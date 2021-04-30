Фернандиньо: Украинские зимы, скороварки с наличкой и уроки от Гвардиолы

Один журналист как-то спросил, устаю ли я от побед.

Ответ: нет. Даже наоборот.

Это всяко лучше, чем проигрывать, правда ведь?

У каждого титула свое послевкусие, и каждая победа вдохновляет двигаться еще дальше.

Когда у тебя такой менталитет, и когда ты можешь думать только о следующей победе, это как… быть в эпицентре урагана.

Изнутри все выглядит иначе, даже если тебя слегка потрясло. У тебя есть свои задачи, своя рутина, и остается отфильтровать все остальное. Шум, ветер, дождь.

В такой момент есть только одна задача — победить. Хорошо, победу одержали, но теперь — к следующему испытанию. Времени на раздумья нет. Даже на отмечание.

Об этом вам любой спортсмен расскажет. Это звучит, как клише, но это только потому, что это все правда. Нужен правильный подход для того, чтобы оставаться на вершине.

Я уже давно в этом эпицентре. Я 15 лет провел в Европе. Пятнадцать!

И я заслужил право поразмышлять о том, что произошло за это время.

Можно вспомнить случай, который произошел с «Сити» в этом сезоне. Я говорю о речи, которую я толкнул команде.

Вот что было.

Я вообще не из ораторов, однако несколько месяцев назад мне просто не оставили выбора.

31 декабря, канун Нового года.

Мы восьмые в АПЛ.

Мы только что завершили тренировку.

И Пеп не был доволен.

Но для того, чтобы понять всю эту историю, нам придется вернуться в начало сезона 2020/21.

Старт сезона выдался тяжелым для всех. Мы вернулись спустя три месяца безделья, и у нас почти не было предсезонки. Такого в наших карьерах еще не было.

Даже сложно сказать, сколько я успел сдать тестов на COVID. Мой нос и так был немаленький, а уж теперь-то!

Было сложно физически и психологически.

После начала пандемии и возвращения футбола все изменилось в наших жизнях. Все. Даже мелочи, которые мы делали каждый день. Еда, восстановление, общение — все изменилось. Весь мир стал другой, но нам надо было привыкать. Было тяжело.

Но мы — «Манчестер Сити», и мы идем вперед несмотря ни на что, какими бы неприятными ни были результаты. Так мы забираемся на самый верх. Так мы уже становились чемпионами.

Но к концу того года мы были восьмыми, и вот завершилась наша тренировка. Тренировка прошла не лучшим образом.

Отношение, язык тела, усилия некоторых игроков — все это указывало на то, что мы были не в своей тарелке. Смазанные пасы, нежелание бежать, моменты лени, апатия.

После той тренировки ко мне подошел Пеп для того, чтобы посоветоваться — я ведь капитан, лидер команды. Он был прямолинеен. Он сказал, что не все выкладывались на 100%, и в его команде так нельзя. Остальные могут оставаться дома. И когда ты на поле, нет времени на разговоры.

Он был прав. Он четко дал мне понять, что поддерживать эти стандарты должен я.

После окончания того сезона и ухода Давида Силвы было проведено голосование, и меня выбрали капитаном. Это огромная часть. Голосуют ведь все — и игроки, и тренеры. Не только Пеп решает.

Роль капитана в Англии не такая, как в других странах вроде Бразилии. У меня появилось много новых задач. Многие из них относятся к расписаниям и дисциплине. Вы представить себе не можете! Теперь я в ответе за штрафы — например, если кто-то достанет телефон во время физподготовки.

Но это и огромная честь, особенно в таком клубе, как «Сити».

После тренировки я отправился домой праздновать Новый год, но тот разговор с Пепом не выходил у меня из головы.

Даже когда мы смотрели на фейерверк, я продолжал думать о своих капитанских обязанностях.

На следующий день в семь утра первого дня 2021 года я отправил СМС нашему менеджеру по команде. «Организуй встречу с игроками. Надо поговорить».

Когда я прибыл на тренировку, я сказал: «Скажи Пепу, что тренировку начнем чуть позже».

Это была экстренная ситуация.

Когда все собрались, я начал говорить прямо. Я говорил, как говорит капитан.

Я передал им слова Пепа о том, что некоторые вещи простить нельзя. Я пояснил, как такие тренировки сказываются на матчах.

