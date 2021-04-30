Микель АРТЕТА: «Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент»

Наставник «Арсенала» – о сейве голкипера

  • 30.04.2021 03:19
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Микель АРТЕТА: «Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение от испанского «Вильярреала» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«После такого начала остается играть на результат. Два разных тайма. Мы пришли в себя, ведь в первом тайме было слишком много эпизодов, когда мы были не в себе.

Бернд Лено был очень хорош в самый нужный для нас момент. При счете 2:0 он нас спас», - сказал Артета.

Ответная встреча состоится 6 мая в Лондоне.

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Источник — УЕФА

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