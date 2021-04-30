Роналду намерен покинуть Ювентус и ищет новый клуб

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.
По данным источника, 36-летний португалец дал задание своему агенту Жорже Мендешу найти ему новый клуб. Роналду не захотел оставаться в итальянском клубе после очередного фиаско «Ювентуса» в Лиге чемпионов.
Криштиану не общается с одноклубниками за пределами поля, за исключением резервного голкипера Карло Пинсольо, и пользуется большей свободой во время тренировок, чем другие игроки.
«Ювентус» и Роналду расстались, но продолжают жить вместе», - гласит заголовок источника.
Отметим, что в этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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Благоволит Карло?
Пинсольо: На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной
Вратарь туринского Ювентуса Карло Пинсольо заявил, что Криштиану Роналду на тренировках забивает со штрафных в ста процентах случаях.
"На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной. Почему он не забивает в матче? Я не знаю, очевидно, что в матче все по-другому, нежели на тренировке, но я не знаю.
У меня с Роналду прекрасная дружба, мои товарищи по команде даже высмеивают меня. Говорят, что я поеду на Евро со сборной Португалии и Криштиану.
Благоволит Карло?
Пинсольо: На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной
Вратарь туринского Ювентуса Карло Пинсольо заявил, что Криштиану Роналду на тренировках забивает со штрафных в ста процентах случаях.
"На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной. Почему он не забивает в матче? Я не знаю, очевидно, что в матче все по-другому, нежели на тренировке, но я не знаю.
У меня с Роналду прекрасная дружба, мои товарищи по команде даже высмеивают меня. Говорят, что я поеду на Евро со сборной Португалии и Криштиану.
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