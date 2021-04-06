Русин и дубль Легии, Килмана в Украине не будет, подъем Сачко в рейтинге

Главные новости за 5-е апреля на Sport.ua

  • 06.04.2021 05:54
  • 378 просмотров
  • 0 комментариев
Русин и дубль Легии, Килмана в Украине не будет, подъем Сачко в рейтинге
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 5 апреля.

1. Русин отказался играть матч за резерв Легии. Его могут отправить в дубль. Дела у арендованного динамовца идут не очень хорошо.

2. Килмана в сборной Украины не будет. УАФ получила ответ ФИФА. Игорь Цыганык рассказал о ситуации игрока.

3. Рейтинг ATP. Сачко поднялся на 70 позиций, Зверев обошел Федерера. Два украинца установили личные рекорды.

4. Динамо хотело арендовать вингера Колоса. Денис Антюх мог оказаться в составе киевлян.

5. Калитвинцев vs Калитвинцев, сотник Мораес, спаситель Родригеш. Самые интересные события 20-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

6. Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ: «Хочу играть в топ-чемпионате. В Заре до конца года». Контракт форварда истекает в декабре.

7. Пожарный продал выброшенную повязку Роналду. Ее купила букмекерская контора. Деньги, вырученные на благотворительном аукционе, пойдут на лечение мальчика.

8. Жуниор Мораес стал пятым игроком, который забил 100 голов в УПЛ. Нападающий «Шахтера» отпраздновал бомбардирский юбилей.

9. Малиновский – в символической сборной тура Серии А по версии WhoScored. Украинец прекрасно провел матч против «Удинезе».

10. Рейтинг WTA. Свитолина укрепилась в топ-5, Барти сохранила первую строчку. Петра Квитова покинула десятку лучших.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности