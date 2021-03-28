Где VAR? Не засчитан чистый гол Роналду. Криштиану бросил повязку капитана

Большой скандал возник в матче квалификации ЧМ-2022 между Сербией и Португалией (2:2).

Форвард португальцев Криштиану Роналду бросил капитанскую повязку на землю после незасчитанного гола.

На 90+3 минуте Роналду пробил по воротам, а защитник из Сербии вытащил мяч, когда тот уже пересек линию ворот.

Когда рефери ошибочно не засчитал гол (VAR в матчах отбора не применяется), возмущенный Роналду из-за выплеска эмоций получил желтую карточку и бросил капитанскую повязку на землю.

Видео эпизода с незасчитанным голом Роналду, 90+3 мин (начиная с момента 02:20)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine