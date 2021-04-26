Игорь СУРКИС: «На премиальные однокомнатную квартиру можно купить»

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен тем, что команда стала чемпионом Украины. Также он сообщил о том, какое вознаграждение получат футболисты за этот результат.
«Команда получит то, что прописано по контрактам у каждого футболиста. Команда знает, что получит за то, что стала чемпионом.
Можно ли за премиальные купить Квартиру или машину? Есть разные машины и разные квартиры. Но если однокомнатную, то можно купить или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить», - сказал Суркис.
Читайте также: Игорь СУРКИС: «Ахметов первым поздравил меня с чемпионством».
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.