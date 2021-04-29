Вильярреал
2 : 1
Арсенал
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде

В первом поединке 1/2 финала Лиги Европы хозяева поля выиграли в один мяч

  • 29.04.2021 23:59
  • 671 просмотр
  • 6 комментариев
Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Арсенал».

Хозяева поля выиграли в один мяч – 2:1. Пропустив два гола, канониры забили гол на выезде.

На 5-й минуте отличился хавбек Ману Тригерос, а на 30-й минуте второй гол для хозяев забил защитник Рауль Альбиоль. На 73-й минуте форвард гостей Николя Пепе реализовал пенальти.

Два игрока не доиграли матч до конца. На 57-й минуте был удален хавбек гостей Дани Себальос. На 80-й минуте досрочно отправился отдыхать полузащитник хозяев поля Этьенн Капуэ.

Ответный матч пройдет в Лондоне 6 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Вильярреал» (Испания)  «Арсенал» (Англия)  2:1

Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 29 – Пепе, 73 (пен)

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 80), Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 70), Парехо, Капуэ (Мойсес Гомес, 80), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 46), Х.Морено, Чиквуэзе.

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу (Эль-Нени, 90+5), Сака (Обамеянг, 85), Эдегор (Мартинелли, 63), Пепе (Виллиан, 90+5).

Предупреждения: Пау Торрес, 37. Себальос, 44. Партей, 58. Капуэ, 67. Обамеянг, 90.

Удаления: Себальос, 57. Капуэ, 80.

Судья: Диаш (Португалия).

29 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 30.04.2021 01:08
    0
    Це вже не той Арсенал, де грали Анрі, Бергкамп, Вієра, Люнберг, Пірес і ко. То був супер клуб, за рівнем виконавців з ними міг посперечатися хіба Мілан. Навіть ґалактікос і барса збоку курили. Хотілося б, щоб вони взяли трофей ( ЛЄ ), а далі потрібно запрошувати іншого тренера.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 00:17
    +2
    Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:13
    Ты же видел что они сегодня вообще никакие, сложно им будет, вероятность того что они пройдут испанцев очень мала
    Обамеянг даже сравнять мог в концовке.
    Арсенал сейчас такая команда, что могут 3-0, а могут 0-3 сыграть. Сегодня правда не впечатлили.
    Я за них в Англии всегда и когда чемпионы были и после.
    Так что посмотрим.
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:13
    +1
    avk2307, 30.04.2021 00:07
    Хотелось бы. Но эта команда намного сильнее Ромы.
    Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
    Ты же видел что они сегодня вообще никакие, сложно им будет, вероятность того что они пройдут испанцев очень мала
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 30.04.2021 00:10
    +1
    Артета на выход. С таким составом можно было бы намного интересней играть.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 00:07
    +2
    Хотелось бы. Но эта команда намного сильнее Ромы.
    Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 30.04.2021 00:02
    -3
    Ещё бы этих вильколхозных закопали в Лондоне.
    Повыползали выскочки.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 00:17
    +2
    Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:13
    Ты же видел что они сегодня вообще никакие, сложно им будет, вероятность того что они пройдут испанцев очень мала
    Обамеянг даже сравнять мог в концовке.
    Арсенал сейчас такая команда, что могут 3-0, а могут 0-3 сыграть. Сегодня правда не впечатлили.
    Я за них в Англии всегда и когда чемпионы были и после.
    Так что посмотрим.
    Ссылка
    avk2307
    online
      avk2307, 30.04.2021 00:07
    +2
    Хотелось бы. Но эта команда намного сильнее Ромы.
    Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 30.04.2021 00:13
    +1
    avk2307, 30.04.2021 00:07
    Хотелось бы. Но эта команда намного сильнее Ромы.
    Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
    Ты же видел что они сегодня вообще никакие, сложно им будет, вероятность того что они пройдут испанцев очень мала
    Ссылка
    bzzzzz
    online
      bzzzzz, 30.04.2021 00:10
    +1
    Артета на выход. С таким составом можно было бы намного интересней играть.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    online
      Віталій Ткачук, 30.04.2021 01:08
    0
    Це вже не той Арсенал, де грали Анрі, Бергкамп, Вієра, Люнберг, Пірес і ко. То був супер клуб, за рівнем виконавців з ними міг посперечатися хіба Мілан. Навіть ґалактікос і барса збоку курили. Хотілося б, щоб вони взяли трофей ( ЛЄ ), а далі потрібно запрошувати іншого тренера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности