Микель АРТЕТА: «Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.
«После такого начала остается играть на результат. Два разных тайма. Мы пришли в себя, ведь в первом тайме было слишком много эпизодов, когда мы были не в себе.
Бернд Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент. При счете 2:0 он нас спас», - сказал Артета.
Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.
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Источник — УЕФА
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