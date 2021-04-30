ДЕНИСОВ: «Луческу может покинуть Динамо. Это красивая и логичная точка»

Также журналист рассказал, сколько румынский специалист заработал за сезон

  • 30.04.2021 16:37
  • 1438 просмотров
  • 3 комментария
ДЕНИСОВ: «Луческу может покинуть Динамо. Это красивая и логичная точка»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал мнение, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может покинуть свой пост уже этим летом.

«Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть «Динамо» в летнее межсезонье.

Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то себя попробовать на закате лет, либо тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с «Динамо» и «Шахтером». Это как красивая и логичная точка. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя.

На днях состоялась встреча, на которой братья Суркисы высказали благодарность за сезон Мирче Луческу. Формально еще нужно доиграть чемпионат, и сыграть матч за Кубок Украины. Совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро», - заявил Денисов.

Ранее сообщалось, что Луческу лично распределит между игроками «Динамо» премиальные за победу в УПЛ.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 30.04.2021 16:41
    -1
    А ще він може стати єдиним тренером, який з двома командами виграє Єврокубок. Чим не мотивація?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.04.2021 16:39
    -1
    А может остаться и ещё улучшить результаты
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 30.04.2021 16:37
    +3
    Донецьких жаба душить
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 30.04.2021 16:37
    +3
    Донецьких жаба душить
    Ссылка
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