Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается

Центральный атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этой команды Роберто Де Дзерби перебраться в донецкий «Шахтер».
Информация о том, что «горняки» рассматривают возможность подписания Джуричича вместе с приглашением Де Дзерби появилась накануне в итальянской прессе.
Кроме Джуричича Де Дзерби также хотел бы видеть с собой в «Шахтере» и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается в целесообразности отъезда из Италии в Украину. Кроме того, стоимость Берарди является весьма высокой для «Шахтера» - по оценкам Transfermarkt она равна 30 миллионам евро.
Помимо Джуричича сообщалось, что Де Дзерби рассматривает возможность приглашения в «Шахтер» Жереми Бога, однако отношение ивуарийца к потенциальному переезду в Украину пока неизвестно.
Напомним, что помимо «Шахтера» на Де Дзерби, по данным прессы, претендуют «Лион» и «Фиорентина».
Источник — SerieANews.com
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Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
Дочего вы у меня рвотный рефлекс вызываете, не передать.
Ну как он будет смотреть после этого в честные глаза луческу!?
Ну как он будет смотреть после этого в честные глаза луческу!?
В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
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