Источник: Динамо сэкономит $1 миллион на молодых игроках

Киевский клуб не планирует создавать «Динамо-2» из команды U-21

  • 30.04.2021 08:38
  • 1652 просмотра
  • 3 комментария
Источник: Динамо сэкономит $1 миллион на молодых игроках
© ФК Динамо Киев

В будущем сезоне киевское «Динамо» реорганизует свою команду U-21. Лидеры получат шанс в первой команде, остальным футболистам будет предложено искать свой путь во взрослом футболе.

«Введение федерационных новшеств путем наделения правом лидеров УПЛ для создания вторых команд в первом дивизионе киевского «Динамо» не коснется. Почти наверняка. И никакого «Динамо-2» на базе дублеров из нынешнего U-21 не предвидится.

В клубе решили пойти следующим путем (и вам решать, логичен ли он). Лидерам молодежи будет дан шанс на предсезонных сборах с основой (Волошины, Ванат, Вивчаренко). Рассчитывают также на выздоравливающего Шулянского и юного Горбача. Всем остальным придется искать место во взрослом футболе. Большинству — самостоятельно.

Режим жесткой экономии позволит сократить почти миллионный ($) годовой расход. Ну и главное — упор будет сделан на юношей U-19 и младше, ибо, по убеждению руководства, люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития. И поэтому никаких «Динамо-2» в Первой лиге не будет. Ну и да, вопрос по «фарм-клубу» актуален. Возможно плотное сотрудничество, и идут переговоры/поиски. Совсем терять эту молодежь никто не хочет», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что в новом сезоне чемпионат среди команд U-21 будет отменен.

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Источник — Telegram

(1 голос)

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Комментарии
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 30.04.2021 08:54
    +2
    funcat, 30.04.2021 08:46
    люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития(С)
    ——-
    Тут все верно , в Европе в 20 лет уже во всю играют во взрослом футболе , а у нас Коноплянка до 27 был молодым и перспективным .
    він і надалі"молодий і перспективний"
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 30.04.2021 08:48
    +2
    Одна надія на Луческу, що буде все піднімати
    Від U21 тянути, будувати основну команду, …
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 30.04.2021 08:46
    +4
    люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития(С)
    ——-
    Тут все верно , в Европе в 20 лет уже во всю играют во взрослом футболе , а у нас Коноплянка до 27 был молодым и перспективным .
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 30.04.2021 08:46
    +4
    люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития(С)
    ——-
    Тут все верно , в Европе в 20 лет уже во всю играют во взрослом футболе , а у нас Коноплянка до 27 был молодым и перспективным .
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
      Олійник Володимир, 30.04.2021 08:54
    +2
    funcat, 30.04.2021 08:46
    люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития(С)
    ——-
    Тут все верно , в Европе в 20 лет уже во всю играют во взрослом футболе , а у нас Коноплянка до 27 был молодым и перспективным .
    він і надалі"молодий і перспективний"
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 30.04.2021 08:48
    +2
    Одна надія на Луческу, що буде все піднімати
    Від U21 тянути, будувати основну команду, …
    Ссылка
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