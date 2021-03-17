РЕФОРМА. В Первой лиге будет 2 группы по 10 команд, чемпионат U-21 отменен

17 марта прошло заседание Центрального совета ПФЛ, на котором обсуждался формат соревнований Первой и Второй лиг сезона 2021/22.
В следующем сезоне молодежное первенство U-21 под эгидой УПЛ будет отменено, а первые три команды УПЛ 2020/21 имеют право заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.
На заседании принят проект, по которому в Первой лиге сыграют 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд по географическому принципу. После двух кругов 10 лучших команд разыграют путевки в УПЛ, а 10 худших команд будут бороться за выживание, и 4 аутсайдера вылетят во Вторую лигу.
Вторую лигу дополнят молодежные командами клубов УПЛ, и она будет состоять из двух или даже трех групп (но не более 16 команд в каждой). Аттестацию на получение профессионального статуса проходят 15 клубов. Принятые решение должны быть утверждены Исполкомом УАФ.
Источник — UA-Football
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Гордись!
это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
Источник: ПРО ФУТБОЛ
это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
Источник: ПРО ФУТБОЛ
стане 17 плюс 3 молодіжки команд з ПЛ
найсильніші як грали між собою 2 матчі, так і гратимуть. а деякі навіть і 4 матчі
Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
Это повлечёт за собой массу неприятностей на европейской арене
Гордись!
это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
Источник: ПРО ФУТБОЛ
это означало, что в следующем сезоне «Динамо-2» будет выступать в высшей лиге! Вместе с просто «Динамо«, разумеется. Вы можете себе такое представить? Я – не особо. Честно говоря, весьма интересно было бы понаблюдать за подобной историей. Как киевский клуб распределял бы футболистов по двум командам, имея единую заявку на обе? Ведь динамовцы могли в любой нужный им момент выставить в составе «Динамо-2» всю основу. Как бы другие клубы реагировали на все это? А что происходило бы в личных встречах? Тут разговоры о фарме и двух сливах звучали б, думаю, даже мощнее, чем в нынешние времена. В общем, это была бы поистине уникальная история. А представляете, если бы динамовский дубль в еврокубки пробился?..
Источник: ПРО ФУТБОЛ
стане 17 плюс 3 молодіжки команд з ПЛ
найсильніші як грали між собою 2 матчі, так і гратимуть. а деякі навіть і 4 матчі
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