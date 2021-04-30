ДЕНИСОВ: «Луческу может покинуть Динамо. Это красивая и логичная точка»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов высказал мнение, что главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может покинуть свой пост уже этим летом.

«Известно, что с Луческу подписано двухлетнее соглашение, но не исключено, что Мирча может покинуть «Динамо» в летнее межсезонье.

Вероятность ухода Луческу - это его собственное желание. Базируется оно на следующем: либо это желание где-то себя попробовать на закате лет, либо тот факт, что Мирча выиграл чемпионат с «Динамо» и «Шахтером». Это как красивая и логичная точка. Знаете, это как качественные сериалы, которые не перекармливают зрителя лишним сезоном, а заканчиваются вовремя.

На днях состоялась встреча, на которой братья Суркисы высказали благодарность за сезон Мирче Луческу. Формально еще нужно доиграть чемпионат, и сыграть матч за Кубок Украины. Совокупно за этот сезон Луческу получит 3,5 миллиона евро», - заявил Денисов.

Ранее сообщалось, что Луческу лично распределит между игроками «Динамо» премиальные за победу в УПЛ.