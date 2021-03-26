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27.03.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Сербия – Португалия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022

Битва за лидерство в группе отбора

  • 26.03.2021 23:22
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Сербия – Португалия. Прогноз и анонс на матч отбора ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Старые знакомые сборной Украины, национальные команды Португалии и Сербии, снова попали в одном группу. На сей раз они будут бороться за выход на чемпионат мира-2022 в группе A.

Старт отбора для обеих сборных прошел сложно, но продуктивно в плане набора очков. Португалия на своем поле обыграла Азербайджан, однако сделала это лишь со счетом 1:0. При этом единственный гол азербайджанцы забили в свои ворота. Сербия не без проблем одолела Ирландию с результатом 3:2.

Команда пропустила первой, но сербов спасли лидеры. Хавбек Душан Тадич оформил три результативные передачи, а у форварда Александра Митровича дубль.

В целом, учитывая уровень остальных соперников в группе (Ирландия, Азербайджан, Люксембург), битва Сербии и Португалии действительно будет иметь большой вес в сражении за 1-е место и прямую путевку на ЧМ-2022. Участвовать в плей-офф никому не хочется.

Перед матчем у обеих команд нет травмированных и других проблем с составом.

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27 марта, суббота

Сербия - Португалия
Белград. 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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