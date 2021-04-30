Минай может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба

Все зависит от того, сохранит ли клуб прописку в УПЛ

  • 30.04.2021 14:34
  • 2269 просмотров
  • 4 комментария
Минай может избавиться от 11 игроков и всего тренерского штаба
© ФК Минай. Николай Цымбал

Оставшиеся три тура чемпионата УПЛ будут определяющими для футболистов из Закарпатья.

Сразу у 11 игроков «Миная» 30 июня заканчиваются контракты с клубом. Речь об Андрее Поповиче, Антоне Каниболоцком, Миславе Матиче, Терсайу Малепе, Андрее Ткачуке, Денисе Кожанове, Алексее Хахлеве, Александре Снижко, Виталии Бойко, Василии Пиняшко, Рустаме Ахмедзаде.

Останутся ли они в «Минае», будет зависеть от того, сохранят ли «горожане» прописку в элитном дивизионе. В случае неудачи, а «Минай» с его сложным календарем на финише – главный претендент на вылет, серьезной чистки рядов не избежать.

Аналогичная ситуация с главным тренером Николаем Цымбалом, тренером-консультантом Александром Севидовым и спортивным директором Михаилом Кополовцом.

Напомним, что «Минай» занимает 14 место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Отставание от спасительной 13-й строчки составляет 2 балла.

Ранее стало известно, что нападающий Антон Шиндер покинул «Минай».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(10 голосов)

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Комментарии
    zakharka
    online
      zakharka, 30.04.2021 14:49
    +2
    Была команда - нет команды! А стадион останется....
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 14:41
    0
    Останется 1 милеуски?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.04.2021 14:39
    0
    А так-то прям звезда на звезде )
    Ждут они вылета/невылета. А кто их подбирать то булет ? Новички ?
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.04.2021 14:38
    +1
    поминяют минай на верес или агробизнес ,черноморец-короче говоря шило на мило
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 30.04.2021 14:49
    +2
    Была команда - нет команды! А стадион останется....
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 30.04.2021 14:38
    +1
    поминяют минай на верес или агробизнес ,черноморец-короче говоря шило на мило
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 30.04.2021 14:41
    0
    Останется 1 милеуски?
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.04.2021 14:39
    0
    А так-то прям звезда на звезде )
    Ждут они вылета/невылета. А кто их подбирать то булет ? Новички ?
    Ссылка
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