Сербия
2 : 2
Португалия
27.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Где VAR? Не засчитан чистый гол Роналду. Криштиану бросил повязку капитана

Большой скандал возник в матче отбора ЧМ-2022 между Сербией и Португалией

  • 28.03.2021 02:00
  • 827 просмотров
  • 6 комментариев
Где VAR? Не засчитан чистый гол Роналду. Криштиану бросил повязку капитана
© Getty Images/Global Images Ukraine

Большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2).

Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии вытащил мяч, когда тот уже пересек линию ворот.

Когда рефери ошибочно не засчитал гол (VAR в матчах отбора не применяется), возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.

Видео эпизода с незасчитанным голом Роналду, 90+3 мин (начиная с момента 02:20)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча
90' Никола Миленкович (Сербия) получает красную карточку.
60' ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Сербия).
46' ГОЛ ! Автогол забил Жозе Фонте (Сербия).
36' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
11' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Португалия).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 02:40
    +1
    Який вар? А корупцію як робить?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 02:38
    0
    корупція вона така, безпощадна
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.03.2021 02:36
    +1
    Без вариантов, без ВАР судейство стало намного хуже - за два тура отбора мгновенно вернулись жесткие ошибки и вопиющая несправедливость
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 28.03.2021 02:21
    0
    От пид.расы, ставка пролетела с кф 10((( Но мы все помним ЕВРО2012 и Кашаи))
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 28.03.2021 02:21
    +1
    Вспоминается сразу матч Украина - Англия
    Ссылка
    Sunrise
      Sunrise, 28.03.2021 02:07
    +1
    Ладно ВАР, но система пересечения линии-то должна использоваться? Или она только под ВАР подвязана?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 02:40
    +1
    Який вар? А корупцію як робить?
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 28.03.2021 02:36
    +1
    Без вариантов, без ВАР судейство стало намного хуже - за два тура отбора мгновенно вернулись жесткие ошибки и вопиющая несправедливость
    Ссылка
    Александр Федько
    online
      Александр Федько, 28.03.2021 02:21
    +1
    Вспоминается сразу матч Украина - Англия
    Ссылка
    Sunrise
    online
      Sunrise, 28.03.2021 02:07
    +1
    Ладно ВАР, но система пересечения линии-то должна использоваться? Или она только под ВАР подвязана?
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 28.03.2021 02:38
    0
    корупція вона така, безпощадна
    Ссылка
    Сергей Фирсов
    online
      Сергей Фирсов, 28.03.2021 02:21
    0
    От пид.расы, ставка пролетела с кф 10((( Но мы все помним ЕВРО2012 и Кашаи))
    Ссылка
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