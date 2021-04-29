Первая лига. Агробизнес остановил Верес, камбэк Металлиста-1925

«Верес» находился на серии из 11-ти побед

  • 29.04.2021 17:54
  • 1747 просмотров
  • 2 комментария
Первая лига. Агробизнес остановил Верес, камбэк Металлиста-1925
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По итогам прошлого тура Первой лиги «Верес» продлил победную серию до 11-ти матчей и уверенно лидировал в таблице.

Однако сегодня другой претендент на выход в УПЛ, «Агробизнес», сумел остановить команду Юрия Вирта. Команды сыграли вничью 0:0.

«Верес» остается 1-м м 52 очками, а «Агробизнес» 4-й с 42 пунктами.

В другой игре «Металлист-1925» в меньшинстве организовал камбэк и обыграл «Горняк-Спорт» 3:2. Харьковская команда набрала 46 очков и остается 3-й.

Первая лига. 24-й тур

Металлист-1925 - Горняк-Спорт 3:2
Голы: Батюшин, 9 (с пен), Пономарь, 51, Жичиков, 63 - Романов, 14, Краев, 23

Агробизнес - Верес 0:0

Турнирная таблица

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    futbolboss
    online
      futbolboss, 29.04.2021 18:12
    -2
    Помню махач на матче Агробизнеса - https://www.youtube.com/watch?v=BCWyb9WKwS8
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 18:08
    0
    Себя они остановили. Потому что пропустили 1925 на твёрдое 3-е место. А у Полесья ещё надо выиграть за 1-й тур. Не мужики.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 29.04.2021 18:08
    0
    Себя они остановили. Потому что пропустили 1925 на твёрдое 3-е место. А у Полесья ещё надо выиграть за 1-й тур. Не мужики.
    Ссылка
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