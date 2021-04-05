Пожарный продал выброшенную повязку Роналду. Ее купила букмекерская контора

Капитанская повязка, которую форвард сборной Португалии Криштиану Роналду бросил на поле во время матча, была продана на благотворительном аукционе.

После игры повязку забрал один из сотрудников стадиона «Райко Митич», отвечавший на этом матче за противопожарную безопасность.

Пожарный выставил ее на благотворительный аукцион сайта Limundo. Наибольшую ставку сделала букмекерская компания Mozzart Bet – 7,5 млн сербских динаров (63,7 тысяч евро).

Эти деньги пойдут на лечение 6-месячного мальчика в Сербии со спинальной мышечной атрофией (СМА). Таким образом, Роналду, сам того не зная, помог ребенку. Букмекеры получили хорошую рекламу, а пожарного благодарят за то, что отдал необычный сувенир на благотворительность.

Напомним, большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2). На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии выбил мяч, когда тот уже пересек линию ворот. Когда рефери ошибочно не засчитал гол, возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.