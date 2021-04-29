Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде

29 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Арсенал».

Хозяева поля выиграли в один мяч – 2:1. Пропустив два гола, канониры забили гол на выезде.

На 5-й минуте отличился хавбек Ману Тригерос, а на 30-й минуте второй гол для хозяев забил защитник Рауль Альбиоль. На 73-й минуте форвард гостей Николя Пепе реализовал пенальти.

Два игрока не доиграли матч до конца. На 57-й минуте был удален хавбек гостей Дани Себальос. На 80-й минуте досрочно отправился отдыхать полузащитник хозяев поля Этьенн Капуэ.

Ответный матч пройдет в Лондоне 6 мая.

Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч

«Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия) – 2:1

Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 29 – Пепе, 73 (пен)

«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 80), Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 70), Парехо, Капуэ (Мойсес Гомес, 80), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 46), Х.Морено, Чиквуэзе.

«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу (Эль-Нени, 90+5), Сака (Обамеянг, 85), Эдегор (Мартинелли, 63), Пепе (Виллиан, 90+5).

Предупреждения: Пау Торрес, 37. Себальос, 44. Партей, 58. Капуэ, 67. Обамеянг, 90.

Удаления: Себальос, 57. Капуэ, 80.

Судья: Диаш (Португалия).

29 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».