Реформа ПФЛ? В Первой лиге летом может получиться 20 команд и 2 группы

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что турнир Первой лиги летом может быть реорганизован:

«На заседании ПФЛ 17 марта, безусловно, одной из главных тем будет формат проведения соревнований в следующем сезоне. Это связано с регламентом УПЛ, по которому 3 клуба Премьер-лиги по итогам сезона перейдут в Первую лигу [очевидно, имелось в виду наоборот, – прим. ред.].

Будем рассматривать разные варианты. Не могу сказать, какой вариант станет окончательным. Возможно, это будет 20 команд, учитывая, что сейчас есть 16 и добавится 3. Может, мы примем решение сыграть дополнительный матч плей-офф за право выступать в Первой лиге между командами Второй лиги.

Возможно, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на клубы, в Первой лиге будет две группы по территориальному принципу. Потом лучшие команды сформируют группу от 1-го и до 10–12-го места и разыграют путевки в УПЛ. Оставшиеся команды сформируют вторую группу, и тогда уже будут ездить по всей Украине, за сохранение прописки в дивизионе».