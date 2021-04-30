29 апреля прошел перенесенный матч 33-го тура испанской Ла Лиги.
Смотрите видеообзор матча «Барселона» – «Гранада» – 1:2.
Голы: Месси, 23 – Мачис, 63, Хорхе Молина, 79.
События матча
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Молина (Гранада).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Мачис (Гранада).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Sport.ua
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