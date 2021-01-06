Стал известен размер зарплаты Луческу в Динамо

Румынская пресса опубликовала список самых высокооплачиваемых тренеров из Румынии.
В топ-5 попал и наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.
Самые высокооплачиваемые румынские тренеры:
1. Космин Олэрою («Цзянсу Сунин») – 7 млн евро
2. Рэзван Луческу («Аль-Хилаль») – 4 млн евро
3. Лауренциу Регекампф («Аль-Васль») – 3,5 млн евро
4. Дан Петреску (ЧФР) – 1,8 млн евро
5. Мирча Луческу («Динамо») – 1,2 млн евро
Напомним, Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020 года. С тех пор киевляне сыграли 23 матча (14-4-5).
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Источник — Fanatik.ro
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позорил в ЛЧ
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
официальная небось там вопще 10к гривен...
позорил в ЛЧ
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
официальная небось там вопще 10к гривен...
позорил в ЛЧ
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