Я был максимально открыт и честен с ними. И после меня свое слово вставили другие. Все чувствовали, что нужны перемены, но многим нужно было услышать об этом. Нужна была встряска. Было важно обо всем поговорить.

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Мы могли либо что-то изменить, либо безучастно наблюдать за тем, как у нас отберут чемпионство.

Следующий матч был против «Челси», который был в хорошей форме. Перед игрой я думал, что если ребята не соберутся, то мне крышка. Я был готов сам сдаться.

Но, конечно же, мы выиграли. К перерыву мы вели со счетом 3:0. Мы бегали даже слишком много!

И с тех пор только побеждали. Мы вернулись в этот ураган.

***

С «Сити» я выработал менталитет победителя, хотя не сказать, что у меня не было этой жилки и раньше.

Я никогда не был совершенным игроком с бесподобной техникой, но я и никогда не боялся битвы. Мои одноклубники, тренеры и поклонники знают, что на меня можно положиться. Я всегда сражаюсь до крови. Всегда.

Таким же я был тогда, когда впервые очутился в Европе.

Когда мне поступило предложение от донецкого «Шахтера», мне было всего 20. Тогда я не знал ничего о европейском футболе — и уж тем более Украине.

Я знать не знал, какая там валюта, и не нашел бы страну на карте. Для меня Европа была этаким большим далеким местом, где было очень много стран.

В то время я хорошо показывал себя в «Атлетико Паранаэнсе», однако я все еще был пацаном из Лондрины, который ничего не знал о мире за пределами своего штата.

Как-то мы отправились на матч Кубка Либертадорес в Колумбии, и клуб выплачивал нам по 30 долларов в день. Американских долларов! Мы были очень впечатлены.

Я и мой друг Алан Байя решили сложить из купюр наши имена на кровати, пока мы были в номере. У нас никогда не было столько денег! Ему, правда было гораздо легче с его-то коротким именем. а вот мне пришлось докладывать ещё парочку бразильских реалов.

Но когда поступило предложение из «Шахтера», я увидел отличный шанс для себя показать, на что я способен. Но и нельзя было забывать про финансовую сторону. В «Атлетико» те деньги в итоге ушли на реновацию тренировочного центра. А я бы с большим удовольствием выложил имена всех своих родственников!

Когда подошел к концу мой первый месяц в Украине, у меня все еще не было банковского счета, и клуб платил мне наличкой. Здоровый такой кирпичик из купюр. Для пацана, который не знал, что делать с $30, это было круто!

Тогда я жил в отеле и не знал, что делать с деньгами. Я показал их супруге, а она завернула их в полотенце и спрятала их в нашей скороварке. «Тут точно никто не будет искать. Украинцы даже не знают, что такое скороварка». Ха-ха!

На свою первую зарплату и бонус за переход я купил маме квартиру в Куритибе. По сравнению со своими одноклубниками я еще был скуп!

Но деньги деньгами, но даже без этого я провел в Украине восемь замечательных лет.

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Я познал новую культуру и со временем научился говорить по-русски. Я все еще нахожусь в контакте со многими друзьями оттуда. Ну и что немаловажно, мой сын родился там, поэтому какой-то частью я навсегда останусь украинцем.

Честно, я очень люблю эту страну и тех, кто там живет, но, блин, как же там было холодно!

В Бразилии, где я жил, температура редко опускалась ниже 15 градусов даже в самые холодные месяцы. Представьте мой шок, когда на Донецк опустилась зима! Я в жизни своей снег не видел!

Я навсегда запомнил тот январь, когда мы вернулись с нашего рождественского перерыва. В Европе тогда было как никогда холодно. Градусник показывал -26, -27, честно.

Я мог только бежать к машине, ехать на тренировку, тренироваться, бежать обратно к машине — и домой. Ходить было невозможно!

Было тяжело, но я привык. Это было испытание, а испытания я люблю.

Футбол тоже был другой. Быстрее, динамичнее. Мы бегали больше, чем в Бразилии. К нему тоже приходилось привыкать. Но я справился — помогли товарищи и тренеры.

Как игрок и человек, я всегда получал удовольствие от сложностей по пути к успеху. Я любил менять то, к чему привык, и окунаться в совершенно новый мир. Я учился, было тяжело, но я был только рад. Я в итоге рос и как профессионал, и как человек.

