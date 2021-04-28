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Арсенал
29.04.2021 22:00   ТВ-трансляция: 

Вильярреал — Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы

О победе мечтают обе команды. Кто окажется сильнее?

  • 28.04.2021 20:33
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Вильярреал — Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги Европы
© ФК Вильярреал

В четверг, 29 апреля, состоится первый поединок полуфинала Лиги Европы, в котором испанский «Вильярреал» примет лондонский «Арсенал».

«Вильярреал»

«Вильярреал» напрямую попал в групповой этап текущего розыгрыша Лиги Европы, так как занял 5-е место в минувшем чемпионате Испании. «Желтая субмарина» легко вышла из группы с первого места, набрав 13 очков и опередив «Маккаби» (Тель-Авив), «Сивасспор» и «Карабах». При этом в шести сыгранных матчах испанцы забили 14 мячей и пропустили всего 5 голов.

В 1/16 финала «Вильярреал» без особенных проблем справился с австрийским «Зальцбургом», одержав две победы (2:0, 2:1). В 1/8 финала испанская команда встретилась с киевским «Динамо». К сожалению, «Динамо» не сумело ничего противопоставить напору подопечных Унаи Эмери, дважды уступив с одинаковым счетом 0:2. В четвертьфинале Лиги Европы «желтая субмарина» дважды одолела «Динамо» Загреб — 1:0, 2:1.

Стоит отметить, что в шести сыгранных матчах плей-офф «Вильярреал» пропустил всего дважды, забив при этом одиннадцать мячей. До полуфинала еврокубкового турнира команда дошла по праву.

«Арсенал»

В Англии никогда не относились к Лиге Европы слишком серьезно, но в этом сезоне «Арсенал» вполне неплох. Напрямую попав на групповую стадию турнира в качестве обладателя Кубка Англии, «канониры» легко вышли из группы В. Англичане набрали 18 очков, оставив не у дел «Молде», «Рапид» и «Дандолк». Впрочем, со жребием им очень повезло. Разница забитых и пропущенных мячей, к слову, составила 20-5.

В 1/16 финала Лиги Европы «канониры» с большим трудом справились с крепкой португальской «Бенфикой» (1:1, 3:2). В 1/8 финала не без проблем прошли «Олимпиакос» — 3:1, 0:1. Зато в четвертьфинале «Арсенал» уверенно взял верх над пражской «Славией» (1:1, 4:0).

Противостояние

Стоит отметить, что «Вильярреал» проиграл три из четырех последних матчей в чемпионате Испании. После 33-х сыгранных туров команда занимает 7-е место в турнирной таблице, имея в активе 49 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 50-38.

У «Арсенала» сезон в чемпионате вообще не задался. После 33-х сыгранных туров «канониры» занимают всего лишь 10-е место в АПЛ, набрав 46 очков при разнице мячей 44-37. При этом из последних четырех поединков лондонцы выиграли всего один, дважды проиграв и еще раз сыграв вничью.

Букмекеры считают шансы команд на победу практически равными. Вероятно, первый поединок полуфинала Лиги Европы завершится результативной ничьей, а окончательное выяснение отношений между соперниками состоится уже в Лондоне.

Ведь не стоит забывать, что победитель Лиги Европы получит прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов. А это тот куш, о котором мечтает каждый.

Ориентировочные составы:

«Вильярреал»: Рульи — Фойт, Альбиоль, Торрес, Педраса, Чуквуэзе, Парехо, Капу, Тригерос, Бакка, Морено.

«Арсенал»: Лено — Бельерин, Холдинг, Мари Вильяр, Тирни, Партей, Джака, Сака, Смит-Роу, Обамеянг, Ляказетт.

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29 апреля, четверг

«Вильярреал» — «Арсенал»
Вильярреал. Стадион «Эстадио де ла Серамика». 22:00
Прямая трансляция на «Футбол 2» и MEGOGO
ВИЛЬЯРРЕАЛ — АРСЕНАЛ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Артур Диаш (Португалия)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Михаил Шаповалов, Sport.ua

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