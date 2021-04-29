Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается

Донецкий клуб готов подписать нескольких нынешних подопечных итальянского коуча

  • 29.04.2021 20:42
  • 6296 просмотров
  • 65 комментариев
Джуричич готов перейти за Де Дзерби в Шахтер, Берарди сомневается
© Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Джуричич

Центральный атакующий полузащитник «Сассуоло» Филип Джуричич готов к тому, чтобы вместе с главным тренером этой команды Роберто Де Дзерби перебраться в донецкий «Шахтер».

Информация о том, что «горняки» рассматривают возможность подписания Джуричича вместе с приглашением Де Дзерби появилась накануне в итальянской прессе.

Кроме Джуричича Де Дзерби также хотел бы видеть с собой в «Шахтере» и Доменико Берарди, но 26-летний правый вингер сомневается в целесообразности отъезда из Италии в Украину. Кроме того, стоимость Берарди является весьма высокой для «Шахтера» - по оценкам Transfermarkt она равна 30 миллионам евро.

Помимо Джуричича сообщалось, что Де Дзерби рассматривает возможность приглашения в «Шахтер» Жереми Бога, однако отношение ивуарийца к потенциальному переезду в Украину пока неизвестно.

Напомним, что помимо «Шахтера» на Де Дзерби, по данным прессы, претендуют «Лион» и «Фиорентина».

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Источник — SerieANews.com

(20 голосов)

