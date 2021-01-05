МИКОЛЕНКО: «Первые две недели после прихода Луческу рыгал на тренировках»

Защитник киевского «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, как команда чувствует себя под руководством Мирчи Луческу.



«За себя буду говорить. Топ, ты приходишь на тренировку и кайфуешь. Понятно, что всегда хорошо не будет, но в общем атмосфера идет от тренировок, от матчей. Если ты выигрываешь, и понимаешь, из-за чего ты выигрываешь, то атмосфера в команде будет идеальной. Сейчас, наверное, так.



Все встретили [назначение Луческу] доброжелательно. Пришел новый тренер, каждому нужно доказать, что он должен играть в составе. Голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы показать, что ты можешь играть в составе. Потом уже познакомились, чуть начали понимать тренера и тренерский штаб. Он в принципе не дает спуску. Был такой момент... Луческу дал выходной и потом такую тренировку добротную, что я просто сказал помощнику главного тренера: «Лучше бы вчера была тренировка после игры и сегодня». А то в одну тренировку две засунули. Так тяжело было, ужас», – сказал Миколенко.



В текущем сезоне Миколенко сыграл 17 матчей, отдал 2 ассиста.

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