Микель АРТЕТА: «Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«После такого начала остается играть на результат. Два разных тайма. Мы пришли в себя, ведь в первом тайме было слишком много эпизодов, когда мы были не в себе.

Бернд Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент. При счете 2:0 он нас спас», - сказал Артета.

Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.