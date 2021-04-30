Где он сейчас? Скандально известный в Украине Матузалем поведал, где живет

Карьеру футболиста экс-игрок «Шахтера» завершил летом 2018 года

  • 30.04.2021 11:11
  • 2688 просмотров
  • 1 комментарий
Где он сейчас? Скандально известный в Украине Матузалем поведал, где живет
© Augusto Gomes/GloboEsporte.com. Франселино Матузалем

Бывший полузащитник «Шахтера» Франселино Матузалем, который летом 2007 года самовольно покинул донецкий клуб, подписав контракт с «Сарагосой», рассказал, где живет сейчас, после решения о завершении карьеры.

«После того, как я завершил активные выступления в футболе, я вернулся в Бразилию. Конечно, сейчас особенный период в жизни, ничего не поделаешь. Все мы застряли дома из-за пандемии. Надеюсь, скоро все решится».

«Ситуация с коронавирусом в Бразилии сильно ухудшилась. Каждый день выявляют много инфицированных. Надеюсь, что постепенно будут помогать вакцины, которые начинают пользоваться большим спросом. Тогда эта проблема может быть решена. Таким образом, мы сможем вернуться к жизни, которой жили два года назад. В любом случае, это печальный период. Многие бедняки страдают все больше и больше, многие потеряли работу и не имеют денег даже на еду», - рассказал Матузалем.

Также 40-летний бразилец рассказал, почему не жалеет, что судьба забросила его в украинский чемпионат.

Напомним, «Шахтер» до сих пор спорит с «Сарагосой», не получив положенных ему денег за побег бразильца, который был признан незаконным со стороны ФИФА и Спортивного арбитражного суда.

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Источник — Footballnews24.it

(9 голосов)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 30.04.2021 12:12
    0
    Матузалем живёт в Бразилии. Неожиданно.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 30.04.2021 12:12
    0
    Матузалем живёт в Бразилии. Неожиданно.
    Ссылка
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