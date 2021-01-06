Стал известен размер зарплаты Луческу в Динамо

Мирча – в топ-5 самых высокооплачиваемых тренеров из Румынии

  • 06.01.2021 12:21
  • 14023 просмотра
  • 10 комментариев
Стал известен размер зарплаты Луческу в Динамо
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Румынская пресса опубликовала список самых высокооплачиваемых тренеров из Румынии.
 
В топ-5 попал и наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу, его зарплата составляет 1,2 миллиона евро в год.
 
Самые высокооплачиваемые румынские тренеры:
 
1. Космин Олэрою («Цзянсу Сунин») – 7 млн евро
2. Рэзван Луческу («Аль-Хилаль») – 4 млн евро
3. Лауренциу Регекампф («Аль-Васль») – 3,5 млн евро
4. Дан Петреску (ЧФР) – 1,8 млн евро
5. Мирча Луческу («Динамо») – 1,2 млн евро
 
Напомним, Луческу возглавил «Динамо» в июле 2020 года. С тех пор киевляне сыграли 23 матча (14-4-5).

Читайте также: МИКОЛЕНКО: «Первые две недели после прихода Луческу рыгал на тренировках»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fanatik.ro

(9 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.01.2021 16:09
    0
    ⚒MAKS7777⚒, 06.01.2021 14:39
    Космин Олэрою на первом месте ,это кажется то тренер который со стяуа дыру дынамовсскую
    позорил в ЛЧ
    Тявкай,сучечка, тявкай все одно більше нічого не можеш
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.01.2021 14:46
    +1
    Andrew, 06.01.2021 12:44
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    а кто тебе сказал что это официальная
    официальная небось там вопще 10к гривен...
    Ссылка
    ⚒MAKS7777⚒
    online
      ⚒MAKS7777⚒, 06.01.2021 14:39
    -2
    Космин Олэрою на первом месте ,это кажется то тренер который со стяуа дыру дынамовсскую
    позорил в ЛЧ
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 06.01.2021 13:41
    -3
    Alexander Киев, 06.01.2021 13:11
    Бери и другую сторону медали. Зная Динамо и Суркиса, там зп 5 000 грн официальная
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.01.2021 13:36
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 06.01.2021 13:17
    Так мінімалка - 4 723 гривень.
    Если уже совсем правильно ответить, то уже 6000 грн минималка
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.01.2021 13:32
    +2
    Andrew, 06.01.2021 12:44
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    Ага, одних полотенец сколько на него переводят!
    Ссылка
    Pavlo Kolejchuk
      Pavlo Kolejchuk, 06.01.2021 13:17
    -1
    Alexander Киев, 06.01.2021 13:11
    Бери и другую сторону медали. Зная Динамо и Суркиса, там зп 5 000 грн официальная
    Так мінімалка - 4 723 гривень.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.01.2021 13:11
    -6
    Andrew, 06.01.2021 12:44
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    Бери и другую сторону медали. Зная Динамо и Суркиса, там зп 5 000 грн официальная
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 06.01.2021 12:44
    +5
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:34
    0
    Ни одного румына в топ-5
    Ссылка
    Andrew
    online
      Andrew, 06.01.2021 12:44
    +5
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 06.01.2021 13:32
    +2
    Andrew, 06.01.2021 12:44
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    Ага, одних полотенец сколько на него переводят!
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 06.01.2021 14:46
    +1
    Andrew, 06.01.2021 12:44
    Сколько зарабатывает и какая зарплата - это разные вещи. особенно у нас.
    Может офиц. зп у Мирчи и 1.2 млн но с бунусами и ништяками намного больше
    а кто тебе сказал что это официальная
    официальная небось там вопще 10к гривен...
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 06.01.2021 13:36
    +1
    Pavlo Kolejchuk, 06.01.2021 13:17
    Так мінімалка - 4 723 гривень.
    Если уже совсем правильно ответить, то уже 6000 грн минималка
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 06.01.2021 16:09
    0
    ⚒MAKS7777⚒, 06.01.2021 14:39
    Космин Олэрою на первом месте ,это кажется то тренер который со стяуа дыру дынамовсскую
    позорил в ЛЧ
    Тявкай,сучечка, тявкай все одно більше нічого не можеш
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 06.01.2021 12:34
    0
    Ни одного румына в топ-5
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности