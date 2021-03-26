Старые знакомые сборной Украины, национальные команды Португалии и Сербии, снова попали в одном группу. На сей раз они будут бороться за выход на чемпионат мира-2022 в группе A.

Старт отбора для обеих сборных прошел сложно, но продуктивно в плане набора очков. Португалия на своем поле обыграла Азербайджан, однако сделала это лишь со счетом 1:0. При этом единственный гол азербайджанцы забили в свои ворота. Сербия не без проблем одолела Ирландию с результатом 3:2.

Команда пропустила первой, но сербов спасли лидеры. Хавбек Душан Тадич оформил три результативные передачи, а у форварда Александра Митровича дубль.

В целом, учитывая уровень остальных соперников в группе (Ирландия, Азербайджан, Люксембург), битва Сербии и Португалии действительно будет иметь большой вес в сражении за 1-е место и прямую путевку на ЧМ-2022. Участвовать в плей-офф никому не хочется.

Перед матчем у обеих команд нет травмированных и других проблем с составом.

27 марта, суббота