Стал известен размер зарплаты Луческу в Динамо

Румынская пресса опубликовала список самых высокооплачиваемых тренеров из Румынии.



В топ-5 попал и наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.



Самые высокооплачиваемые румынские тренеры:



1. Космин Олэрою («Цзянсу Сунин») – 7 млн евро

2. Рэзван Луческу («Аль-Хилаль») – 4 млн евро

3. Лауренциу Регекампф («Аль-Васль») – 3,5 млн евро

4. Дан Петреску (ЧФР) – 1,8 млн евро

5. Мирча Луческу («Динамо») – 1,2 млн евро



Напомним, Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020 года. С тех пор киевляне сыграли 23 матча (14-4-5).

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