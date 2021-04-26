Игорь СУРКИС: «Ахметов первым поздравил меня с чемпионством»

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды в чемпионате Украины:

«Ринат Леонидович (Ахметов прим.) поздравил меня первым. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок с теплыми пожеланиями, несмотря на то, что у его мамы День рождения, с чем ее поздравляю тоже. Он поздравил очень тепло и искренне, потому что он мудрый и умный человек, который понимает и как зарабатывать и тратить деньги. Он знает, как создаются большие команды. Нету киевского «Динамо» - нет «Шахтера», нет «Шахтера» - нет «Динамо». Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести конкурентную битву - это «Шахтер» и «Динамо».

«Динамо» Киев своими амбициями, заложенными традициями может компенсировать финансовую ситуацию донецкого «Шахтера». В каждом матче в этом году мы наиграли на эти медали. Нам чемпионство никто не подарил», - сказал Суркис.