33-й тур
Барселона
1 : 2
Гранада
29.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Гранада – 1:2. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 33-го тура испанской Ла Лиги

  • 30.04.2021 00:45
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Барселона – Гранада – 1:2. Большая сенсация! Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

29 апреля прошел перенесенный матч 33-го тура испанской Ла Лиги.

Смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Гранада» – 1:2.

Голы: Месси, 23 – Мачис, 63, Хорхе Молина, 79.

События матча
79' ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
63' ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).
23' ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Sport.ua

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