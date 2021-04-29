По обоюдному согласию сторон. Шиндер покинул Минай

Форвард забил 3 гола за «Минай», который занимает последнее место в УПЛ

  • 29.04.2021 00:23
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По обоюдному согласию сторон. Шиндер покинул Минай
© ФК Минай. Антон Шиндер

33-летний форвард Антон Шиндер рассказал, что покидает команду «Минай»:

«Пока что давайте обойдемся без конкретики. Как говорят в таких случаях, разорвали с клубом контракт по обоюдному согласию сторон. Желаю уже бывшим партнерам успеха в борьбе за сохранение «прописки» в элитном дивизионе.

Сегодня возвращаюсь в Германию, где проживает моя семья. С карьерой футболиста заканчивать не собираюсь. Думаю, что два-три сезона еще буду востребован».

Антон Шиндер пришел в команду в сентябре 2020 года и забил 3 гола в 20 матчах УПЛ. «Минай» занимает последнее, 14-е место.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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