Реформа ПФЛ? В Первой лиге летом может получиться 20 команд и 2 группы

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил о возможной реорганизации

  • 17.03.2021 06:35
  • 1342 просмотра
  • 2 комментария
Реформа ПФЛ? В Первой лиге летом может получиться 20 команд и 2 группы
© ПФЛ. Александр Каденко

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, что турнир Первой лиги летом может быть реорганизован:

«На заседании ПФЛ 17 марта, безусловно, одной из главных тем будет формат проведения соревнований в следующем сезоне. Это связано с регламентом УПЛ, по которому 3 клуба Премьер-лиги по итогам сезона перейдут в Первую лигу [очевидно, имелось в виду наоборот, – прим. ред.].

Будем рассматривать разные варианты. Не могу сказать, какой вариант станет окончательным. Возможно, это будет 20 команд, учитывая, что сейчас есть 16 и добавится 3. Может, мы примем решение сыграть дополнительный матч плей-офф за право выступать в Первой лиге между командами Второй лиги.

Возможно, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на клубы, в Первой лиге будет две группы по территориальному принципу. Потом лучшие команды сформируют группу от 1-го и до 10–12-го места и разыграют путевки в УПЛ. Оставшиеся команды сформируют вторую группу, и тогда уже будут ездить по всей Украине, за сохранение прописки в дивизионе».

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Источник — ПФЛ

(2 голоса)

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Комментарии
    ffff
    online
      ffff, 17.03.2021 07:34
    0
    Что-то он не то насчитал, 16 есть, и три добавятся, а в вышку уже не уйдут, а придут. Не то ему доложили.
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    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 06:59
    +4
    Ерунду очередную придумают
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 17.03.2021 06:59
    +4
    Ерунду очередную придумают
    Ссылка
    ffff
    online
      ffff, 17.03.2021 07:34
    0
    Что-то он не то насчитал, 16 есть, и три добавятся, а в вышку уже не уйдут, а придут. Не то ему доложили.
    Ссылка
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