Источник: Динамо сэкономит $1 миллион на молодых игроках

В будущем сезоне киевское «Динамо» реорганизует свою команду U-21. Лидеры получат шанс в первой команде, остальным футболистам будет предложено искать свой путь во взрослом футболе.

«Введение федерационных новшеств путем наделения правом лидеров УПЛ для создания вторых команд в первом дивизионе киевского «Динамо» не коснется. Почти наверняка. И никакого «Динамо-2» на базе дублеров из нынешнего U-21 не предвидится.

В клубе решили пойти следующим путем (и вам решать, логичен ли он). Лидерам молодежи будет дан шанс на предсезонных сборах с основой (Волошины, Ванат, Вивчаренко). Рассчитывают также на выздоравливающего Шулянского и юного Горбача. Всем остальным придется искать место во взрослом футболе. Большинству — самостоятельно.

Режим жесткой экономии позволит сократить почти миллионный ($) годовой расход. Ну и главное — упор будет сделан на юношей U-19 и младше, ибо, по убеждению руководства, люди, не заигравшие на должном уровне к 21 году, редко переходят на следующий уровень развития. И поэтому никаких «Динамо-2» в Первой лиге не будет. Ну и да, вопрос по «фарм-клубу» актуален. Возможно плотное сотрудничество, и идут переговоры/поиски. Совсем терять эту молодежь никто не хочет», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Ранее сообщалось, что в новом сезоне чемпионат среди команд U-21 будет отменен.