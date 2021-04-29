Первая лига. Агробизнес остановил Верес, камбэк Металлиста-1925

По итогам прошлого тура Первой лиги «Верес» продлил победную серию до 11-ти матчей и уверенно лидировал в таблице.

Однако сегодня другой претендент на выход в УПЛ, «Агробизнес», сумел остановить команду Юрия Вирта. Команды сыграли вничью 0:0.

«Верес» остается 1-м м 52 очками, а «Агробизнес» 4-й с 42 пунктами.

В другой игре «Металлист-1925» в меньшинстве организовал камбэк и обыграл «Горняк-Спорт» 3:2. Харьковская команда набрала 46 очков и остается 3-й.

Первая лига. 24-й тур

Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2

Голы: Батюшин, 9 (с пен), Пономарь, 51, Жичиков, 63 - Романов, 14, Краев, 23

Агробизнес - Верес 0:0

Турнирная таблица