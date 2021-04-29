Барселона проиграла Гранаде и потеряла шанс выйти в лидеры Ла Лиги

Сегодня «Барселона» в 33-м туре Ла Лиги дома принимала «Гранаду». Победа в этом матче позволяла команде Рональда Кумана выйти в единоличные лидеры Ла Лиги.

Однако каталонцы этот шанс упустили: открыв счет на 23-й минуте усилиями Лионеля Месси, они дважды пропустили во втором тайме – поражение 1:2.

«Барселона» - «Гранада» - 1:2

Голы: 1:0 – 23 Месси, 1:1 – 63 Мачис, 1:2 – 79 Молина.

«Барселона» – тер Стеген, Сержи Роберто, Мингеса (Дембеле, 72), Умтити, Альба, Бускетс (Тринкау, 81), Мориба (Педри, 72), де Йонг, Пике, Месси, Гризманн.

«Гранада» – Эскандель, Фулькье, Перес, Диас, Кини, Этеки (Гоналон, 61), Эррера, Мачис (Марин, 76), Херман Санчес, Суарес (Вико, 86), Сольдадо (Молина, 61).

Предупреждения: Сольдадо (20), Перес (43), Херман Санчес (89), Марин (90).

Турнирная таблица Ла Лиги