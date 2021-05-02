Металлист 1925 в меньшинстве обыграл Горняк-Спорт

В четверг, 29-го апреля, в гости к команде «Металлист 1925» в рамках 24-го тура приехала команда Игоря Жабченко «Горняк-Спорт», которая, осенью нанесла харьковчанам самое крупное поражение в этом сезоне – 0:3. Коллектив, руководимый Жабченко, выдал очень хороший и качественный футбол в осенней части чемпионата, и команда завершила первую часть сезона на пятом месте с отставанием от третьего места всего на три очка. На зимний перерыв представители небольшого городка Полтавской области отправились в приподнятом настроении. Но в начале зимы неожиданно было объявлено о снятии «Горняка-Спорт» с соревнований из-за ухода основного спонсора, вследствие чего большинство игроков получили статус свободных агентов и покинули команду. В том числе покинул команду её лучший бомбардир Юрий Батюшин, который перебрался в стан харьковского «Металлиста 1925». И болельщики клуба из Горишних Плавней впали в уныние. Но произошло маленькое чудо – «Горняк-Спорт» в середине зимы возродился. Средства на продолжение сезона были найдены, и Игорь Жабченко стал готовить наспех набранный состав к весенней части сезона.

Сборы команда провела в Украине, и был сформирован практически новый коллектив.

В весенней части сезона «Горняк-Спорт» вполне естественно уже не та команда, что феерила осенью. У подопечных Жабченко лишь одна победа в семи сыгранных весной матчах. Правда, команда из Горишних Плавней успела внести свою лепту в разборки претендентов на выход в УПЛ и отобрать на выезде очки у «Агробизнеса» – 1:1.

Стоит отметить ещё один интересный факт, за команду «Горняк-Спорт» играет сразу 4 бывших игрока «Металлиста 1925», которые присоединились к команде во время зимней паузы. Это защитник Кравченко, полузащитники Краев, Романов и Лукас. Причём трое последних уже успели забить за команду из Полтавской области по одному голу. Также стоит сказать и о том, что фланговый защитник Висенте – хорошо знакомый украинским любителям футбола по выступлениям в ПФК «Львов», зимой проходил просмотр в «Металлисте 1925», но он тренерский штаб харьковчан не убедил и теперь продолжает свою футбольную карьеру под руководством Игоря Жабченко.

Харьковская команда до встречи с «Горняк-Спортом» не проигрывала в чемпионате 10 матчей подряд, победная серия началась ещё осенью и включала в себя – 7 побед и 3 ничьи.

С первых минут встречи хозяева завладевают инициативой, а команда гостей лишь изредка «огрызается». На 9-ой минуте встречи арбитр Олег Когут назначает пенальти в ворота «Горняка-Спорт». Владислав Дмитренко эффектно протянул мяч со своей половины поля по флангу до штрафной соперников, и выполнил прострел от края поля в центр штрафной. До партнёров круглый не добрался, ибо попал в руку полузащитнику гостей Вячеславу Велеву, который пришёл помочь защите. Пенальти четко реализовал экс-горняк Батюшин – 1:0. И этот гол стал сотым в истории выступлений в Первой лиге харьковской команды.

Гости ответили на этот гол двумя своими точными ударами. Уже через пять минут после пропущенного гола бывший игрок харьковской команды Краев выполнил подачу еще на одного бывшего игрока «Металлиста 1925» Сергея Романова и тот отважился на дальний удар метров с 35-ти. Сидоренко не смог помочь, и счёт стал равным 1:1. А на 23-й минуте Лукас, которого Жабченко поставил в этом матче на позицию центрального нападающего отдал разрезной пас на Краева и тот с района штрафной в касание отправил мяч в дальний угол – 1:2. Кстати, Жабченко и Кривенцов из-за дисквалификаций руководили действиями своих подопечных с трибун стадиона, и делать это на пустом стадионе было не трудно. Красная зона, в которой находится Харьков, не даёт возможности болельщикам присутствовать на матчах, проходящих на главной футбольной арене города.

Ещё интереснее стало через две минуты. Лукас боролся за верховой мяч с Цвиренко, и попытался вырываться на рандеву с Сидоренко. Молодой защитник харьковчан противостоял бразильскому легионеру в рамках правил. Но бывший партнёр Цвиренко сумел красиво подставиться, и судья матча увидел нарушение в действиях харьковчанина, которого на самом деле не было, и к тому расценил это, как фол последней надежды. Так «Металлист 1925» остался в меньшинстве. Уже в следующей атаке мог забивать Чепелюк, но с его ударом с линии штрафной Сидоренко справился. На 31-й минуте в команде хозяев поля происходит вынужденная в связи с удалением замена – вместо атакующего полузащитника Дерека на поле выходит игрок обороны Ченбай. Нельзя сказать, что хозяева отсиживались в обороне. На 35-й минуте отличный момент был у харьковчан после навеса с правого фланга, но Велев в последний момент перевёл мяч ударом головой на корнер.

Ход игры полностью перевернулся в начале второго тайма, когда хозяева в меньшинстве сумели дважды забить. На 51-ой минуте с правого фланга Жичиков навесил в штрафную и никем не прикрытый Пономарь с отскоком от вратаря отправил мяч в ворота. Счёт стал 2:2. Через минуту свой момент имел Дмитренко, но пробил в Жмурко. И вот проходит ещё одна минута и «Металлист 1925» совершает камбек, проигрывая 1:2, делает счёт 3:2. Велев принял на бедро Крыськива у левого угла собственной штрафной площадки и Жичиков мастерски положил мяч в ближний верхний угол ударом со штрафного.

Тренерский штаб Игоря Жабченко пытается доверить спасение матча экс-игроку ПФК «Львов» Висенте. Но он не вносит остроты в действия имеющих численное превосходство гостей. Реальный шанс сравнять счет был у Осипенко, который на 87-й минуте обыграл Сидоренко и пробил в штангу. В этом моменте фарт был на стороне харьковчан. Фортуна, хоть она дама капризная и непостоянная, как правило, помогает храбрым и смелым.

В итоге харьковчане добыли победу в матче, который впору вносить в учебники по футболу. Сила воли и огромное желание способны творить чудеса.

Таким образом, харьковская команда, набрав 46 очков, и продлил свою беспроигрышную серию до 11 матчей, ещё прочнее закрепляется на третьем месте и продолжают борьбу за попадание в УПЛ, а «Горняк-Спорт» уже скатился с 5-го осеннего места в группу середняков Первой лиги.

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«Металлист 1925» – «Горняк-Спорт» 3:2

Голы: Батюшин (9, с пенальти), Пономарь (51), Жичиков (53) - Романов (14), Краев (23).

«Металлист 1925»: Сидоренко, Жичиков, Цвиренко, Шершень, Западня, Габелок, Дерек (Ченбай 31), Крыськив, Батюшин (Кольцов 72), Дмитренко (Савин 77), Пономарь (Блажко 85).

«Горняк-Спорт»: Жмурко, Велев (Весенте 67), Чуев, Тимошенко, Кравченко, Сёмка (Осипенко 65), Чепелюк (Твердохлеб 61), Краев, Романов, Чередниченко (Якубов 86), Лукас.

Предупреждения: Жичиков (34) - Лукас (42), Чуев (43), Чередниченко (84), Тимошенко (90+5).

Удаление: Цвиренко (25).