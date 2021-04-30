Минай может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба

Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.
Сразу у 11 игроков «Миная» 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.
Останутся ли они в «Минае», будет зависеть от того, сохранят ли «горожане» прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а «Минай» с его сложным календарем на финише – главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов не избежать.
Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.
Напомним, что «Минай» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от спасительной 13-й строчки составляет 2 балла.
Ранее стало известно, что нападающий Антон Шиндер покинул «Минай».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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Ждут они вылета/невылета. А кто их подбирать то булет ? Новички ?
Ждут они вылета/невылета. А кто их подбирать то булет ? Новички ?
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