Когда я добиваюсь успеха, триумф ещё слаще благодаря всему тому, что я перетерпел. Адаптация, травмы, даже снег.

И я бы повторил этот путь еще раз.

За восемь лет мы выиграли множество титулов в Украине, но важнее всего была победа в Кубке УЕФА в 2009 году.

Клуб, и особенно его президент, много вложились в бразильских игроков. Его план был — превратить «Шахтер» в одну из ведущих команд в Европе. А для этого нужны победы.

За четыре года в Донецке мы много выстрадали в еврокубках. Нас много выбивали, причем очень болезненно. Особенно хорошо я помню 2007, когда в игре с «Севильей» забил их вратарь… на последней минуте! Ну как же так, блин!

Такие победы могут заставить кого-то сдаться, но мы просто шли к нашей цели. Мы знали, что у нас было достаточно таланта и воли, и 20 мая 2009 года в Стамбуле мы встретились с «Вердером» и добились своего.

Тот трофей был очень важен для клуба. Мы все вместе шли к этой цели. А для нас бразильцев — а нас было пятеро в основе — это был способ отблагодарить «Шахтер» за веру в свой проект.

Сейчас если упомянуть «Шахтер» в Бразилии, то люди сразу поймут, о чем ты. Мы помогли ему прославиться, и поэтому та победа была так важна.

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Я никогда не опускал руки и не позволял себе сдать, и именно эти качества привели меня в «Сити».

***

АПЛ может и самая популярная лига в мире, но я, признаюсь, почти ничего не знал о ней до своего переезда в «Сити».

Я был поклонником Лиги чемпионов, но у меня не было времени изучать национальные чемпионаты.

Я перешел туда, потому что это было новое испытание, интересный проект. В Украине у нас была очень хорошая команда, но мы доминировали в своем чемпионате и не испытывали давление со стороны болельщиков или прессы. Мы были на голову лучше. Мне было спокойно, комфортно. А вот АПЛ казалась одним нескончаемым штормом.

У всех команд есть деньги, и лига сама непредсказуема. За неделю может быть по три матча, все жутко тяжелые, и ты обязан выкладываться на полную в каждом из них. И выигрывать нужно все!

Пеп сильно повлиял на меня, как игрока. Мы работали вместе шесть лет, и за это время я многому научился. Очевидно, что он — один из величайших тренеров в истории. Настоящий революционер.

Он очень умный и внимательный человек, который также оказался выдающимся учителем. Знаете, бывают учителя, которые сами по себе настоящие гении, однако ученикам помочь они не могут из-за проблем с коммуникацией? Но Пеп не такой — он прекрасно умеет объяснить все, что хочет, будь то техническая, тактическая, или какая другая деталь. Все его понимают, что само по себе удивительно, когда человек говорит на неродном языке!

Дверь в его офис всегда открыта, и мы спокойно можем обсудить что угодно.

Мне он нравится, потому что он всегда требует от нас только максимума. На поле, на встречах, не важно.

На той тренировке он дал мне понять, что мы были недостаточно хороши. Он помог мне, капитану, все исправить.

В последние годы мы совершали настоящие подвиги. Исторические достижения.

Мы устанавливали рекорды.

Мы набирали 198 очков за два сезона.

Нас называли «центурионами».

Даже «Ливерпуль» в прошлом сезоне не был так хорош!

Это — результат работы многих лет на и за пределами поля.

Многие спрашивают меня, каково это было играть в сезонах 2017/18 и 2018/19 за «Сити». Понимали ли мы, чего добиваемся.

Честно говоря, мне еще потребуется время для того, чтобы действительно осознать, что произошло. Может, я смогу это сделать только после ухода из футбола. Может, мне потребуется еще 15 лет!

Когда-нибудь мы усядемся с детьми — или уже внуками — и вспомним все, чего я добился в Европе.

Когда-нибудь я угощу всех креветками, возьму в руку стаканчик кокосовой воды, откинусь на спинку любимого кресла и расскажу обо всем.

Об украинских зимах.

О скороварке.

О тренировке.

О трофеях.

Будет так классно повспоминать.

Но пока рано.

Еще много чего нужно сделать.

Перевод Денис КОШЕЛЕВ