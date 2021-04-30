29 апреля в 22:00 в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы «Вильярреал» принимает «Арсенал».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.
Матч проходит в Вильярреале на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
Видео голов и обзор матча Лиги Европы «Вильярреал» – «Арсенал» – 2:1.
ГОЛ! 1:0. Ману Тригерос, 5 мин.
ГОЛ! 2:0. Рауль Альбиоль, 29 мин.
Видеообзор первого тайма.
Удаление, Себальос, 57 мин.
ГОЛ! 2:1. Николя Пепе, 73 мин.
Удаление, Капу, 80 мин
Видеообзор второго тайма.
|80'
|Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
|73'
|ГОЛ ! С пенальти забил Николя Пепе (Арсенал).
|57'
|Дани Себальос (Арсенал) получает красную карточку.
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Альбиоль (Вильярреал).
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Ману Тригерос (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
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