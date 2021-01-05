МИКОЛЕНКО: «Первые две недели после прихода Луческу рыгал на тренировках»

Защитник «Динамо» пытался доказать, что он достоин места в основе киевлян

  • 05.01.2021 20:59
  • 2431 просмотр
  • 1 комментарий
МИКОЛЕНКО: «Первые две недели после прихода Луческу рыгал на тренировках»
© ФК Динамо Киев. Виталий Миколенко

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, как команда чувствует себя под руководством Мирчи Луческу.
 
«За себя буду говорить. Топ, ты приходишь на тренировку и кайфуешь. Понятно, что всегда хорошо не будет, но в общем атмосфера идет от тренировок, от матчей. Если ты выигрываешь, и понимаешь, из-за чего ты выигрываешь, то атмосфера в команде будет идеальной. Сейчас, наверное, так. 
 
Все встретили [назначение Луческу] доброжелательно. Пришел новый тренер, каждому нужно доказать, что он должен играть в составе. Голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы показать, что ты можешь играть в составе. Потом уже познакомились, чуть начали понимать тренера и тренерский штаб. Он в принципе не дает спуску. Был такой момент... Луческу дал выходной и потом такую тренировку добротную, что я просто сказал помощнику главного тренера: «Лучше бы вчера была тренировка после игры и сегодня». А то в одну тренировку две засунули. Так тяжело было, ужас», – сказал Миколенко. 
 
В текущем сезоне Миколенко сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

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Источник — Отдушивдушу

(9 голосов)

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Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 05.01.2021 21:41
    -2
    А потом забил
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