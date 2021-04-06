Русин и дубль Легии, Килмана в Украине не будет, подъем Сачко в рейтинге

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 апреля.

1. Русин отказался играть матч за резерв Легии. Его могут отправить в дубль. Дела у арендованного динамовца идут не очень хорошо.

2. Килмана в сборной Украины не будет. УАФ получила ответ ФИФА. Игорь Цыганык рассказал о ситуации игрока.

3. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 70 позиций, Зверев обошел Федерера. Два украинца установили личные рекорды.

4. Динамо хотело арендовать вингера Колоса. Денис Антюх мог оказаться в составе киевлян.

5. Калитвинцев vs Калитвинцев, сотник Мораес, спаситель Родригеш. Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

6. Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хочу играть в топ-чемпионате. В Заре до конца года». Контракт форварда истекает в декабре.

7. Пожарный продал выброшенную повязку Роналду. Ее купила букмекерская контора. Деньги, вырученные на благотворительном аукционе, пойдут на лечение мальчика.

8. Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ. Нападающий «Шахтера» отпраздновал бомбардирский юбилей.

9. Малиновский – в символической сборной тура Серии А по версии WhoScored. Украинец прекрасно провел матч против «Удинезе».

10. Рейтинг WTA. Свитолина укрепилась в топ-5, Барти сохранила первую строчку. Петра Квитова покинула десятку лучших.