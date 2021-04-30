В матче 24-го тура Первой лиги Украины харьковский «Металлист 1925» на своем поле обыграл «Горняк-Спорт» со счетом 3:2.
События матча
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Жичиков (Металлист 1925).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Пономар (Металлист 1925).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Краев (Горняк-Спорт).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Романов (Горняк-Спорт).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Батюшин (Металлист 1925).
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Источник — Sport.ua
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