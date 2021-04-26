Игорь СУРКИС: «Ахметов первым поздравил меня с чемпионством»

Президент «Динамо» получил поздравление от главного соперника

  • 26.04.2021 08:42
  • 4822 просмотра
  • 5 комментариев
Игорь СУРКИС: «Ахметов первым поздравил меня с чемпионством»
© ФК Динамо. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал победу команды в чемпионате Украины:

«Ринат Леонидович (Ахметов прим.) поздравил меня первым. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок с теплыми пожеланиями, несмотря на то, что у его мамы День рождения, с чем ее поздравляю тоже. Он поздравил очень тепло и искренне, потому что он мудрый и умный человек, который понимает и как зарабатывать и тратить деньги. Он знает, как создаются большие команды. Нету киевского «Динамо» - нет «Шахтера», нет «Шахтера» - нет «Динамо». Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести конкурентную битву - это «Шахтер» и «Динамо».

«Динамо» Киев своими амбициями, заложенными традициями может компенсировать финансовую ситуацию донецкого «Шахтера». В каждом матче в этом году мы наиграли на эти медали. Нам чемпионство никто не подарил», - сказал Суркис. 

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Источник — Футбол 1/2/3

(27 голосов)

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Комментарии
    вечная память
      вечная память, 26.04.2021 09:28
    +3
    Это было ясно наперёд. Джентельмены.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 26.04.2021 09:24
    -1
    Тщеславие так и прёт изо всех дыр этого болтуна.
    Ахметов , конечно, друг и партнёр , а Палкин и Денисов - гнойные уроды
    Кто бы сомневался в. доброчесности этого персонажа!
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 26.04.2021 09:04
    -2
    Гоша в своем репертуаре: ну скажи, что поздравил, и все. нет, б**, надо еще и облизать....
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    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 26.04.2021 08:56
    -5
    Чет я не понял он амбиции и традиции ставит в один ряд с миллиардами Ахметова???
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    PUTINHUILO
    online
      PUTINHUILO, 26.04.2021 08:53
    -1
    Кукушка хвалит...
    Придумать Роттердам+ в период войны...
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    вечная память
      вечная память, 26.04.2021 09:28
    +3
    Это было ясно наперёд. Джентельмены.
    Ссылка
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