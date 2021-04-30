МАТУЗАЛЕМ: «В Украине встретил великого тренера и поиграл в Лиге чемпионов»

Бывший хавбек «Шахтера» Франселино Матузалем, сравнивая футбольный уровень стран, в которых выступал, довольно тепло высказался о своем украинском этапе карьеры, несмотря на то, что уходил из стана дончан со скандалом.

«Чем отличается итальянский футбол от украинского? Всем. Чемпионат Италии – самый сложный. Тогда, в мое время, в итальянском футболе были все величайшие игроки мира, там играли Зидан, Бирхофф, Руй Кошта и многие другие. Украинский футбол, думаю, сейчас несколько повысился в качестве, но к итальянскому не имеет никакого отношения. Однако там у меня была возможность встретить такого великого тренера, как Луческу, и сыграть в Лиге чемпионов, так что для меня это был отличный опыт. Но между Испанией, Италией и Украиной, на мой взгляд, самым сложным футболом остается итальянский», - отметил Матузалем.

Ранее экс-партнер Матузалема по «Шахтеру» Алексей Белик рассказывал, что Мирча Луческу закрывал глаза на нарушения спортивного режима со стороны бразильца.