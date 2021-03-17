РЕФОРМА. В Первой лиге будет 2 группы по 10 команд, чемпионат U-21 отменен

Лучшие 3 команды УПЛ 2020/21 заявят свои молодежные команды в Первую лигу

  • 17.03.2021 15:10
  • 4122 просмотра
  • 27 комментариев
РЕФОРМА. В Первой лиге будет 2 группы по 10 команд, чемпионат U-21 отменен
© УАФ

17 марта прошло заседание Центрального совета ПФЛ, на котором обсуждался формат соревнований Первой и Второй лиг сезона 2021/22.

В следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено, а первые три команды УПЛ 2020/21 имеют право заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

На заседании принят проект, по которому в Первой лиге сыграют 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд по географическому принципу. После двух кругов 10 лучших команд разыграют путевки в УПЛ, а 10 худших команд будут бороться за выживание, и 4 аутсайдера вылетят во Вторую лигу.

Вторую лигу дополнят молодежные командами клубов УПЛ, и она будет состоять из двух или даже трех групп (но не более 16 команд в каждой). Аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Принятые решение должны быть утверждены Исполкомом УАФ.

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Источник — UA-Football

(22 голоса)

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Комментарии
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 16:45
    +1
    sahka1981, 17.03.2021 16:38
    Так Динамо-2 раз 5 занимало проходное место в вышку, но естественно дальше шла команда которая была ниже дубля киевлян в таблице.
    Так и будет естественно, вторые команды не могут выйти в вышку.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 16:44
    +1
    ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 16:29
    Динамо-2 в первой лиге чемпионом может будет)Какая разница где,им главное чемпионом уже стать
    Ты Петросян дня!
    Гордись!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 16:38
    +1
    Bismuth, 17.03.2021 16:21
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    Так Динамо-2 раз 5 занимало проходное место в вышку, но естественно дальше шла команда которая была ниже дубля киевлян в таблице.
    Ссылка
    ПетросянЫК-ЦиганЫК
    online
      ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 16:29
    -6
    Динамо-2 в первой лиге чемпионом может будет)Какая разница где,им главное чемпионом уже стать
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 16:24
    0
    Wildcat, 17.03.2021 15:55
    Они уже играют - Мариуполь называются !
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:22
    0
    Bismuth, 17.03.2021 16:21
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    P.S. Кстати, в те времена вторые и третьи команды клубов играли наравне с остальными в Кубке Украины (а вот в этом мы не уникальны, такое практиковалось и, возможно, практикуется сейчас и в некоторых других странах). И хотя «Динамо-2» не встретилось с основой в рамках чемпионата-1997/1998, нечто подобное все же случилось в том розыгрыше второго по рангу национального трофея: на стадии 1/16 финала жребий свел «Динамо» и… «Динамо-3»! Естественно, «старшие» оказались гораздо сильнее: сначала накидали третьей команде пять безответных мячей, а в ответном матче устроили веселую «хоккейную» перестрелку со счетом 5:3!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:21
    +1
    Bismuth, 17.03.2021 16:20
    Такое когда то МОГЛО быть. Когда Динамо-2 Онищенко завоевало путёвку в Вышку. НО...
    это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
    Источник: ПРО ФУТБОЛ
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:20
    0
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    Такое когда то МОГЛО быть. Когда Динамо-2 Онищенко завоевало путёвку в Вышку. НО...
    это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
    Источник: ПРО ФУТБОЛ
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 17.03.2021 16:19
    +1
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Когда было не УПЛ, а высшая лига,- то так и было. Было динамо-2, шахтер-2 и т.д. Они в вышку не выходили.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 16:11
    0
    зараз у першій лізі 16 команд.
    стане 17 плюс 3 молодіжки команд з ПЛ
    найсильніші як грали між собою 2 матчі, так і гратимуть. а деякі навіть і 4 матчі
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 17.03.2021 16:06
    0
    Антон Кантон, 17.03.2021 16:04
    Кем ликвидируется? Павелко?
    Хозяевами клубов
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 16:04
    +2
    zvalenok05, 17.03.2021 16:01
    Футбол как массовый спорт постепенно в Украине ликвидируется.
    Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
    Кем ликвидируется? Павелко?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 16:03
    0
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Конечно ! Но не в УПЛ. И не будут. И не играть.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 17.03.2021 16:01
    -1
    Футбол как массовый спорт постепенно в Украине ликвидируется.
    Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 16:01
    +1
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    зараз розігрують 4-5-6. що, гірше стане？
    Ссылка
    олег григор
    online
      олег григор, 17.03.2021 16:00
    0
    От буде здача матчів.бабло косить,та своіх тянуть.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 15:59
    +4
    Х......ня бредовая
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 15:55
    +11
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Они уже играют - Мариуполь называются !
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 15:54
    +3
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    а хтось заважає командам з нетоп-10 потіснити Ш-2, З-2 і Д-2？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 15:51
    +1
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    а они выигают？
    Ссылка
    Wildcat
      Wildcat, 17.03.2021 15:55
    +11
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Они уже играют - Мариуполь называются !
    Ссылка
    Tymchuk Andriy
    online
      Tymchuk Andriy, 17.03.2021 15:38
