Игорь СУРКИС: «На премиальные однокомнатную квартиру можно купить»

Футболисты «Динамо» получат денежное вознаграждение за победу в чемпионате

  • 26.04.2021 09:10
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Игорь СУРКИС: «На премиальные однокомнатную квартиру можно купить»
© Футбол 1/2/3. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис доволен тем, что команда стала чемпионом Украины. Также он сообщил о том, какое вознаграждение получат футболисты за этот результат.

«Команда получит то, что прописано по контрактам у каждого футболиста. Команда знает, что получит за то, что стала чемпионом.

Можно ли за премиальные купить Квартиру или машину? Есть разные машины и разные квартиры. Но если однокомнатную, то можно купить или машину хорошую. Или хорошую машину и однокомнатную квартиру. Надо смотреть, кто в каком районе хочет жить», - сказал Суркис.

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Источник — Футбол 1/2/3

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