Невероятное поражение Свитолиной, фиаско Ромы, победа Вильярреала

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 29 апреля.

1. Камбэк от Манчестер Юнайтед. Англичане разгромили Рому. Проиграв первый тайм, подопечные Сульшера забили пять голов после перерыва.

2. Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде. В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы хозяева поля выиграли в один мяч.

3. Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается. Донецкий клуб готов подписать нескольких нынешних подопечных итальянского коуча.

4. Свитолина проиграла Тайхман в Мадриде, не реализовав 6 матчболов. Матч, который хочется забыть навсегда.

5. Отстранение Ястремской не означает ее виновность. Мнение эксперта. Вице-президент ФТУ Евгений Зукин рассказал, когда ожидать окончательного решения в этом деле.

6. Новый Неймар для Ман Сити. Кто такой Кайки, за которого боролся и Шахтер. 17-летний талант, которого на родине уже поспешили назвать следующим лидером сборной Бразилии.

7. Первая лига. Агробизнес остановил Верес, камбэк Металлиста-1925. «Верес» находился на серии из 11-ти побед.

8. У Криштиану Роналду пытаются отсудить 56 миллионов фунтов за изнасилование. Кэтрин Майорга возобновила попытки получить от звезды футбола огромную компенсацию.

9. Хоккеисты сборной Украины потребовали извинений ФХУ и честных выборов. Игроки, тренеры и сотрудники клубов УХЛ обратились к ФХУ.

10. Барселона проиграла Гранаде и потеряла шанс выйти в лидеры Ла Лиги. «Гранада» одержала волевую победу на «Камп Ноу».