Платить не хотят? Сарагоса снова оттягивает выплаты Шахтеру за Матузалема

Руководство «Сарагосы» обратилось в один из арагонских судов с просьбой внести изменения в текущее соглашение кредиторов клуба, что позволило бы отсрочить выплаты по долгам с 2025 до 2030 года.

Обосновывая свою просьбу кризисом, вызванным пандемией коронавируса, «Сарагоса» хочет пропорционально разбить выплаты по оставшимся долгам на более длительный период. При этом, арагонцы хотят внести пункт, который предусматривает, что в случае вылета из Сегунды (на данный момент клуб от зоны вылета отделяет всего одно очко), «Сарагоса» будет освобождена от выплат до периода, пока снова не повысится в классе. Если же арагонский клуб выйдет в Ла Лигу, то будет обязан платить на 20% больше, что позволит поскорее выплатить сумму долгов.

Чтобы решение было принято, «Сарагосе» необходимо получить одобрение от более чем половины кредиторов, но самые крупные из них, коими являются «Шахтер» и «Милан», однозначно будут против подобной инициативы, так как изначальное соглашение было подписано еще в 2012 году, затем претерпело изменения в 2016-м, а первые выплаты «Сарагоса» начала осуществлять лишь в 2018-м.

В минувшем году «Сарагоса» ничего не платила кредиторам, получив разрешение от суда, который мотивировал его негативными последствиями пандемии коронавируса.

Напомним, «Сарагоса» выплатит лишь 40% от суммы своего долга перед кредиторами. «Шахтеру» испанский клуб всего должен 5,4 миллиона евро из 13,5 миллионов, ранее присужденных «горнякам» в рамках нашумевшего «дела Матузалема».

Детальнее об этой ситуации Sport.ua ранее рассказывал в специальном материале – «Шахтер» продолжает споры с «Сарагосой» по долгу за Матузалема».