    +7
    Заслужений мільйон.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 28.04.2021 11:13
    +9
    Как для дк, то бонус оч солидный, чувствуется что сурк не оч то и верил видимо в результат, но все сошлось как нельзя кстати и румын ему заработал куда больше
    Ссылка
    Андрій Стадник
    online
      Андрій Стадник, 28.04.2021 11:12
    +7
    Заслужений мільйон.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 28.04.2021 11:28
    +5
    руслан халитов, 28.04.2021 11:20
    Интриги прибавил Мирча в чемпионате украины. Ахметову нжно Мауриньё попробовать подписать.
    Давно квитанцию за свет в руках держал? еще больше тариф хочешь, что-ли.. ?
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 28.04.2021 11:53
    +3
    rebys fan, 28.04.2021 11:42
    бедная помойка,раз в десять лет чемпионы милллльон 10 надо дать как с куста Мирчику
    Бедный ты, без мозгов, наверное, тяжело жить. Лучше сходи порадуйся тому что твоя шлюхопомойка в этом сезоне 0 трофеев взяла
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 28.04.2021 12:23
    +1
    rebys fan, 28.04.2021 11:42
    бедная помойка,раз в десять лет чемпионы милллльон 10 надо дать как с куста Мирчику
    Ти,чмирдяй,хоч раз у своєму зассаному житті хоча б сто гривень у руках тримало? Навряд,ти на стільки й за 3 роки не насосеш
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
    online
      Pavlo Kolejchuk, 28.04.2021 12:06
    0
    Alexander Киев, 28.04.2021 11:28
    Давно квитанцию за свет в руках держал? еще больше тариф хочешь, что-ли.. ?
    З цим я з вами згоден, тільки ще треба додати Теплоенерго і допомогу Донбасу за наші гроші а не фондa ахметкі.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 28.04.2021 11:41
    0
    Неплохо дедуля зарабатывает)
    Ссылка
    руслан халитов
    online
      руслан халитов, 28.04.2021 11:20
    0
    Интриги прибавил Мирча в чемпионате украины. Ахметову нжно Мауриньё попробовать подписать.
    Ссылка
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