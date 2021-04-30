Невероятное поражение Свитолиной, фиаско Ромы, победа Вильярреала

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 апреля.
1. Камбэк от Манчестер Юнайтед. Англичане разгромили Рому. Проиграв первый тайм, подопечные Сульшера забили пять голов после перерыва.
2. Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде. В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы хозяева поля выиграли в один мяч.
3. Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается. Донецкий клуб готов подписать нескольких нынешних подопечных итальянского коуча.
4. Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов. Матч, который хочется забыть навсегда.
5. Отстранение Ястремской не означает ее виновность. Мнение эксперта. Вице-президент ФТУ Евгений Зукин рассказал, когда ожидать окончательного решения в этом деле.
6. Новый Неймар для Ман Сити. Кто такой Кайки, за которого боролся и Шахтер. 17-летний талант, которого на родине уже поспешили назвать следующим лидером сборной Бразилии.
7. Первая лига. Агробизнес остановил Верес, камбэк Металлиста-1925. «Верес» находился на серии из 11-ти побед.
8. У Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование. Кэтрин Майорга возобновила попытки получить от звезды футбола огромную компенсацию.
9. Хоккеисты сборной Украины потребовали извинений ФХУ и честных выборов. Игроки, тренеры и сотрудники клубов УХЛ обратились к ФХУ.
10. Барселона проиграла Гранаде и потеряла шанс выйти в лидеры Ла Лиги. «Гранада» одержала волевую победу на «Камп Ноу».
Источник — Sport.ua
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