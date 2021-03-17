РЕФОРМА. В Первой лиге будет 2 группы по 10 команд, чемпионат U-21 отменен

17 марта прошло заседание Центрального совета ПФЛ, на котором обсуждался формат соревнований Первой и Второй лиг сезона 2021/22.

В следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено, а первые три команды УПЛ 2020/21 имеют право заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

На заседании принят проект, по которому в Первой лиге сыграют 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд по географическому принципу. После двух кругов 10 лучших команд разыграют путевки в УПЛ, а 10 худших команд будут бороться за выживание, и 4 аутсайдера вылетят во Вторую лигу.

Вторую лигу дополнят молодежные командами клубов УПЛ, и она будет состоять из двух или даже трех групп (но не более 16 команд в каждой). Аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Принятые решение должны быть утверждены Исполкомом УАФ.