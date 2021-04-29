Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается

Центральный атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этой команды Роберто Де Дзерби перебраться в донецкий «Шахтер».

Информация о том, что «горняки» рассматривают возможность подписания Джуричича вместе с приглашением Де Дзерби появилась накануне в итальянской прессе.

Кроме Джуричича Де Дзерби также хотел бы видеть с собой в «Шахтере» и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается в целесообразности отъезда из Италии в Украину. Кроме того, стоимость Берарди является весьма высокой для «Шахтера» - по оценкам Transfermarkt она равна 30 миллионам евро.

Помимо Джуричича сообщалось, что Де Дзерби рассматривает возможность приглашения в «Шахтер» Жереми Бога, однако отношение ивуарийца к потенциальному переезду в Украину пока неизвестно.

Напомним, что помимо «Шахтера» на Де Дзерби, по данным прессы, претендуют «Лион» и «Фиорентина».