Вильярреал победил Арсенал в полуфинале, но канониры забили гол на выезде

29 апреля в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимал «Арсенал».
Хозяева поля выиграли в один мяч – 2:1. Пропустив два гола, канониры забили гол на выезде.
На 5-й минуте отличился хавбек Ману Тригерос, а на 30-й минуте второй гол для хозяев забил защитник Рауль Альбиоль. На 73-й минуте форвард гостей Николя Пепе реализовал пенальти.
Два игрока не доиграли матч до конца. На 57-й минуте был удален хавбек гостей Дани Себальос. На 80-й минуте досрочно отправился отдыхать полузащитник хозяев поля Этьенн Капуэ.
Ответный матч пройдет в Лондоне 6 мая.
Лига Европы. 1/2 финала. Первый матч
«Вильярреал» (Испания) – «Арсенал» (Англия) – 2:1
Голы: Тригерос, 5, Альбиоль, 29 – Пепе, 73 (пен)
«Вильярреал»: Рульи, Альбиоль, Педраса (А.Морено, 80), Пау Торрес, Фойт (Марио Гаспар, 70), Парехо, Капуэ (Мойсес Гомес, 80), Тригерос, Пако Алькасер (Коклен, 46), Х.Морено, Чиквуэзе.
«Арсенал»: Лено, Мари, Чемберс, Холдинг, Джака, Себальос, Партей, Смит-Роу (Эль-Нени, 90+5), Сака (Обамеянг, 85), Эдегор (Мартинелли, 63), Пепе (Виллиан, 90+5).
Предупреждения: Пау Торрес, 37. Себальос, 44. Партей, 58. Капуэ, 67. Обамеянг, 90.
Удаления: Себальос, 57. Капуэ, 80.
Судья: Диаш (Португалия).
29 апреля. Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Керамика».
Источник — Sport.ua
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Арсенал сейчас такая команда, что могут 3-0, а могут 0-3 сыграть. Сегодня правда не впечатлили.
Я за них в Англии всегда и когда чемпионы были и после.
Так что посмотрим.
Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
Повыползали выскочки.
Арсенал сейчас такая команда, что могут 3-0, а могут 0-3 сыграть. Сегодня правда не впечатлили.
Я за них в Англии всегда и когда чемпионы были и после.
Так что посмотрим.
Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
Хотя два защитника у них в ходе игры вылетели и это шанс
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