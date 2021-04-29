33-й тур
Барселона
1 : 2
Гранада
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона проиграла Гранаде и потеряла шанс выйти в лидеры Ла Лиги

«Гранада» одержала волевую победу на «Камп Ноу»

  • 29.04.2021 21:59
  • 1003 просмотра
  • 2 комментария
Барселона проиграла Гранаде и потеряла шанс выйти в лидеры Ла Лиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня «Барселона» в 33-м туре Ла Лиги дома принимала «Гранаду». Победа в этом матче позволяла команде Рональда Кумана выйти в единоличные лидеры Ла Лиги.

Однако каталонцы этот шанс упустили: открыв счет на 23-й минуте усилиями Лионеля Месси, они дважды пропустили во втором тайме – поражение 1:2.

«Барселона» - «Гранада» - 1:2
Голы: 1:0 – 23 Месси, 1:1 – 63 Мачис, 1:2 – 79 Молина.

«Барселона» – тер Стеген, Сержи Роберто, Мингеса (Дембеле, 72), Умтити, Альба, Бускетс (Тринкау, 81), Мориба (Педри, 72), де Йонг, Пике, Месси, Гризманн.

«Гранада» – Эскандель, Фулькье, Перес, Диас, Кини, Этеки (Гоналон, 61), Эррера, Мачис (Марин, 76), Херман Санчес, Суарес (Вико, 86), Сольдадо (Молина, 61).

Предупреждения: Сольдадо (20), Перес (43), Херман Санчес (89), Марин (90).

Турнирная таблица Ла Лиги

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 22:13
    0
    Такое впечатление от игры - не очень и хотелось. Вообще их хрен поймёшь
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 29.04.2021 22:07
    0
    во дают
    Ссылка
    Andy_P
    online
      Andy_P, 29.04.2021 22:13
    0
    Такое впечатление от игры - не очень и хотелось. Вообще их хрен поймёшь
    Ссылка
    Michael Savchyn
    online
      Michael Savchyn, 29.04.2021 22:07
    0
    во дают
    Ссылка
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