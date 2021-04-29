У Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование

Известная модель Кэтрин Майорга требует от форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду компенсацию за изнасилование.

Осенью 2018 года Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга заключила соглашение о неразглашении с юристами португальца, за что получила 375 тысяч долларов, но спустя 8 лет вновь рассказала о ситуации, заставив полицию возобновить дело.

Американка требует от Роналду 18 миллионов фунтов стерлингов за «боль и страдания в прошлом», 18 миллионов за «боль и страдания в будущем» и 18 миллионов в качестве штрафных санкций. Кроме того, ее расходы за время суда составили около 2,6 миллионов. Таким образом, Майорга требует от форварда около 56,5 миллионов фунтов стерлингов.

Напомним, в июле 2019 года с Роналду сняли обвинения по делу об изнасиловании Майорги. Тогда окружная прокуратура заявила, что португалец не будет подвергаться преследованию в связи с обвинениями.