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Комментарии
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:23
    0
    Alex86 1, 29.04.2021 22:18
    разве шо)
    Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
    Ну там вроде Витёк должен был уйти в прогнозе.. а и Тайсон ещё ...
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 22:23
    -2
    Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    О, прибежал к старому гомосеку плакаться
    Дочего вы у меня рвотный рефлекс вызываете, не передать.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:21
    0
    ENJOY, 29.04.2021 22:20
    Обязан купить)) ибо снова сурок заработал 30 млн. за ЛЧ.. итого 60+ за два сезона...
    Ну как он будет смотреть после этого в честные глаза луческу!?
    На самом деле это ж не только румыну нужно, любые результаты позитивные в ЛЧ это живые $, да и с шахтой соперничать еще как-то надо, а это натужно только внутренними резервами.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:20
    +2
    ENJOY, 29.04.2021 22:18
    Он не большой, он Больной
    на все 1ОО %!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:20
    0
    Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    Обязан купить)) ибо снова сурок заработал 30 млн. за ЛЧ.. итого 60+ за два сезона...
    Ну как он будет смотреть после этого в честные глаза луческу!?
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 22:20
    -1
    ENJOY, 29.04.2021 22:15
    А у некоторых динамофилов злоебучих сносит крышу и рвёт пердаки от возможных трансферов и их сум
    В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
    Походу тарелка супа более эффективна. ТРРРРРИАНСФЕРЫ еле на втором месте удержались
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:18
    +2
    Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    Он не большой, он Больной
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:18
    +1
    ENJOY, 29.04.2021 22:13
    Не знаю.. может ДД им жизнь спас
    Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
    разве шо)
    Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    +2
    ENJOY, 29.04.2021 22:15
    А у некоторых динамофилов злоебучих сносит крышу и рвёт пердаки от возможных трансферов и их сум
    В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:15
    +2
    Alex86 1, 29.04.2021 22:08
    Смысл им всем серию А менять на упл?
    А у некоторых динамофилов злоебучих сносит крышу и рвёт пердаки от возможных трансферов и их сум
    В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:13
    0
    Alex86 1, 29.04.2021 22:08
    Смысл им всем серию А менять на упл?
    Не знаю.. может ДД им жизнь спас
    Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 29.04.2021 22:10
    -6
    Ёкарный Бабай, 29.04.2021 21:54
    Так ты майнер? Майнер как известно хуже пи..раса. Из-за вас цены на видеокарты взлетели.
    Не не майнер, он дрочер. Какой бред он пишет про футбол, такой же и о себе.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:08
    0
    ENJOY, 29.04.2021 22:03
    Давайте лучше Локателли
    Смысл им всем серию А менять на упл?
    Ссылка
    Igor Avtoigor
    online
      Igor Avtoigor, 29.04.2021 22:06
    -4
    Nevershot, 29.04.2021 21:46
    Ландон это закарпатский задрыщинск? ты впн отключи ато из сточной канавы понятно в каком ты ландоне Хотя мб ты у ахмета в ландоне гавно чистишь в его туалетах и понятно почему так выслуживаешся
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:03
    +1
    Давайте лучше Локателли
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:03
    +1
    Не ну за тридцатку то многовато.. это стоимость Зари и Десны вместе взятых
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.04.2021 21:59
    +1
    funcat, 29.04.2021 21:50
    Жеваго тоже , Ворскла там много кого купила в последнее время за деньги больше 1 -2 Лямов ?
    Они и за более чем 500 тыс никого не покупали. Рекордный трансфер в 13/14 сезоне за Яховича — 400 тыс €. Это был последний трансфер за деньги. Вообщем ужасающие цифры
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:55
    +1
    funcat, 29.04.2021 21:51
    А вообще покупайте конечно , может и Суркису дойдёт что надо купить кого то , если вы Лямов на 50 усилитесь
    Вот-вот, подумай об этом. А-то как-бы Белуце, Клейтон, Каргбо и Бенито не очень пригодились Луческу.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 29.04.2021 21:54
    0
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:44
    А мне и не надо. Здесь в Лондоне у меня хорошая зарплата + с моего криптовалютного портфолио мне капает на счёт больше чем с самой зарплаты.
    Так ты майнер? Майнер как известно хуже пи..раса. Из-за вас цены на видеокарты взлетели.
    Ссылка
    Sosed12345
    online
      Sosed12345, 29.04.2021 21:51
    0
    funcat, 29.04.2021 21:50
    Жеваго тоже , Ворскла там много кого купила в последнее время за деньги больше 1 -2 Лямов ?
    Этим "умникам" не известно о финансовом фейр-плей. Свято верят что за бабки таракана всех купить могут
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 29.04.2021 20:59
    +4
    Кстати, а где лохметов столько денег возьмет? С коммуналки нельзя, оно в финансовый феер плей не проканает.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:20
    +2
    ENJOY, 29.04.2021 22:18
    Он не большой, он Больной
    на все 1ОО %!
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:18
    +2
    Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    Он не большой, он Больной
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:17
    +2
    ENJOY, 29.04.2021 22:15
    А у некоторых динамофилов злоебучих сносит крышу и рвёт пердаки от возможных трансферов и их сум
    В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
    Не ну он таки купит пару игроков в ДК, а неадекватные тут по обе стороны увы, один кретин - недоделок под ником большой чего только стоит
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:15
    +2
    Alex86 1, 29.04.2021 22:08
    Смысл им всем серию А менять на упл?
    А у некоторых динамофилов злоебучих сносит крышу и рвёт пердаки от возможных трансферов и их сум
    В динамо то приходят сомнительные личности за тарелку супа ибо еврей кинул на трансферы цыгана
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 29.04.2021 21:33
    +2
    Bolshoi, 29.04.2021 21:30
    Ты наивно думаешь что Реал бесплатно шесть очков отдал?
    Ты идиот? Реал слил? Хоть не говори никому такого
    Ссылка
    Georgiy Kovalchuk
      Georgiy Kovalchuk, 29.04.2021 21:15
    +2
    раньше негра какого то сватали, теперь уже Берарди ))
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 21:07
    +2
    Норм 10 Лямов за него Палкин пусть готовит
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 29.04.2021 20:53
    +2
    Берарди сейчас ТОП в Италии, вряд ли он променяет Серию А, на УПЛ, ну это смешно)
    Ссылка
    RomanEnakievo
    online
      RomanEnakievo, 29.04.2021 20:50
    +2
    За бешеные деньги покупать кого-попало, потому-что будущий тренер так хочет? Это авантюра. Таким образом микроклимат в команде можно уничтожить окончательно. Понятно, что это будут любимчики тренера
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.04.2021 22:18
    +1
    ENJOY, 29.04.2021 22:13
    Не знаю.. может ДД им жизнь спас
    Друже, я лично к этим слухам отношусь довольно иронично..
    разве шо)
    Аналогично, к слову тоже самое было и когда португал в Рому ушел и множество трансферов туда должно было последовать и аж - О.О. ушло из шахты
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:03
    +1
    Давайте лучше Локателли
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 29.04.2021 22:03
    +1
    Не ну за тридцатку то многовато.. это стоимость Зари и Десны вместе взятых
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 29.04.2021 21:59
    +1
    funcat, 29.04.2021 21:50
    Жеваго тоже , Ворскла там много кого купила в последнее время за деньги больше 1 -2 Лямов ?
    Они и за более чем 500 тыс никого не покупали. Рекордный трансфер в 13/14 сезоне за Яховича — 400 тыс €. Это был последний трансфер за деньги. Вообщем ужасающие цифры
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:55
    +1
    funcat, 29.04.2021 21:51
    А вообще покупайте конечно , может и Суркису дойдёт что надо купить кого то , если вы Лямов на 50 усилитесь
    Вот-вот, подумай об этом. А-то как-бы Белуце, Клейтон, Каргбо и Бенито не очень пригодились Луческу.
    Ссылка
    funcat
    online
      funcat, 29.04.2021 21:51
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:49
    Копили деньги, чтобы сейчас раскошелиться
    А вообще покупайте конечно , может и Суркису дойдёт что надо купить кого то , если вы Лямов на 50 усилитесь
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 21:47
    +1
    Bolshoi, 29.04.2021 21:46
    Ему не тряпок, ему таблеток или уколов
    Та он личный асенизатор ахмета в ландоне - нанюхается за день и давай тут строчить
    Ссылка
    Nevershot
    online
      Nevershot, 29.04.2021 21:46
    +1
    ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:44
    А мне и не надо. Здесь в Лондоне у меня хорошая зарплата + с моего криптовалютного портфолио мне капает на счёт больше чем с самой зарплаты.
    Ландон это закарпатский задрыщинск? ты впн отключи ато из сточной канавы понятно в каком ты ландоне Хотя мб ты у ахмета в ландоне гавно чистишь в его туалетах и понятно почему так выслуживаешся
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 29.04.2021 21:39
    +1
    Sosed12345, 29.04.2021 21:35
    В итоге будет допинговая Дашка "тренировать" удачи кротята
    Тебе даже умом до этого человека... Молчи лучше и о Беседине поговори. А Срна один из лучших игроков на своей позиции в мире был и наша легенда и умный парень. Так что не...
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 29.04.2021 21:26
    +1
    Ёкарный Бабай, 29.04.2021 21:16
    Его миллиарды это оценочная стоимость активов. Реальной наличности может и 500 грн не быть Тем более на футбол, который давно не приносит политических дивидендов, только убытки одни от ваших Каштрю.
    Заработали неплохо за полуфинал ЛЕ и 8 очков в ЛЧ
    Ссылка
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