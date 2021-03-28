Где VAR? Не засчитан чистый гол Роналду. Криштиану бросил повязку капитана

Большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2).
Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.
На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии вытащил мяч, когда тот уже пересек линию ворот.
Когда рефери ошибочно не засчитал гол (VAR в матчах отбора не применяется), возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.
Видео эпизода с незасчитанным голом Роналду, 90+3 мин (начиная с момента 02:20)
|90'
|Никола Миленкович (Сербия) получает красную карточку.
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Сербия).
|46'
|ГОЛ ! Автогол забил Жозе Фонте (Сербия).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
Источник — Sport.ua
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