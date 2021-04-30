Минай может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба

Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.

Сразу у 11 игроков «Миная» 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.

Останутся ли они в «Минае», будет зависеть от того, сохранят ли «горожане» прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а «Минай» с его сложным календарем на финише – главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов не избежать.

Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.

Напомним, что «Минай» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от спасительной 13-й строчки составляет 2 балла.

Ранее стало известно, что нападающий Антон Шиндер покинул «Минай».