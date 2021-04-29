У Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование

Кэтрин Майорга возобновила попытки получить от звезды футбола огромную компенсацию

  • 29.04.2021 11:13
  • 1118 просмотров
  • 1 комментарий
У Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Известная модель Кэтрин Майорга требует от форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду компенсацию за изнасилование.

Осенью 2018 года Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга заключила соглашение о неразглашении с юристами португальца, за что получила 375 тысяч долларов, но спустя 8 лет вновь рассказала о ситуации, заставив полицию возобновить дело.

Американка требует от Роналду 18 миллионов фунтов стерлингов за «боль и страдания в прошлом», 18 миллионов за «боль и страдания в будущем» и 18 миллионов в качестве штрафных санкций. Кроме того, ее расходы за время суда составили около 2,6 миллионов. Таким образом, Майорга требует от форварда около 56,5 миллионов фунтов стерлингов. 

Напомним, в июле 2019 года с Роналду сняли обвинения по делу об изнасиловании Майорги. Тогда окружная прокуратура заявила, что португалец не будет подвергаться преследованию в связи с обвинениями.

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Источник — Mirror

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Комментарии
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 29.04.2021 11:38
    0
    губа не дура... КРИРО как дойная коровка будет
    Ссылка
    Nikita2012vip
    online
      Nikita2012vip, 29.04.2021 11:38
    0
    губа не дура... КРИРО как дойная коровка будет
    Ссылка
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