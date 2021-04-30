Роналду намерен покинуть Ювентус и ищет новый клуб

36-летний португалец не желает оставаться в Турине

  • 30.04.2021 16:03
  • 1543 просмотра
  • 7 комментариев
Роналду намерен покинуть Ювентус и ищет новый клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард туринского «Ювентуса» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду намерен сменить клубную прописку по окончании сезона-2020/21.

По данным источника, 36-летний португалец дал задание своему агенту Жорже Мендешу найти ему новый клуб. Роналду не захотел оставаться в итальянском клубе после очередного фиаско «Ювентуса» в Лиге чемпионов.

Криштиану не общается с одноклубниками за пределами поля, за исключением резервного голкипера Карло Пинсольо, и пользуется большей свободой во время тренировок, чем другие игроки.

«Ювентус» и Роналду расстались, но продолжают жить вместе», - гласит заголовок источника.

Отметим, что в этом сезоне Роналду провел за «Ювентус» 39 матчей, в которых забил 32 мяча и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом действует до июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что у Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(8 голосов)

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Комментарии
    Андрей
    online
      Андрей , 30.04.2021 16:45
    0
    roman_kros, 30.04.2021 16:16
    Самий шикарний варіант який я бачу це повернення в МЮ. І тут точно обидві сторони будуть тільки за.
    Все за, кроме самого МЮ, потому что во первых, команда и так требует обновления на перспективу, и ещё один предпенсионер только затянет этот процесс, во вторых - его зарплата сильно опечалит менеджмент.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.04.2021 16:39
    0
    Обменяют на Погба.
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 30.04.2021 16:25
    0
    там металл под первую лигу затарить нужно..
    Ссылка
    rosti79
      rosti79, 30.04.2021 16:21
    0
    в минай.
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 30.04.2021 16:20
    0
    Наверное в Динамо перейдёт, проиграет годик другой, и завершит карьеру
    Ссылка
    roman_kros
      roman_kros, 30.04.2021 16:16
    0
    Самий шикарний варіант який я бачу це повернення в МЮ. І тут точно обидві сторони будуть тільки за.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 16:10
    0
    Криштиану не общается с одноклубниками за пределами поля, за исключением резервного голкипера Карло Пинсольо.
    Благоволит Карло?
    Пинсольо: На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной
    Вратарь туринского Ювентуса Карло Пинсольо заявил, что Криштиану Роналду на тренировках забивает со штрафных в ста процентах случаях.
    "На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной. Почему он не забивает в матче? Я не знаю, очевидно, что в матче все по-другому, нежели на тренировке, но я не знаю.
    У меня с Роналду прекрасная дружба, мои товарищи по команде даже высмеивают меня. Говорят, что я поеду на Евро со сборной Португалии и Криштиану.
    Ссылка
    Андрей
    online
      Андрей , 30.04.2021 16:45
    0
    roman_kros, 30.04.2021 16:16
    Самий шикарний варіант який я бачу це повернення в МЮ. І тут точно обидві сторони будуть тільки за.
    Все за, кроме самого МЮ, потому что во первых, команда и так требует обновления на перспективу, и ещё один предпенсионер только затянет этот процесс, во вторых - его зарплата сильно опечалит менеджмент.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 30.04.2021 16:39
    0
    Обменяют на Погба.
    Ссылка
    Іван Лапечук
    online
      Іван Лапечук, 30.04.2021 16:25
    0
    там металл под первую лигу затарить нужно..
    Ссылка
    rosti79
    online
      rosti79, 30.04.2021 16:21
    0
    в минай.
    Ссылка
    Юра Шопов
    online
      Юра Шопов, 30.04.2021 16:20
    0
    Наверное в Динамо перейдёт, проиграет годик другой, и завершит карьеру
    Ссылка
    roman_kros
    online
      roman_kros, 30.04.2021 16:16
    0
    Самий шикарний варіант який я бачу це повернення в МЮ. І тут точно обидві сторони будуть тільки за.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 30.04.2021 16:10
    0
    Криштиану не общается с одноклубниками за пределами поля, за исключением резервного голкипера Карло Пинсольо.
    Благоволит Карло?
    Пинсольо: На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной
    Вратарь туринского Ювентуса Карло Пинсольо заявил, что Криштиану Роналду на тренировках забивает со штрафных в ста процентах случаях.
    "На тренировках у Роналду залетает каждый штрафной. Почему он не забивает в матче? Я не знаю, очевидно, что в матче все по-другому, нежели на тренировке, но я не знаю.
    У меня с Роналду прекрасная дружба, мои товарищи по команде даже высмеивают меня. Говорят, что я поеду на Евро со сборной Португалии и Криштиану.
    Ссылка
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