    +6
    Не зрозумів!?То тепер завжди буде поділ на групи чи тимчасово?Тому що в топ чемпіонатах другий по силі дивізіон максимально приближають до найвижчого.А тут виходить навпаки тобто першу лігу до другої((Хоча це мабуть тимчасово і вимушено.
    Ссылка
    MAD_MOLE
    online
      MAD_MOLE, 17.03.2021 15:59
    +4
    Х......ня бредовая
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 15:46
    +4
    Очередное безумное решение,суть в том, чтобы тратить меньше бабосов,занимаются крохоборством и мракобесием,у руля украинского футбола стоят слабоумные дилетанты
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 15:54
    +3
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    а хтось заважає командам з нетоп-10 потіснити Ш-2, З-2 і Д-2？
    Ссылка
    Антон Кантон
    online
      Антон Кантон, 17.03.2021 16:04
    +2
    zvalenok05, 17.03.2021 16:01
    Футбол как массовый спорт постепенно в Украине ликвидируется.
    Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
    Кем ликвидируется? Павелко?
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 16:45
    +1
    sahka1981, 17.03.2021 16:38
    Так Динамо-2 раз 5 занимало проходное место в вышку, но естественно дальше шла команда которая была ниже дубля киевлян в таблице.
    Так и будет естественно, вторые команды не могут выйти в вышку.
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 17.03.2021 16:44
    +1
    ПетросянЫК-ЦиганЫК, 17.03.2021 16:29
    Динамо-2 в первой лиге чемпионом может будет)Какая разница где,им главное чемпионом уже стать
    Ты Петросян дня!
    Гордись!
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 16:38
    +1
    Bismuth, 17.03.2021 16:21
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    Так Динамо-2 раз 5 занимало проходное место в вышку, но естественно дальше шла команда которая была ниже дубля киевлян в таблице.
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:21
    +1
    Bismuth, 17.03.2021 16:20
    Такое когда то МОГЛО быть. Когда Динамо-2 Онищенко завоевало путёвку в Вышку. НО...
    это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
    Источник: ПРО ФУТБОЛ
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    Ссылка
    Dfs2262ar
    online
      Dfs2262ar, 17.03.2021 16:19
    +1
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Когда было не УПЛ, а высшая лига,- то так и было. Было динамо-2, шахтер-2 и т.д. Они в вышку не выходили.
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 16:01
    +1
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    зараз розігрують 4-5-6. що, гірше стане？
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 15:51
    +1
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    а они выигают？
    Ссылка
    sahka1981
    online
      sahka1981, 17.03.2021 16:24
    0
    Wildcat, 17.03.2021 15:55
    Они уже играют - Мариуполь называются !
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:22
    0
    Bismuth, 17.03.2021 16:21
    Но всего этого не случилось. На следующий день после окончания первенства во всех лигах состоялось заседание Совета ПФЛ. Для начала его участники приняли регламент на следующий сезон, в коем уже было четко указано, что вторые команды клубов не имеют права переходить в высшую лигу (как и третьи не могут подняться в первую). Однако норма эта, как вы понимаете, не могла коснуться «Динамо-2» в уже завершившемся чемпионате, ибо закон обратной силы не имеет. Но тогдашний президент Профессиональной футбольной лиги Григорий Суркис, совмещавший эту должность с президентской позицией в киевском клубе, неожиданно выступил от лица киевского клуба с просьбой оставить вторую команду «бело-голубых» в первой лиге. Григорий Михайлович мотивировал это тем, что многие футболисты, выступавшие за «Динамо-2», покидают клуб, однако лично мне кажется, что он просто не захотел создавать ситуацию, при которой столичный гранд оказался бы под градом обвинений и косых взглядов, в том числе и из-за границы, где о подобной нелепости, думаю, прознали бы. Это предложение Суркиса было принято, а после путем голосования получила поддержку и его идея передать путевку в элитный дивизион мариупольской «Металлургу», финишировавшему вслед за динамовским дублем...
    P.S. Кстати, в те времена вторые и третьи команды клубов играли наравне с остальными в Кубке Украины (а вот в этом мы не уникальны, такое практиковалось и, возможно, практикуется сейчас и в некоторых других странах). И хотя «Динамо-2» не встретилось с основой в рамках чемпионата-1997/1998, нечто подобное все же случилось в том розыгрыше второго по рангу национального трофея: на стадии 1/16 финала жребий свел «Динамо» и… «Динамо-3»! Естественно, «старшие» оказались гораздо сильнее: сначала накидали третьей команде пять безответных мячей, а в ответном матче устроили веселую «хоккейную» перестрелку со счетом 5:3!
    Ссылка
    Bismuth
    online
      Bismuth, 17.03.2021 16:20
    0
    BaZia, 17.03.2021 15:48
    Тобто умовно ми побачимо Шахтар-2, Динамо-2, Зоря-2 які будуть займати чиєсь місце в топ-10. І ще 7 кращих команд будуть розігрувати право за вихід в УПЛ.
    Такое когда то МОГЛО быть. Когда Динамо-2 Онищенко завоевало путёвку в Вышку. НО...
    это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
    Источник: ПРО ФУТБОЛ
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.03.2021 16:11
    0
    зараз у першій лізі 16 команд.
    стане 17 плюс 3 молодіжки команд з ПЛ
    найсильніші як грали між собою 2 матчі, так і гратимуть. а деякі навіть і 4 матчі
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    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 17.03.2021 16:06
    0
    Антон Кантон, 17.03.2021 16:04
    Кем ликвидируется? Павелко?
    Хозяевами клубов
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.03.2021 16:03
    0
    бомбалейло, 17.03.2021 15:43
    А если U21 шахтёра выиграет свою группу они в УПЛ будут играть !!!!!
    Конечно ! Но не в УПЛ. И не будут. И не играть.
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    олег григор
    online
      олег григор, 17.03.2021 16:00
    0
    От буде здача матчів.бабло косить,та своіх тянуть.
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